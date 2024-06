Peter Facinelli y una fuerte afirmación sobre su relación con Jennie Garth: “Fue como un matrimonio arreglado”

Escuchar

Mientras sus excompañeras de elenco Shannen Doherty y Tori Spelling siguen lidiando con los coletazos de matrimonios complicados, Jennie Garth dejó en claro una vez más que no hay lugar para los escándalos en su vida. Esta semana, la actriz de Beverly Hills 90210 invitó a su podcast I Choose Me a su exesposo, Peter Facinelli y juntos r ecordaron cómo fueron sus 12 años de casados y cómo cambiaron sus vidas una vez que decidieron separarse .

“Literalmente, yo era un bebé que estaba teniendo un bebé”, recordó el actor de la saga Crepúsculo, que junto a Garth fue padre de Luca, de 26 años, Lola, de 21 y Fiona, de 17. Y reveló: “ Rezo todas las noches para que nuestras hijas no tengan un bebé antes de los 21, que era la edad que yo tenía cuando nació Luca. Se necesita una sabiduría y un conocimiento de la vida que a esa edad claramente es difícil tener”.

“Jennie, vos eras un año mayor y venías de trabajar en el negocio desde los 15. Yo, en cambio, aterricé en Los Ángeles y seis meses después estaba teniendo una bebé. Entonces, ya sabés, eso obviamente no estaba en mis planes”, indicó el actor.

En 2001, después de darle la bienvenida a su primogénita, la expareja decidió formalizar su relación. Estuvieron casados más de una década y se divorciaron en buenos términos. “Por un lado, se perdió esa idea de familia idílica... Mis padres todavía están casados”, explicó Garth. “Pero, por otro lado, siento que ellos ganaron mucha más profundidad emocional y mucha más fuerza al ver la forma en que nosotros encaramos la situación”, indicó.

“La separación me permitió ponerme en contacto con mi propia identidad, algo que sentía que no había podido desarrollar”, intervino Facinelli. “De repente, estaba formando una familia y en algún punto lo sentí como si fuera un matrimonio arreglado”, reveló. Y aclaró: “Te amaba y teníamos esta hermosa familia, desde afuera, pero no había desarrollado quién era. Ni siquiera sé cómo pudiste amarme porque ni siquiera yo no me conocía. No sabía quién era y necesitaba descubrirlo. No sentía que tuviera el espacio para hacerlo dentro del matrimonio”.

Sobre su decisión de solicitar el divorcio, el actor indicó: “Estaba muy conflictuado. No fue una decisión fácil de tomar, de ninguna manera. También creo que si no hubiéramos tenido hijos, quizá no hubiésemos estado juntos tanto tiempo. Creo que, en ese caso, habría tenido la libertad de decir: ‘Está bien, necesito poder descubrir quién soy’”.

Si bien Facinelli reconoció que en ese momento se sintió “destrozado por separar a la familia”, explicó que, en última instancia, considera que fue la “decisión correcta”. Garth, a su vez, recordó que la sorprendió la solicitud de divorcio y que quedó “devastada”. También afirmó que tras la separación no siempre tuvieron la mejor relación de paternidad compartida. “Hice lo mejor que pude”, le dijo a Facinelli, explicando que inicialmente albergaba mucho dolor por su ruptura. Y reconoció: “Pero a veces lo mejor que podía no era lo que todos necesitábamos ”.

Los actores Jennie Garth y Peter Facinelli AP

“Tuvimos una muy buena racha”, añadió el actor su matrimonio. “Muchas veces no fue fácil para ninguno de los dos. Mirando hacia atrás, sentí que éramos dos padres que se preocupaban mucho, y cualquier fricción que surgiera se debía a que realmente estábamos muy enfocados en hacer lo mejor por nuestros hijos”, añadió.

Tiempo después de la separación, los dos decidieron darle una nueva chance al amor de pareja. Facinelli le dio la bienvenida a su hijo Jack, de 21 meses, junto a su novia. Lily Anne Harrison. Garth, a su vez, volvió a pasar por el altar en 2015 junto al actor Dave Abrams.

