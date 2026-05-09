Premios Platino 2026: los mejores looks de la alfombra roja
La ceremonia que distingue a las producciones más destacadas en materia de cine y series realizadas en idioma español y portugués celebra en México su décimotercera edición
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Arranca la Alfombra Roja de los #PLATINOXCARET 2026 ♥️✨#RIVIERAMAYA @XcaretPark @RivieraMaya @visitacaribemex pic.twitter.com/lYY0dVaWsB— Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 9, 2026
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