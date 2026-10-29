Premios Ídolo 2026: el listado completo de ganadores

Este miércoles se llevó a cabo la tercera edición de la entrega de los Premios Ídolo, galardones que reconocen a creadores de contenido, streamers y figuras del entorno digital.

Con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, la ceremonia se llevó a cabo en La Usina del Arte y pudo verse en vivo a través de Streams Telefe. Un rato antes, desde la alfombra verde, la transmisión contó con la conducción de Marta Fort, Juli Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi.

Con la incorporación de dos nuevas categorías (Ídolo notero/a y Mejor comunidad), este año el premio sumó 29 categorías en total, de las cuales tres contaron con voto del público y recibió, sólo en las primeras 24 horas, más de 100 mil postulaciones.

La primera instancia fue abierta al público: la gente pudo postular a sus ídolos en las diferentes categorías. En ese proceso, casi 2500 creadores de contenido fueron tenidos en cuenta por las audiencias. Finalizada esa etapa, los nombres más postulados fueron quienes llegaron a instancias del jurado, para su evaluación y posterior votación.

A continuación, la lista completa de los ganadores de los premios Ídolo 2026.

Ídolo del año

Davoo Xeneize

Suceso Viral

Moria Casán

Reconocimiento especial

Moria Casán

Podcast

La Fórmula Podcast

Momento Viral

“¿Así toma agua la Agusneta?”

Humor y entretenimiento

Valen Rizzuti

Emprendimiento

Yerba Cósmico

Actualidad

Lara López Calvo

Lara López Calvo

Viaje

Martina Saravia

Martina Saravia

Beauty

Cande Copello

Gastronomía

Tefi Russo

Tefi Russo

Contenido Creativo

Agustín Franzoni

Deporte

Gero Arias

Lifestyle

Delfina Ferro

Reseñas Experiencias/Gastronómicas

La Chica del Brunch

La Chica del Brunch

Health

Fiorella Vitelli

Moda

Zaira Nara

YouTuber

Angie Velasco

TikToker

Evitta Luna

Streamer

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Ídolo Revelación

Marta Fort

Ídolo Notero/a

Valen Rizzuti

Ídolo Futbolero/a

Sofía Martínez

Ídolo Musical

Ángela Torres

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes

Almendra Veiga

Almendra Veiga

Ídolo Automotor

Iñaki Zugasti

Ídolo Celebrity

Nico Occhiato

Nico Occhiato

Ídolo Comunidad

Luzu TV

Ídolo Emergente

Valeria “La Gurisa” Rivas

Valeria “La Gurisa” Rivas

Streamer más viral

Davoo Xeneize

Canción más viral

“A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía