Murió el músico y actor irlandés Glen Hansard, a los 56 años

Glen Hansard, el cantautor irlandés conocido por haber protagonizado el film Once y por haber ganado en 2008 un premio Oscar, murió a los 56 años a causa de un accidente en moto ocurrido en Dublín.

Según informó la BBC, el choque ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada de este miércoles en una ruta cercana al domicilio del artista. Pocas horas después los representantes de Hansard confirmaron la noticia.

El músico y actor, nacido y criado en Dublín, comenzó su carrera en la adolescencia. A los 13 años decidió abandonar la escuela para ponerse a trabajar como músico callejero y en 1990 formó la banda The Frames cuya notoriedad local lo llevó a su primera aparición en cine. Fue en la película Camino a la fama, de Alan Parker, sobre una banda de soul integrada por un grupo de jóvenes irlandeses. En el film Hansard interpretaba al guitarrista Outspan Foster.

Glen Hansard y Marketa Irglová en Once de John Carney Archivo

Más allá del éxito del film ganador de cuatro premios BAFTA, incluido el de mejor película, durante más de una década el cantante se dedicó a desarrollar su carrera musical. Entre 1991 y 2006 lanzó siete discos con su banda, hasta que en 2007 el director John Carney escribió el guion de Once que retrataba desde la ficción la formación del dúo de folk Swell Season integrado por Hansgard y la cantante checa Markéta Irglová.

Protagonistas del film y autores de la banda de sonido, tras el inesperado éxito de Once, el dúo pasó de ser reconocido en Irlanda a transformarse en un fenómeno global, conseguir una nominación al Oscar por la canción “Falling Slowly”, interpretar el tema en los premios de la Academia de Hollywood y finalmente ganar la estatuilla. Eventualmente la película fue adaptada como musical, resultó un suceso con puestas en todo el mundo-hasta en la Argentina-, cuya versión original de Broadway ganó ocho premios Tony, incluyendo el de mejor musical.

En 2008 Marketa Irglova y Glen Hansard ganaron el Oscar a mejor canción original por el tema que compusieron para la película Once Kevin Winter - Getty Images North America

A pesar de que después de Once Hansard no volvió a protagonizar una película, sí continuó trabajando tanto en cine como en televisión: grabó un cover de la canción “You Ain’t Goin’ Nowhere”, de Bob Dylan, para el film I’m Not There, de Todd Haynes dedicado al músico estadounidense, prestó su voz para un episodio de Los Simpson -un signo definitivo de su fama y notoriedad-, hizo un documental sobre Swell Season con Irglová, se interpretó a sí mismo en un episodio de la serie Parenthood, apareció en la comedia The Last Man on Earth y participó de la creación de la banda de sonido del film Flag Day que dirigió Sean Penn en 2021. Su última “aparición” en pantalla fue en Letras robadas, de Carney, quien le pidió permiso para usar “Falling Slowly” en una escena en la que el personaje principal, interpretado por Paul Rudd, se cruza con un músico callejero tocándola en una esquina de Dublín.

En paralelo con sus trabajos para la pantalla, Hansard continuó con éxito su carrera como artista musical: en 2011 compartió una gira con Eddie Vedder, luego editó sus primeros discos como solista, y en 2015 su álbum Didn’t He Ramble consiguió una nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor álbum de folk.

En abril de este año se presentó a sala llena en Nueva York, un recital que tras conocerse la noticia de su muerte fue recordado en las redes por la actriz Rachel Zegler, que compartió las imágenes de su encuentro con el músico y de ambos cantando “Falling Slowly” sobre el escenario. “Oh, te amaré por siempre. Descansa ahora, mi amigo”, lo despidió en su posteo.