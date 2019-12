Por qué todavía le preguntan a Hugo Arana si es el papá de Facundo Arana

Hugo Arana se confesó ayer con Verónica Lozano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 10:42

"Me operaron de las cuerdas vocales dos veces y estuve dos años sin trabajar haciendo foniatría. Los actores somos ídolos cuando trabajamos, pero sino nadie se acuerda. Ahora hace tres meses que terminé el teatro y no hice nada. Para morfar y pagar el ABL, tengo para dos meses más, pero por suerte volvemos con la comedia Rotos de amor a Carlos Paz este verano", detalló Hugo Arana en Cortá por Lozano (Telefe).

El actor recordó su paso por el quirófano y lo que significó para su trabajo. " Me salió una verruga en la cuerda derecha, me operaron y a los 9 meses volvió la verruga pero más grande. Por suerte no apareció más", detalló sobre su obligado impasse en el mundo laboral para dedicarse de lleno a su salud.

La muerte del amor de su vida. La conductora del ciclo, Verónica Lozano, quiso saber si el actor asoció ese problema de salud con la muerte de su mujer en 2011, la actriz y cantante Marzenka Nowak . "Podría ser. Mi esposa fue una bellísima pareja. Estuvimos 44 años juntos y éramos muy distintos. Nos enamoramos y estuvimos juntos de cholulos", dijo risueño y agregó: "Decíamos siempre eso porque me enamoré viéndola en un escenario, y ella también de mí. La operaron del corazón el 15 de junio de 2011 y a la semana tuvo un infarto cerebral y falleció. El 15 de junio del 2013 yo estaba internado en la Favaloro y me operó el mismo cirujano, dos días después".

Hugo Arana habló sobre el duro trance de salud que tuvo que atravesar

La relación con su hijo. Hugo contó que vive con su hijo Juan, que también es actor. "Trabajamos juntos en una obra, yo como actor y él como asistente y fue extraordinario, nunca se mezcló el hecho de ser padre e hijo. Es un pibe inteligente, fantástico. Nos llevamos bien, vivimos con sus seis gatos. Yo como sin sal desde que me operaron, entonces el lado izquierdo de la heladera es mío. Ahora lo voy a dirigir en una obra de microteatro que se estrena en enero".

¿Es el padre de Facundo Arana? Contó también que todavía le preguntan si Facundo Arana es su hijo. "En el año 2000 hicimos juntos Buenos vecinos y en la ficción mi padre había tenido una aventura en Entre Ríos y me aparecía un hermano, que era Facundo. Nos cansamos de hacer notas y explicar que no somos parientes, pero se nota que nadie lee nuestras notas. A él también le preguntan si soy su papá".

Sus primeros pasos en la actuación. "Me di cuenta en la adolescencia que quería ser actor. Iba mucho al cine y salía haciendo el personaje de la película que había visto. Un día, a los 21 años, vi un cartel que decía: ´Hágase actor en el Centro Experimental Cinematográfico'. Y el día que cumplí 22 me regalé la inscripción. Y a los dos meses dije: 'De acá no me saca nadie'. Fue pasión. Encontré la forma de poder mantener a mi niño jugando y eso es sagrado. Nunca había ido al teatro".