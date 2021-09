Leonardo DiCaprio: de Blake Lively a Camila Morrone, todos los amores de un galán reservado

En la entrega de los premios Globo de Oro del año pasado, el humorista y anfitrión Ricky Gervais bromeó sobre la vida romántica de Leonardo DiCaprio con uno de sus clásicos chistes afilados. “Había una vez... en Hollywood dura casi tres horas. DiCaprio fue a la proyección y, cuando salió, su cita ya era demasiado grande para él”, lanzó el británico. El actor de 46 años, lejos de ofenderse, se sumó a las risas generalizadas, demostrando así que los constantes titulares de prensa respecto de cómo sus novias siempre son más jóvenes que él es algo a lo que se ha acostumbrado.

Sin embargo, más allá de esas risas ocasionales, lo cierto es que el ganador del Oscar no habla sobre su vida privada, no emite comunicados de prensa cuando se separa y, por ser una de las grandes estrellas de Hollywood, intenta no darle peso a esa parte de su vida. Lo que proyecta es una imagen de galán de la vieja escuela, de esos que conservan el misterio y ponen el foco en su trabajo.

*Del primer amor con Bridget Hall a la actriz que lo cautivó

Leonardo DiCaprio ya era un estrella cuando conoció a la modelo Bridget Hall en 1994, con quien entabló un romance adolescente que no prosperó. El actor venía de recibir nada menos que su primera nominación al Oscar por ¿A quién ama Gilbert Grape? y se estaba preparando para el rodaje de otro de sus grandes éxitos: Romeo + Julieta, el gran preludio de Titanic, el film que marcó un antes y un después en su filmografía. Hall y DiCaprio fueron vistos por entonces abrazados en las calles neoyorquinas, aunque años más tarde la modelo negaría haber estado en una relación seria con el actor. De hecho, un año después de esas caminatas que fueron captadas por la prensa, Leo fue vinculado a la actriz Brittany Daniel, a quien conoció en la filmación de The Basketball Diaries, donde la ex Dawson’s Creek interpretaba un personaje secundario. Ese vínculo tampoco llegó a buen puerto, pero al poco tiempo Leo conoció a quien sería una de sus parejas más formales: la modelo y actriz Kristen Zang.

Leonardo DiCaprio y una de sus primeras parejas formales, la actriz Kristen Zang Ron Galella - Ron Galella Collection

Cuando se conocieron, el flechazo fue inmediato. Ambos tenían 22 años y DiCaprio estaba en el pináculo de la fama gracias a la mencionada Romeo + Julieta, y enfrentaba rumores de un vínculo fugaz con la modelo Naomi Campbell. A pesar de que se creía que lo de ellos no iba a ser muy duradero -al menos para los estándares del actor-, Zang lo enamoró por completo y permanecieron casi dos años juntos. Si bien nunca trascendió el motivo de la ruptura, muchos han definido a la actriz de Love & Sex como uno de los grandes amores de Leo, e incluso se llegó a hablar de cómo el actor lamentó por mucho tiempo esa separación. Para el afuera, en cambio, demostraba otra cosa. DiCaprio, quien ya era toda una celebridad gracias al estreno de Titanic en 1997, se dejó ver con las modelos Amber Valletta y Eva Herzigova, relaciones efímeras que contribuyeron a un patrón de la estrella. El intérprete, al menos hasta la llegada de Gisele Bündchen a su vida, no estaba buscando un compromiso ni tampoco manifestaba interés por discutir detalles de sus parejas con los medios, posición que mantiene hasta la actualidad.

Amber Valletta, uno de los amores fugaces de DiCaprio Getty Images

*Gisele Bündchen: la primera relación formal del actor

Leonardo DiCaprio y Gisele Bündchen en la entrega de los Oscar de 2005 Chris Ashford. - CAMERA PRESS

Si bien parece que la icónica caminata por la red carpet de los premios Oscar 2005 sucedió recientemente, esa manera de oficializar el noviazgo entre la supermodelo brasileña Gisele Bündchen y DiCaprio aconteció hace poco menos de dos décadas. Luego de una versión que aseguraba que el actor estaba en pareja con su coprotagonista de La playa, la francesa Virginie Ledoyen, en 2000 comenzó a mostrarse con Bündchen, con quien estuvo en un vínculo de cinco años, lo que se dice una eternidad en el microcosmos del actor. Sin lugar a dudas, y con excepción de su actual pareja, Camila Morrone, con Gisele no le temió a los flashes ni a los eventos compartidos, y dejó momentáneamente atrás al individuo algo huraño que prefería eludir las demostraciones de afecto cuando estas colisionaban con su espacio de trabajo. La pareja se transformó, de esta forma, en el perfecto blanco de los flashes, e incluso tuvieron su propio nombre de “ship”: los fanáticos los nombraron “Gionardo”, y los medios adoptaron el término.

