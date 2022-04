Paula Seminara, la argentina que enamoró a Joaquín Sabina y a la que él le dedicó una canción, recuerda el romance con su ídolo

“De González Catán, en colectivo / A la cancha de boca, por Laguna / Va soñando, hoy ganamos el partido / La niña de los ojos de la luna / Los muchachos de la 12, más violentos / Cuando la junan, en la Bombonera / Le piden, a la virgen de los vientos / Que le levante a Paula la pollera”, cantaba Joaquín Sabina en la famosa canción “Dieguitos y Mafaldas”, editada en el disco 19 días y 500 noches (1999).

Lo que muchos desconocían hasta ahora es que detrás de aquellos inspirados versos existe una historia de amor real entre el cantante español y la argentina Paula Seminara. Nacida en Buenos Aires el 1 de febrero de 1977, hoy Paula es contadora pública nacional y coach ontológica profesional . Activista por la inclusión y la participación de la mujer en el ámbito de la dirigencia del Club Atlético Boca Juniors, en 2009 se convirtió en la primera presidenta de la filial La Matanza .

Apasionada desde muy pequeña por la lectura, Paula Seminara acaba de publicar De González Catán en colectivo (Dunken), su primera incursión en la creación literaria, donde entre otras cosas narra aquel amor temprano con Joaquín Sabina, reúne historias de su vida, del músico y de Boca Juniors.

Justamente, el título del libro está inspirado en uno de los versos de “Dieguitos y Mafaldas”, la famosa canción que el cantautor español le dedicó una vez que se terminó el romance, cuando ella tenía 20 años y aún viajaba desde González Catán hasta la cancha de Boca en colectivo vestida de pies a cabeza con los colores de su club, como parte de la liturgia futbolera.

Todo comenzó en 1998. Paula tenía apenas 19 años y hacía planes de ir a ver a Joaquín Sabina con su novio a la Capital. Pero poco antes del show se separó y finalmente fue con una amiga. Entusiasmada con el concierto, se dirigió al hotel donde se alojaba el artista para pedirle su autógrafo, pero al no encontrarlo le dejó una carta en la que manifestaba su deseo de conocerlo.

Por entonces, el cantante español estaba en plena grabación en el país de Enemigos Íntimos, con Fito Páez. Seguramente intrigado por el contacto de la fan a través de una carta fue que Sabina decidió invitarla a otro recital. Después fueron a cenar y así nació el amor, y más tarde la canción dedicada exclusivamente a ella.

"El libro no se trata de la historia con Joaquín, se trata de la historia de una parte de la vida de Paula", cuenta Seminara PATRICIO PIDAL/AFV

“Quiero aclarar que el libro no se trata de la historia con Joaquín, se trata de la historia de una parte de la vida de Paula. De una mujer que sí, entre tantas otras cosas, tuvo una maravillosa historia de amor con Joaquín, pero si alguien se interesa por el libro sólo por encontrar detalles morbosos, siento decir que va a sentirse defraudado”, aclara Seminara al inicio de la entrevista, que además es nieta del bandoneonista Titi Rossi.

–¿Cómo definirías el vínculo que tenían con Sabina?

–Fue una historia maravillosa por muchos motivos, por la diferencia de edad, de culturas, de caminos recorridos, pero a pesar de todo eso nos unía el amor. Nos queríamos mucho, no tengo dudas de eso. Nos divertíamos mucho también y eso para mí es fundamental en una relación, así como la admiración, que en mi caso era muy profunda.

–Pero él vivía en España y vos en Argentina, ¿cómo hacían para verse?

–La relación se dio prácticamente en Argentina. Viajamos a México y España juntos, pero no nos separábamos por mucho tiempo. En esos momentos se daban situaciones muy divertidas para acortar la distancia, pero van a tener que leer el libro para enterarse .

–¿Cómo empezaste a trabajar en Boca?

–Cuando cumplí los 18 años me hice socia del club. En el 2007 comencé a colaborar con distintas comisiones, hasta que en el 2009 se creó la Filial de La Matanza, de la cual fui presidenta.

"Soy contadora pública y coach ontológica; mamá de Ana, de 21 años y de Gabriel, de 15, hincha y socia de Boca ¡por supuesto!", cuenta Paula Seminara PATRICIO PIDAL/AFV

–¿Qué función desempeñabas, en qué consistía tu actividad política?

–La filial funcionaba no sólo como una representación del club en el barrio, sino que también realizamos mucho trabajo social, deportivo y cultural. A partir de las repercusiones de ese trabajo, me ofrecieron llevar adelante la Secretaría de la Mujer, y así lo hice hasta el año 2011, cuando llegó a la presidencia Daniel Angelici. Desde siempre mi propósito fue trabajar por lograr la mayor participación femenina en los espacios de decisión, promover la igualdad de oportunidades. En las últimas elecciones, las cuatro mujeres que formábamos parte de la lista como integrantes de la Comisión Directiva lo hicimos como vocales suplentes. Esto tiene que cambiar.

–¿Qué es de tu vida por estos días?

–Soy contadora pública y coach ontológica; mamá de Ana, de 21 años y de Gabriel, de 15, hincha y socia de Boca ¡por supuesto!, y una mujer enamorada de la vida, en la búsqueda constante de mi mejor versión, abierta al aprendizaje y apostando siempre a cumplir mis sueños. Hace muchos años que no estoy en pareja. Así lo elijo. Conocí el amor, ya no me conformo con menos. Y además, tengo muy buena relación con la soledad. No estaría con alguien por no estar sola. Pero siempre abierta al amor, a una relación donde el compromiso, la libertad y la admiración sean los pilares fundamentales.

–¿Cómo surgió la idea del libro?

–Desde muy chiquita me gustaba escribir. Cartas, el diario íntimo, composiciones para los actos escolares... Sabía que en algún momento iba a escribir un libro, pero jamás pensé que tan pronto y mucho menos en publicarlo. En 2018 realicé el camino de Santiago de Compostela, en España. Cuando llegué a la ciudad de Santiago, comencé a volcar todas las experiencias vividas en ese apasionante camino de peregrinaje. Por supuesto allí reviví historias de mis días en España, veinte años atrás con Joaquín, y así fue surgiendo la novela , con tres caminos que se cruzan y se entrelazan: Boca Juniors, el amor con Joaquín y Santiago de Compostela.

Paula Seminara cuenta que no está en pareja y que se lleva muy bien con la soledad PATRICIO PIDAL/AFV

–¿Seguís en contacto con Sabina? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron?

–No, no tengo ningún tipo de contacto. La última vez que lo vi fue hace diez años, en un almuerzo familiar en Puerto Madero, pero después de ese día nunca más.

–¿Estará al tanto de la publicación de tu libro?

–De mi parte no le hice ningún comentario, pero más antes que después seguramente se enterará. En pocos días sale una edición en España con una editorial de allí.

–¿Qué te pasa hoy cuando escuchás “Dieguitos y Mafaldas”?

–Es una canción que habla íntegramente de una Paula que fui hace algunos años, con sus locuras y angustias, con sus aciertos y errores. Y también de su historia: su barrio de la infancia, González Catán; su pasión azul y oro, sus tangos... no puedo hacer otra cosa que emocionarme, sentirme agradecida, afortunada y feliz.