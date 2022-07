Netflix: los estrenos de películas en julio de 2022

La película más cara en la historia de Netflix , un drama romántico signado por la tragedia, el regreso de Luisana Lopilato en el rol de Pipa Pelari , una nueva adaptación de Persuasión de Jane Austen... Este mes, la plataforma de streaming incorpora grandes títulos a su colección.

*Estas son las principales películas que se podrán ver en julio:

*HOLA, ADIÓS Y TODO LO QUE PASÓ (6 de julio)

Hola, adiós y todo lo que pasó Netflix

Los productores de A todos los chicos de los que me enamoré, esa encantadora saga basada en las novelas de Jenny Han, vuelven al ruedo con otro largometraje muy esperado por la audiencia teen. Hola, adiós y todo lo demás también está basada en un libro, en este caso de Jennifer E. Smith, y retrata la relación entre Clare y Aidan, una pareja que toma una drástica decisión cuando se termina la secundaria y deben partir hacia sus respectivas universidades. Esa decisión es la de separarse sin mirar atrás. Sin embargo, con el correr del tiempo, ambos reflexionan sobre el rumbo que eligieron y piensan si es posible “tener una nueva oportunidad en el amor”, como adelanta Netflix.

El film, dirigido por Michael Lewen y escrito por Ben York Jones con Amy Reed, cuenta con los protagónicos de Jordan Fisher, quien interpretó a John Ambrose McClaren en la secuela de A todos los chicos de los que me enamoré, y de Talia Ryder, la revelación de la excelente Nunca, rara vez, a veces, siempre.

*MALNAZIDOS (11 de julio)

Malnazidos, "una de zombies"... ambientada en la Guerra Civil española Netflix

El largometraje de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro está ambientado durante la Guerra civil española, y pone el foco en un grupo de enemigos acérrimos que deciden unirse para luchar de manera mancomunada contra... un ejército de zombis carnívoros. Pero allí no se termina la historia: los protagonistas descubren que esos muertos vivos fueron creados nada menos que por los nazis durante un experimento. El film español que llega a Netflix este mes es una adaptación de Noche de difuntos del 38, novela de Manuel Martín Ferreras, que fue adaptada por la dupla Jaime Marques-Cristian Conti. La película cuenta con los protagónicos de Miki Esparbé como Jan Lozano y de Aura Garrido en el papel de Matacuras.

En diálogo con Decine21, De Toro (no confundir con Guillermo Del Toro) habló sobre las múltiples interpretaciones de la película. “Hay un mensaje conciliador, pero no solo sobre la Guerra civil española. Es el escenario en el que transcurre la acción, aunque la trama podría haber transcurrido en otro momento histórico. Todas las lecturas son bienvenidas. Lo interesante es que el espectador ponga de su parte para interpretar la película y que lo pase bien”, manifestó el cineasta.

*PERSUASIÓN (15 de julio)

Persuasión Netflix

Jane Austen es una autora que gestó obras inoxidables, atemporales y, por lo tanto, más que dignas de ser revisitadas constantemente. En esta oportunidad, quien se pone en la piel de Anne Elliot es Dakota Johnson, quien viene de una excelente racha como actriz y productora, desde su rol secundario en La hija oscura hasta su coprotagónico en Cha Cha Real Smooth, el primer film que produjo. Por otro lado, quien interpreta a Frederick Wentworth es Cosmo Jarvis, a quien muchos seguramente reconozcan de Lady Macbeth. Como toda heroína de Austen, Anne es una mujer muy intuitiva que confía ciegamente en sus convicciones, y que aquí no logra encontrar el momento perfecto para estar con el verdadero amor de su vida.

Si bien la versión de 1995 de Roger Michell, protagonizada por Amanda Root y Ciarán Hinds, resulta difícil de superar, la producción de Carrie Cracknell es más que prometedora. Henry Golding, Suki Waterhouse y Richard E. Grant también son parte del cast.

*EL HOMBRE GRIS (22 de julio)

Los hermanos Anthony y Joe Russo están de regreso con la película de acción El hombre gris, protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans , y que ya ha sido catalogada como la producción más cara en la historia de Netflix: 200 millones de dólares. “Cuando un agente de la CIA descubre secretos de la agencia, se enfrenta a un sociópata que lo busca por el mundo y que le puso precio a su cabeza”, reveló la plataforma de streaming respecto a la premisa del film en el que Gosling interpreta a Court Gentry, el agente que huye al destapar un olla en la Agencia Central de Inteligencia, y Evans, a Lloyd Hansen, quien lidera la captura de su excolega.

Este juego de gato y ratón puede ser tan solo la punta del ovillo de una saga, como adelantaron los realizadores, quienes demostraron su interés por seguir adaptando las novelas del popular Mark Greaney. El hombre gris tiene un elenco a la altura de su inversión: Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Dhanush, Michael Gandolfini y Wagner Moura. En una entrevista, Anthony Russo habló de la naturaleza del film: “Es un verdadero mano a mano entre dos grandes actores que representan dos versiones distintas de la CIA. Para aquellos a quienes les gustó Capitán América y el Soldado del invierno, este título los llevará a un terreno similar, pero anclado en un mundo mucho más real. Ese es el espíritu que esta película tiene para nosotros”.

*PIPA (27 de julio)

Pipa Netflix

La exinvestigadora Manuela “Pipa” Pelari está de regreso , y Netflix nos adelanta en qué situación encontraremos al personaje que interpreta Luisana Lopilato. “Pipa vive una vida aislada en un pueblo argentino remoto hasta que un homicidio la saca de su tranquila rutina y la obliga a afrontar secretos de su pasado”, detalló la plataforma. Pipa es la tercera parte de la saga que comenzó en 2018 con Perdida y que continuó en 2020 con La corazonada, el primer largometraje argentino producido para la plataforma de streaming. La película fue dirigida por Alejandro Montiel y el elenco lo completan, entre otros nombres, Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, y Malena Narvay.

La última vez que vimos a la policía, personaje concebido por la periodista y escritora Florencia Etcheves para sus novelas Cornelia y La virgen en tus ojos, estaba intentando resolver el crimen de Gloriana Márquez (Delfina Chaves). Cuando su mejor amiga, Minerva del Valle (Maite Lanata), asegura haber sido la autora, se genera un desconcierto generalizado entre los investigadores que intuyen que hay algo detrás de esa confesión. Pelari, quien siempre está un paso por delante del resto con su aguda y atenta mirada, comenzará a atar los cabos sueltos.

Luisana Lopilato en pleno rodaje de Pipa Instagram @LuisanaLopilato / Twitter @CheNetflix

“Pipa, mi personaje, recibe su primera oportunidad para poder destacarse como policía. Ella no va a parar hasta llegar a la verdad. Es una mujer con mucha fuerza. Ella es un conjunto de cosas. No es tan femenina, no es una mujer que esté fijándose en qué ponerse. Ella está lista para ir a trabajar. Se levanta de la cama, se toma un café, se pone una bota y sale”, le explicaba Luisana a LA NACION el año pasado en el marco del estreno del segundo film de la trilogía.

*CORAZONES MALHERIDOS (29 de julio)

Corazones malheridos Netflix