La modelo Gisele Bündchen contó que eligió un estilo de vida más saludable después de estar en pareja por cinco años con DiCaprio Reuters

Todo parecía marchar sobre ruedas pero, al tratarse de Leo, las alarmas comenzaron a sonar cuando él y Gisele, muy exitosos en sus respectivas carreras, no viajaban juntos para acompañarse en sus desafíos profesionales. Eventualmente, la historia llegó a su fin en 2005 y ambas partes comentaron que la ruptura había sido “en términos amigables”. La modelo, casada desde 2009 con la estrella de fútbol americano Tom Brady, le dedicó un párrafo al actor en su libro, Lessons: My Path to a Meaningful Life. “Todas las personas que se cruzan en nuestras vidas son maestros, llegan para mostrarnos algo sobre nosotros mismos, y él también fue eso, me mostró qué era lo bueno y lo malo, y yo lo celebro por lo que fue”, escribió. A pesar de que se trata de una frase muy cándida, también esconde un mensaje mucho más profundo vinculado a cómo era la vida de Gisele por entonces.

"Estar en una locación durante seis meses no es lo mejor para una relación porque tu vida se detiene cuando hacés una película" Leonardo DiCaprio

“Tenía muchos ataques de pánico y sentía que no podía compartir con nadie eso que mi cuerpo estaba experimentando”, declaró en diálogo con Porter Magazine. “Pensaba que como a todo el mundo le pasaban cosas tan duras yo no tenía derecho a sentirme mal, entonces lo bloqueaba, y cuanto más lo hacía, más grande se volvía”, recordó, y añadió que su búsqueda de una vida saludable comenzó en ese preciso momento.

“No quería seguir adormecida bajo los efectos del alcohol, o fumando, entonces empecé a mirar alrededor y a ver lo que había elegido para mi vida. ¿Estaba sola en esa búsqueda de cambiar mientras él seguía en el mismo lugar? Lamentablemente, la respuesta es que sí, que lo estaba”, remarcó en relación a DiCaprio, quien tangencialmente aludió a un posible motivo de ruptura: el trabajo excesivo. “Estar en una locación durante seis meses no es lo mejor para una relación porque tu vida se detiene cuando hacés una película, y tanto vínculos románticos como amistades, todo eso se enfría cuando te vas lejos a filmar y no estás cerca de tu entorno”, declaró en una entrevista con la revista Esquire.

*Bar Refaeli: largo romance y abrupto final

Bar Refaeli, la modelo israelí que enamoró a DiCaprio Andreas Rentz - Getty Images Europe

Al poco tiempo de terminar su relación con Bündchen, DiCaprio dio vuelta la página con otra modelo: la israelí Bar Refaeli, diez años menor que él. DiCaprio conoció a la entonces joven de 20 años en una fiesta en Las Vegas y en 2006 su relación ya estaba consolidada. Desde caminatas por París hasta salidas para ver los partidos de básquet de Los Ángeles Lakers, Bar y Leo se mostraban cómodos ante el asedio de la prensa, como si el actor estuviese repitiendo la misma historia que con su expareja. En el caso de Refaeli, fue ella quien lo introdujo en la política de su país y habría sido una gran influencia en el compromiso del actor con causas en las que podía hacer una diferencia desde su posición de privilegio, como las políticas medioambientales. A pesar de que su vínculo parecía fluir sin sobresaltos, en 2009 llegó la primera separación, que duró seis meses.

"Siempre tuve novio y nunca supe lo que era estar conmigo misma, y aprendí que la única manera de que una relación funcione es si podés estar sola y no temerle a eso" Bar Refaeli, tras su primera ruptura con el actor

“Decidí concentrarme en mí misma y crecer”, reveló la modelo a la publicación British Vogue. “Recuperé a mis amigas. Siempre tuve novio y nunca supe lo que era estar conmigo misma, y aprendí que la única manera de que una relación funcione es si podés estar sola y no temerle a eso. Y yo ya no le tengo miedo a la soledad”, contaba la joven a sus 24 años. En 2010 la pareja se reconcilió y emprendió un viaje por México, pero este fue solo el preludio del final definitivo. En 2011, DiCaprio y Refaeli se separaron y hubo muchas especulaciones, desde que sus vidas empezaban a ser cada vez más diferentes -para ese momento, el actor ya estaba forjando una interesante filmografía al lado de Martin Scorsese y peleando por su ansiado Oscar-, hasta que Leo no pudo tolerar la presión por el compromiso y decidió terminar el vínculo, no sin antes haber sido captado en fiestas donde demostraba que ya había superado a Bar.

