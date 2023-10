escuchar

Se realizó anoche la 2° entrega de los Premios Cóndor a las Series, una gala de reconocimientos organizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (ACCA) para las producciones nacionales con calidad cinematográfica estrenadas en plataformas o televisión. La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y allí se otorgaron más de veinte premios, entre los que se destacan las categorías de mejor serie de comedia, mejor serie dramática, y dirección. El amor después del amor y División Palermo resultaron las ficciones más premiadas de esta segunda edición del certamen.

Sonriente, Celeste Cid llegó a la ceremonia acompañada por su pareja Abril Sosa; la actriz confirmó su relación con el músico en abril de este año y a partir de ese momento ninguno de los dos pudo parar de demostrar el amor que tiene por el otro Gerardo Viercovich

Celeste Cid con un impactante conjunto colorado esperaba levantar la estatuilla a Mejor serie de comedia y/o musical por Planners, pero la ficción que la tuvo como protagonista no pudo contra División Palermo; “El trabajo en Argentina está complejo, así que esta noche más allá de la frivolidad de los premios es lindo venir a festejar que uno tuvo la posibilidad de hacer cosas que a uno le gustan y que es muy necesario para la cultura”, señaló la actriz en diálogo con este medio Gerardo Viercovich

Celeste Cid y Abril Sosa, inseparables: "Me gusta confiar en las cosas genuinas", dijo Cid a LA NACION Gerardo Viercovich

Celeste Cid en diálogo con LA NACION reveló estar muy entusiasmada con un nuevo desafío en su carrera: su segundo libro Intimidad está por salir a la luz. Según le adelantó a este medio es una novela de ficción que escribió hace 15 años y finalmente el mes pasado logró firmar un contrato de publicación. No tiene pensado llevarlo a un formato audiovisual: “ El libro tiene la imagen puesta en la palabra, si lo filmo siento que le saco el espíritu, pero estoy contenta de haberme animado a un nuevo lenguaje. La actriz admitió sentirse cómoda en el rol de escritora y disfrutar del detrás de cámara. “También me gusta mirar y no ser siempre mirada, que no todo sea exposición, o que lo sea pero desde otro lugar”, comentó entusiasmada antes de entrar a la ceremonia.

La actriz lleva años en la industria del entretenimiento y, al ser una figura pública, sus relaciones sentimentales dieron mucho de que hablar. Algunas de las más recordadas fueron Emmanuel Horvilleur, con quien tuvo a su hijo mayor André, y Michel Noher, padre de su hijo Antón. Ahora, volvió a apostar al amor de la mano de Miguel Adolfo Sosa Gerardo Viercovich

Para El amor después del amor, Micaela Riera se puso en la piel de Fabiana Cantilo en la época en la que la cantante vivió su apasionado romance con Fito Páez. La actriz sorprendió con su gran interpretación y fue premiada como Actriz Revelación. Para construir el personaje y lograr una similitud que trascendiera al parecido físico, Riera investigó a fondo la historia de Cantilo y antes de comenzar las grabaciones, contó que pasó seis horas en la casa de la artista. Ambas se volvieron cercanas y dicen tener una conexión muy especial. En diálogo con LA NACION, Riera señaló que desde después de su participación en la serie adoptó ciertas características de Cantilo en su día a día: “ Ahora soy una persona a la que le importa un poco menos lo que piensa la gente, eso es algo que me quedé del personaje”.

Micaela Riera fue premiada como Actriz Revelación por su interpretación como Fabiana Cantilo en la serie El amor después del amor: "Me siento muy feliz, toda mi vida esperé esto", dijo emocionada al recibir el galardón Gerardo Viercovich

La actriz en diálogo con LA NACION reveló que siente que conoce a Fabiana Cantilo "de otra vida": "Tenemos muchas similitudes, siento que la conozco de toda la vida, tenemos una conexión extraña que sé ponerla en palabras". Gerardo Viercovich

Micaela Riera y Daryna Butnik: las revelaciones femeninas de El amor después del amor Gerardo Viercovich

La actriz Daryna Butnik en El amor después del amor se encarga de interpretar a Cecilia Roth, compartió terna con su compañera de elenco Micaela Riera como actriz revelación; el galardón quedó en manos de su compañera Gerardo Viercovich

Sonríe, Mercedes Morán en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner Gerardo Viercovich

Mercedes Morán, feliz con su premio a mejor actriz por su trabajo en El Reino 2 Gerardo Viercovich

La actriz, cantante y humorista Charo López posó entusiasmada con su galardón a mejor actriz de reparto por su participación en División Palermo Gerardo Viercovich

Como en toda premiación, los looks de los famosos se llevaron gran parte de la atención de los flashes. Y en la noche de ayer hubo de todo. Mientras que la mayoría de las mujeres prefirieron vestirse de gala y apostaron al largo, el color negro y las telas rasadas, los hombres optaron por un look más informal, donde el toque personal marcó el gran diferencial en la alfombra roja.

Nancy Dupláa se mostró muy entusiasmada a lo largo de la premiación, conforme con su trabajo en El Reino saludó a colegas y amigos y posó sonriente ante los flashes Gerardo Viercovich

Mariana Genesio Peña, con un impactante vestido negro, posó ante las cámaras feliz por su nominación a Mejor actriz de reparto en comedia por El fin del amor Gerardo Viercovich

Elegantes, Jean Pierre Noher, Michel Noher y Paula Carruega Gerardo Viercovich

Cómoda y cool: Romina Gaetani se lució con un conjunto blanco Gerardo Viercovich

Matías Mayer logró salir del encasillamiento de “actor de musicales” y se lució primero en Iosi, el espía arrepentido y luego en Barrabrava donde interpretó al Polaco, un integrante de la barrabrava de un club del ascenso a quien echan; por aquel personaje recibió el galardón a mejor actor y posó contento junto a su pareja Gerardo Viercovich

Luis Machín recibió el galardón a mejor actor de drama por Diciembre 2001 Gerardo Viercovich

Jerónimo Bosia optó por un traje negro y apoyó a sus colegas de Ringo: gloria y muerte Gerardo Viercovich

Mónica Gonzaga, de negro, recibió un galardón por su labor en la serie Barrabrava Gerardo Viercovich

Peter Lanzani, simpático, conversó animado con una enorme cantidad de colegas a lo largo de la noche ¿El toque de su look? ¡Los anteojos! Gerardo Viercovich

Jorge Marrale también dijo ¡presente! en la noche de las series nacionales Gerardo Viercovich

Nico García Hume no pasó por desapercibido y optó por un look de distintas prendas que combinaban colores, texturas y gafas de sol con mucho glam Gerardo Viercovich

Diego Cremonesi​ posó elegante y orgulloso con su doble nominación a mejor actor protagonista en drama por su labor en Diciembre 2001 y en Las bellas almas de los verdugos Gerardo Viercovich

Siempre chic, Cande Vetrano le aportó un toque de excentricidad a su look con un color verde de su cartera Gerardo Viercovich

Marcelo Subiotto se mostró orgulloso por su protagónico en el reciente estreno de Puan, en esta ocasión fue nominado a mejor actor de reparto en comedia y/o musical por División Palermo; el premio se lo llevo su compañero Daniel Hendler Gerardo Viercovich

La actriz Carla Quevedo apostó por el rojo y posó simpática frente a los flashes del evento Gerardo Viercovich

Andy Chango, feliz con su premio Gerardo Viercovich

Maite Lanata, pura actitud en la noche de las series Gerardo Viercovich

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA), integrada en la actualidad por 71 miembros de medios gráficos, audiovisuales, radiales y digitales, fue fundada en 1942 y, desde entonces desarrolló una actividad constante en la difusión y fortalecimiento del audiovisual nacional, ya que desde el mismo año de su fundación entrega los Premios Cóndor de Plata, el galardón con mayor continuidad dentro del cine argentino.