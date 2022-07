Polémica: el abogado de Bruce Willis asegura que el actor “quería seguir trabajando” tras ser diagnosticado con afasia y que “estaba en condiciones de seguir haciéndolo”

A finales de marzo, Bruce Willis anunció que se retiraba de la actuación debido a problemas de salud. En una carta difundida a través de las redes sociales de su familia, el actor contó que tiene afasia, una condición que afecta el lenguaje, razón por la cual no podía continuar trabajando.

Sin embargo, esta versión se puso en duda luego de que Martin Singer, el abogado de Willis, asegurara que su cliente quería seguir parándose ante las cámaras. En respuesta a las acusaciones de que Randall Emmet, el director de Midnight in the Switchgrass, forzó a la estrella a continuar con el proyecto aún sabiendo de sus problemas de salud, el letrado afirmó que esto no fue así.

“ Mi cliente continuó trabajando después de su diagnóstico médico porque él quería y podía hacerlo, así como muchas otras personas diagnosticadas con afasia son capaces de seguir con sus trabajos ”, le dijo al diario Los Angeles Times. “Debido a que el señor Willis apareció en esas películas, estas pudieron ser financiadas. El resultado fue, literalmente, que miles de personas tuvieran trabajo durante la pandemia del Covid-19″, culminó.

De este modo, Singer no solo dejó en claro que nadie obligó al actor a seguir adelante con el rodaje, sino que también sembró la duda acerca de las posibilidades de que Willis pudiera seguir trabajando, en caso de que se sintiera a gusto, o si fue presionado por su familia para que diera un paso al costado.

Willis, de 67 años, protagonizó junto a Megan Fox Midnight in the Switchgrass, en donde se puso en la piel de un agente del FBI que se apresura a rescatar a su compañera (Fox) de un asesino en serie que se cruza en el camino de ambos mientras investigan una red de tráfico sexual en Florida. El film se estrenó en 2021 y tuvo críticas de regulares a malas. Actualmente hay otras cuatro películas en posproducción que tienen a Willis en su elenco, y que pasarán a ser oficialmente los últimos trabajos en pantalla.

El comunicado de Willis

“A los maravillosos seguidores de Bruce: como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas” se pudo leer a finales de marzo de este año en las cuentas de Instagram de todos los miembros de la familia Willis, incluyendo a su hija, su esposa y su ex, Demi Moore. “Como resultado de esta situación y después de mucha consideración, Bruce decidió dar un paso al costado de la carrera que significa tanto para él”, continuaba el mensaje.

“Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto en familia, pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuanto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él. Como Bruce suele decir, ‘hay que vivir a tope’, y eso es lo que planeamos hacer. Con amor: Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, concluye el texto, que firman las cinco hijas del actor junto a Moore y Emma Heming.

El comunicado de la familia de Bruce Willis para informar sobre su enfermedad Instagram

La afasia es un trastorno del lenguaje que puede generar una dificultad en la expresión o en la comprensión. Es decir, la afasia puede ser de tipo expresiva, comprensiva o global, si incluye las dos. Puede ser leve, intermedia o severa. “Es una alteración de nuestra capacidad de lenguaje. Cuando te referís a eso, no solo hablamos de lo externo, a la capacidad de pronunciar una palabra. Si no que nos referimos también a la capacidad de entenderla. Incluso el lenguaje interno, porque una persona hasta piensa con palabras. La afasia es un trastorno que tiene que ver con problemas con el lenguaje para producirlo, como para comprender y, además, para utilizarlo internamente”, explicó a LA NACION Alejandro Andersson, Médico Neurólogo Director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA).

En una entrevista con The Bump, Heming, madre de las hijas más pequeñas del actor -Mabel, de 10 años, y Evelyn, de 8-, admitió que todo el cuidado que debe poner como consecuencia del mal que padece su compañero de vida de alguna manera está afectando su salud mental. “Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, dijo la exmodelo, de 43 años. Y agregó: “Esa cantidad de cuidado por todos los demás dentro de mi hogar afectó mi salud mental y mi salud en general. Y eso no le sirvió a nadie en mi familia”.