*Blake Lively: una historia pasajera a puro viaje

Leonardo DiCaprio y Blake Lively disfrutaron muchos viajes juntos en los cinco meses que estuvieron en pareja LP/The Grosby Group

El mismo año de su ruptura con Refaeli, DiCaprio conoció a la actriz Blake Lively, quien por entonces gozaba de la fama gracias a la serie Gossip Girl. La relación duró tan solo cinco meses, pero ambos fueron vistos en viajes a Disney, y luego recorriendo Italia y Francia. A la vuelta de esas idílicas vacaciones, los flashes los ubicaron en Nueva York andando en bicicleta y luego en Sídney, Australia. Todo sucedió en 2011, año en el que también se separaron. De acuerdo a una fuente cercana a la pareja que habló con E! News , la ruptura se produjo por “distancia y mal timing”, pero al mismo tiempo Blake ya había conocido a Ryan Reynolds en el rodaje de Linterna verde, donde se enamoró de quien sería su futuro marido. En octubre de 2011 ambos confirmaban su relación y un año después, se casaban.

Posteriormente, el actor comenzó a salir con varias figuras del modelaje como Madalina Ghenea, Erin Heatherton, Toni Garrn, y Kelly Rohrbach. De todas ellas, con Garn estuvo más cerca del compromiso, pero nuevamente prefirió evitarlo, lo cual habría marcado el quiebre de la relación que fue sucedida por la que mantuvo con otra modelo, la danesa Nina Agdal, quien lo trató de inmaduro sin ningún tipo de filtro.

*Camila Morrone: la argentina que lo flechó

Leonardo DiCaprio junto a Camila Morrone Grosby Group

Ricky Gervais no es el único en bromear con la vida romántica de Leonardo DiCaprio. Los medios -y algunas de sus exparejas- no solo lo describen como un “party boy” que le huye a las relaciones duraderas sino que también alegan que si una mujer cruza el umbral de los 25, ese es el “beso de la muerte” para su relación con el actor. En la actualidad, Leo está en pareja con la modelo y actriz argentina de 24 años Camila Morrone, hija de la exmujer de Al Pacino, Lucila Polak. Ambos comenzaron su relación en 2017 y en 2019 un allegado a la pareja compartía con E! News lo enamorados que estaban. “Es algo que va en serio, se han mostrado inseparables y están locos el uno por el otro, ya conocieron a sus familias y aman estar juntos. La pareja fue fotografiada en mayo de 2019 en Cannes promocionando sus respectivos films. Él, Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino y ella, Mickey and the Bear de Annabelle Attanasio; y también en los Oscar 2020, evento en el que no desfilaron juntos por la alfombra roja, pero en la que sí se sentaron tomados de la mano, en primera fila.

Camila Morrone cumplió 23 años en 2020 y lo celebró en un yate junto a su novio GROSBY GROUP

Asimismo, en junio de 2020, DiCaprio le organizó una espectacular fiesta a su novia en un exclusivo yate. En las imágenes del festejo se los podía ver con sombreros estilo cowboy llegando a reunirse con los invitados, entre ellos: la actriz Nina Dobrev y su novio, el snowboarder olímpico Shaun White, y los actores Kevin Connolly y Lukas Haas, este último uno de las grandes amigos de Leo. El festejo tuvo lugar en el Leight Star, la imponente embarcación de 43 metros de largo que cuenta con seis camarotes, helipuerto y un gran sauna, y cuyo alquiler tiene un costo aproximado de 120 mil dólares por semana. Unos meses más tarde, los novios estuvieron junto a la mamá de Camila disfrutando de la playa, con la compañía de los perros que adoptó la joven, Jack y Jill. “Esta cuarentena me ha enseñado muchas cosas en muy poco tiempo. Adoptar a estos cachorros me llenó el corazón”, contaba la modelo.

DiCaprio y Morrone disfrutando de la playa The Grosby Group