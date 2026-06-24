Por qué Deacon Phillippe, el hijo de Reese Witherspoon llamó la atención del brazo de su madre

La fiebre rosa volvió a apoderarse de Nueva York. Este martes, el histórico Radio City Music Hall fue el escenario elegido para la presentación de Elle, la serie precuela de Legalmente rubia que promete revelar los años de juventud de Elle Woods antes de convertirse en la carismática abogada que conquistó al público a comienzos de los 2000. Allí estuvo Reese Witherspoon, quien además de ser la estrella que inmortalizó al personaje en la pantalla grande, se desempeña como productora de esta nueva adaptación. La actriz asistió acompañada por su hijo Deacon Phillippe, el joven de 22 años que llamó la atención por su look que escondía un guiño muy especial a la historia de sus padres.

Reese Witherspoon y su hijo Deacon Phillippe en la premiere de Elle, con looks engamados Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

La de anoche no fue una simple premiere. Para los fanáticos de Legalmente rubia, se trató de un puente entre el pasado y el presente de una franquicia que marcó a toda una generación. Así fue como también lo vivió Witherspoon, quién antes de asistir al estreno palpitó el espíritu de esta historia conmemorando el Día Nacional del Rosa desde su cuenta de Instagram. “Celebrando el Día Nacional del Rosa... porque el rosa es más que un color. Es confianza, optimismo y bondad”, escribió la celebrity junto a una serie de imágenes de su época como Elle Woods, y algunos momentos del backstage de esta nueva serie.

Horas después, lució este color -que tantas satisfacciones le dio- en un vestido de encaje con hombros descubiertos y falda irregular y un delicado maquillaje. Deacon, por su parte, llevó un traje negro que combinó con una corbata color magenta a tono con su madre y gafas estilo aviador.

Deacon recreó el look que usó su padre Ryan en la premiere del film en 2001 Kevin Mazur - Getty Images North America

Sin embargo, esta elección no fue al azar y estuvo cargada de nostalgia, al despertar la memoria de los seguidores más fieles de la saga. Es que su outfit era similar al que utilizó su padre, Ryan Phillippe, durante la premiere original de Legalmente rubia en Los Ángeles, en 2001, cuando acompañó a Witherspoon en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Reese comparte a Deacon con su exmarido, Ryan Phillippe, con quien estuvo casada desde 1999 hasta 2007; la expareja también tiene una hija llamada Ava, de 26 años Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

En varias entrevistas, la actriz aseguró que sus hijos son su prioridad Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

Si bien desde hace tiempo el parecido físico entre padre e hijo es tema en las redes sociales, esta vez, a través de este homenaje, se hizo aún más evidente. Inmediatamente, las fotografías de ambos eventos, separados por más de dos décadas, comenzaron a circular en internet y generaron comparaciones entre Ryan en sus años de juventud y Deacon en la actualidad.

Reese Witherspoon y su ex marido Ryan Phillippe en el estreno de Legalmente rubia en Los Ángeles en 2001 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Deacon es fruto de la relación entre Reese y Ryan Phillippe. La pareja se casó en 1999 y tuvo dos hijos, Ava, nacida en 1999, y Deacon, nacido en 2003. Aunque se separaron en 2007, ambos continuaron involucrados en la crianza de sus hijos. Witherspoon también es madre de Tennessee, de 13 años, a quién tuvo junto a su exmarido Jim Toth.

¿Quién es Deacon Phillippe?

La aparición de madre e hijo en la alfombra roja de Elle se produjo apenas unas semanas después de que Deacon se graduara de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York con un título en producción musical y composición de canciones. “Después de 4 años de arduo trabajo, largas jornadas, interminables trabajos y clases, trabajando con los mejores profesores y haciendo nuevos amigos... ¡mi maravilloso hijo se graduó de @nyutisch! Estoy muy orgullosa de tí, @deaconphillippe , y como broche de oro: ¡ @lauradern fue la oradora invitada!“, escribió Reese en Instagram celebrando este logro de su hijo.

Deacon junto a su madre el día de su graduación

Mientras que en 2020 debutó como actor en la tercera temporada de Yo nunca, la serie de Netflix, en 2022 lanzó su primera canción “Long Run” con la artista Nina Nesbitt. Luego, llegó “Love For The Summer”, tema que comparte junto a Loren Grey y, en abril de 2023, su álbum A New Earth.

Según sus propios dichos, fue su padre quien le enseñó el mundo de la producción musical. “Cuando estaba escuchando la radio en el coche con mi papá, algo simplemente hizo clic. Me di cuenta de que hay más en hacer música que solo ser un vocalista, y que muchas veces es la producción la que me hace sentir algo. Le pregunté a mi papá cómo funcionaba, y él me enseñó todo lo que sabía, y luego empecé a ver videos en YouTube“, contó Deacon en una entrevista.

Además de su interés por la música y el cine, el joven suele participar en campañas publicitarias, donde el parecido con su padre y el carisma heredado de su madre no pasan inadvertidos. “Feliz cumpleaños a nuestro encantador, talentoso y cariñoso hijo. Eres una verdadera luz en este mundo y eres muy amado por quienes te conocen. Estamos muy orgullosos de ser tus papás. Te amamos, pup (diría que lo hicimos muy bien, Reese)”, posteó su padre Ryan para su cumpleaños número 18, demostrando lo orgulloso que está de su hijo.

Por su parte, Witherspoon también suele hablar de la gran relación que mantiene con sus tres hijos; esos que son su “primera y más importante prioridad”. “Me hace llorar la idea de tener una relación larga con los niños de adultos. Es tan gratificante ver este proceso en tus hijos, me ayudan a entender la complejidad de lo que significa ser humano ahora”, confesó en diálogo con Interview.