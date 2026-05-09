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Premios Platino 2026: los mejores looks de la alfombra roja

La ceremonia que distingue a las producciones más destacadas en materia de cine y series realizadas en idioma español y portugués celebra en México su décimotercera edición

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Dolores Fonzi, radiante en los Premios Platino
Dolores Fonzi, radiante en los Premios Platino instagram
Dolores Fonzi se lució en la alfombra roja con un vestido en color off white, de la marca de diseño argentino Esteta Studio
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Impecable, Juan Minujín - nominado por su rol en la película Los domingos- le puso glamour a la gala con un diseño innovador
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Guillermo Francella viajó a México para recibir el Premio Platino de Honor por su “sobresaliente carrera audiovisual” y su contribución “a la memoria sentimental del gran público iberoamericano”
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¡Buena onda! Guillermo Francella posó junto a la actriz y productora colombiana Carolina Ramírez
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¡Muy chic! Alejandro Gravier y Valeria Mazza desfilaron elegantes por la alfombra roja
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Carolina Kopelioff entregará una de las estatuillas durante la gala principal en el Teatro Gran Tlachco
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