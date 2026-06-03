Premios Sur 2026: los mejores looks de la fiesta del cine argentino
Este martes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reconoce a las mejores películas y series de producción nacional;las estrellas más importantes de la industria se reunieron en el Teatro Presidente Alvear y marcaron tendencia con sus diseños
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