Bruce Willis: su mujer Emma Heming reveló que la tareas de cuidados al actor están afectando su salud mental

Emma Heming Willis habló por primera vez, luego de que se conociera que su marido, el reconocido actor Bruce Willis, sufría de afasia.

En una entrevista con The Bump, la madre de las hijas más chicas del intérprete aseguró que no es ninguna heroína por poner las necesidades de su familia por encima de las suyas. Aunque sí admitió que todo el cuidado que debe poner como consecuencia del mal que padece su compañero de vida de alguna manera está afectando su salud mental.

“Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, dijo la exmodelo, de 43 años. Y agregó: “Esa cantidad de cuidado por todos los demás dentro de mi hogar afectó mi salud mental y mi salud en general. Y eso no le sirvió a nadie en mi familia”.

Bruce Willis en la red carpet del roast que le organizó en 2018 Comedy Central, muy acaramelado con su mujer, Emma Heming Grosby Group - LA NACION

Emma, madre de Mabel, de 10 años, y Evelyn, de 8, reveló que está aprendiendo a ser “madre” y que tiene la intención de “hacerse un tiempo para el cuidado personal” todos los días. “Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidás demasiado a alguien, terminás sin cuidarte a vos mismo. Eso me detuvo en seco y realmente resonó en mí”, reflexionó.

Motivo por el cual Emma eligió concentrarse en sus “necesidades básicas”, entre ellas, hacer ejercicio. “Es un momento en el que puedo desconectarme y hacer algo que sé que me hace sentir bien en general”, dijo al citado medio. “Creo que es importante encontrar algo que te haga sentir bien y construir a partir de ahí”, sumó.

La noticia que golpeó a todo Hollywood

Meses atrás, Emma reveló los problemas de salud que sufre Bruce a través de una declaración conjunta con la exesposa de la estrella de Duro de matar, Demi Moore, y las hijas de la expareja: Rumer, 33, Scout, 30 y Tallulah, 28.

“A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esta situación y después de mucha consideración Bruce decidió dar un paso de la carrera que significa tanto para él. Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto en familia pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuánto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él. Como Bruce suele decir “hay que vivir a tope”, y eso es lo que planeamos hacer. Con amor: Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, concluye el texto, que firman las mujeres de Willis.

Rumer Willis, Demi Moore, Bruce Willis, Scout Willis, Emma Heming Willis y Tallulah Willis, juntos Getty Images

Emma publicó dulces fotos nuevas con su esposo el mes siguiente durante un viaje de campamento “fuera de la red”. “Mamá y papá en su hábitat favorito”, escribió en abril. Sonriente y disfrutando de un día en la naturaleza, el actor es retratado junto a sus seres queridos paseando junto a un río en una jornada soleada.

En las fotos, Willis luce jeans, camisa y un chaleco naranja y posa junto a su esposa, con quien se casó en el año 2009. En las historias de la misma red social, la esposa del protagonista de Duro de matar también compartió imágenes de video musicalizadas con la canción “Honky Tonk Woman”, de los Rolling Stones, en las que se ve a la familia en distintas situaciones recreándose en medio del paisaje.

Las estampas muestran a un Bruce Willis saludable y sereno luego del anuncio sobre su enfermedad que conmocionó a Hollywood.

La afasia

La afasia es un trastorno del lenguaje que puede generar una dificultad en la expresión o en la comprensión. Es decir, la afasia puede ser de tipo expresiva, comprensiva o global, si incluye las dos. Puede ser leve, intermedia o severa. “Es una alteración de nuestra capacidad de lenguaje. Cuando te referís a eso, no solo hablamos de lo externo, a la capacidad de pronunciar una palabra. Si no que nos referimos también a la capacidad de entenderla. Incluso el lenguaje interno, porque una persona hasta piensa con palabras. La afasia es un trastorno que tiene que ver con problemas con el lenguaje para producirlo, como para comprender y, además, para utilizarlo internamente”, explicó a LA NACION Alejandro Andersson, Médico Neurólogo Director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA).

El titular de INBA, agregó: “En general se llama afasia a un trastorno del lenguaje donde vos tenés problemas para comprender o para producir, emitir o pronunciar el lenguaje. Por eso se habla de tres tipos de afasia: de comprensión, de expresión y mixtas, que es cuando se compromete todo”.

Ante la consulta de las causas, otro neurólogo explicó: “Pueden ser múltiples. La más común es la enfermedad cerebrovascular cuando se lesiona algún área del cerebro que está relacionada con el lenguaje. En todas las personas diestras está en el hemisferio frontotemporal izquierdo y en la mayoría de los zurdos también suele estar en la misma zona. También hay otras causas como podría ser un tumor cerebral o un sangrado”.