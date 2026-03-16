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Premios Oscar 2026: entre besos, abrazos, intensas miradas y secretos en la gran noche de Hollywood

Adentro y afuera de la ceremonia, se vivieron varios momentos emotivos y distendidos entre las estrellas

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Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke se saludan antes del comienzo de la ceremonia
Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke se saludan antes del comienzo de la ceremoniaChris Pizzello - Invision
Elle Fanning, left, embraces Kylie Jenner with Timothee Chalamet in the audience before the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)�
Elle Fanning, left, embraces Kylie Jenner with Timothee Chalamet in the audience before the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)Chris Pizzello - Invision

Jesse Plemons, Kirsten Dunst y Nicole Kidman se mostraron muy relajados mientras conversaban animadamente antes del comienzo de la gala, compartiendo sonrisas y gestos cómplices en uno de los encuentros más espontáneos de la previa
Jesse Plemons, Kirsten Dunst y Nicole Kidman se mostraron muy relajados mientras conversaban animadamente antes del comienzo de la gala, compartiendo sonrisas y gestos cómplices en uno de los encuentros más espontáneos de la previa EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes del comienzo de la ceremonia también se vivieron momentos afectuosos entre colegas: Stellan Skarsgård fue visto abrazando a Elle Fanning en un gesto de complicidad entre los coprotagonistas de Valor sentimental
Antes del comienzo de la ceremonia también se vivieron momentos afectuosos entre colegas: Stellan Skarsgård fue visto abrazando a Elle Fanning en un gesto de complicidad entre los coprotagonistas de Valor sentimentalChris Pizzello - Invision
En otro emotivo momento de la previa, Elle Fanning también fue vista abrazando cariñosamente a la actriz Marlee Matlin
En otro emotivo momento de la previa, Elle Fanning también fue vista abrazando cariñosamente a la actriz Marlee MatlinChris Pizzello - Invision
Vestido de negro, con anteojos de sol y varios anillos completando el look, Jacob Elordi se mostró divertido sonriendo mientras se preparaba para tomar asiento en la sala
Vestido de negro, con anteojos de sol y varios anillos completando el look, Jacob Elordi se mostró divertido sonriendo mientras se preparaba para tomar asiento en la salaChris Pizzello - Invision
Jesse Plemons y Kirsten Dunst juntos en la previa a la ceremonia viendo dónde están sus asientos
Jesse Plemons y Kirsten Dunst juntos en la previa a la ceremonia viendo dónde están sus asientosChris Pizzello - Invision
Ethan Hawke asistió a la gala acompañado por su esposa, Ryan Hawke; la pareja llegó al Dolby Theatre de Hollywood y posó junta para las cámaras mostrándose elegante y cómplice mientras recorría la alfombra roja
Ethan Hawke asistió a la gala acompañado por su esposa, Ryan Hawke; la pareja llegó al Dolby Theatre de Hollywood y posó junta para las cámaras mostrándose elegante y cómplice mientras recorría la alfombra roja EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jacob Elordi y Channing Tatum protagonizaron un afectuoso saludo cuando se encontraron en la sala e intercambiaron algunas palabras en una escena que reflejó el buen clima que reinó entre varios de los presentes antes del comienzo de la ceremonia
Jacob Elordi y Channing Tatum protagonizaron un afectuoso saludo cuando se encontraron en la sala e intercambiaron algunas palabras en una escena que reflejó el buen clima que reinó entre varios de los presentes antes del comienzo de la ceremoniaEMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sonrisas compartidas. La escritora Maggie O'Farrell, autora del libro Hamnet, junto a la actriz del film Jessie Buckley minutos antes del comienzo de la ceremonia
Sonrisas compartidas. La escritora Maggie O'Farrell, autora del libro Hamnet, junto a la actriz del film Jessie Buckley minutos antes del comienzo de la ceremoniaChris Pizzello - Invision
Chase Infiniti, actriz del film Una batalla tras otra, al ingresar al auditorio del Dolby Theatre
Chase Infiniti, actriz del film Una batalla tras otra, al ingresar al auditorio del Dolby Theatre Chris Pizzello - Invision
Leonardo DiCaprio mirando la sala llena de figuras mientras la mujer de Adrien Brody, Georgina Chapman, le dice algo al oído a su marido
Leonardo DiCaprio mirando la sala llena de figuras mientras la mujer de Adrien Brody, Georgina Chapman, le dice algo al oído a su maridoChris Pizzello - Invision

¡Silencio en la sala! Arranca la ceremonia, todos atenos al escenario...
¡Silencio en la sala! Arranca la ceremonia, todos atenos al escenario...KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El conductor Conan O'Brien se esconde entre los famosos invitados y por supuesto, bromeó con Chalamet por sus polémicas declaraciones sobre el ballet y la ópera
El conductor Conan O'Brien se esconde entre los famosos invitados y por supuesto, bromeó con Chalamet por sus polémicas declaraciones sobre el ballet y la óperaChris Pizzello - Invision

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