Premios Ídolo 2026: el listado completo de ganadores
Este miércoles se realizó, en la Usina del Arte, la ceremonia de los reconocimientos a los creadores de contenido, influencers y personalidades más importantes de las redes sociales
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Este miércoles se llevó a cabo la tercera edición de la entrega de los Premios Ídolo, galardones que reconocen a creadores de contenido, streamers y figuras del entorno digital.
Con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, la ceremonia se llevó a cabo en La Usina del Arte y pudo verse en vivo a través de Streams Telefe. Un rato antes, desde la alfombra verde, la transmisión contó con la conducción de Marta Fort, Juli Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi.
Con la incorporación de dos nuevas categorías (Ídolo notero/a y Mejor comunidad), este año el premio sumó 29 categorías en total, de las cuales tres contaron con voto del público y recibió, sólo en las primeras 24 horas, más de 100 mil postulaciones.
La primera instancia fue abierta al público: la gente pudo postular a sus ídolos en las diferentes categorías. En ese proceso, casi 2500 creadores de contenido fueron tenidos en cuenta por las audiencias. Finalizada esa etapa, los nombres más postulados fueron quienes llegaron a instancias del jurado, para su evaluación y posterior votación.
A continuación, la lista completa de los ganadores de los premios Ídolo 2026.
Ídolo del año
Davoo Xeneize
Suceso Viral
Moria Casán
Reconocimiento especial
Moria Casán
Podcast
La Fórmula Podcast
Momento Viral
“¿Así toma agua la Agusneta?”
Humor y entretenimiento
Valen Rizzuti
Emprendimiento
Yerba Cósmico
Actualidad
Lara López Calvo
Viaje
Martina Saravia
Beauty
Cande Copello
Gastronomía
Tefi Russo
Contenido Creativo
Agustín Franzoni
Deporte
Gero Arias
Lifestyle
Delfina Ferro
Reseñas Experiencias/Gastronómicas
La Chica del Brunch
Health
Fiorella Vitelli
Moda
Zaira Nara
YouTuber
Angie Velasco
TikToker
Evitta Luna
Streamer
Lautaro “La Cobra” Del Campo
Ídolo Revelación
Marta Fort
Ídolo Notero/a
Valen Rizzuti
Ídolo Futbolero/a
Sofía Martínez
Ídolo Musical
Ángela Torres
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes
Almendra Veiga
Ídolo Automotor
Iñaki Zugasti
Ídolo Celebrity
Nico Occhiato
Ídolo Comunidad
Luzu TV
Ídolo Emergente
Valeria “La Gurisa” Rivas
Streamer más viral
Davoo Xeneize
Canción más viral
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