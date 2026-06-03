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Premios Sur 2026: los mejores looks de la fiesta del cine argentino

Este martes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reconoce a las mejores películas y series de producción nacional;las estrellas más importantes de la industria se reunieron en el Teatro Presidente Alvear y marcaron tendencia con sus diseños

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Para LA NACIONCynthia Caccia
Julieta Díaz, Cecilia Roth y Andrea Frigerio
Julieta Díaz, Cecilia Roth y Andrea Frigerio
Cecilia Roth se sumó a la última tendencia con un vestido sastrero que llevó con medias y stilettos al tono. "Me siento profundamente honrada y agradecidísima", dijo la actriz antes de entrar a la ceremonia, donde será homenajeada por su trayectoria
Cecilia Roth se sumó a la última tendencia con un vestido sastrero que llevó con medias y stilettos al tono. "Me siento profundamente honrada y agradecidísima", dijo la actriz antes de entrar a la ceremonia, donde será homenajeada por su trayectoriaGerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Frigerio y Juan Minujín fueron los encargados de conducir esta XX entrega de los Premios Sur. "Estoy muy contento, con muchos nervios. Por suerte, estoy con Andrea", dijo el actor de Los Domingos, antes de asumir este nuevo desafío como conductor
Andrea Frigerio y Juan Minujín fueron los encargados de conducir esta XX entrega de los Premios Sur. "Estoy muy contento, con muchos nervios. Por suerte, estoy con Andrea", dijo el actor de Los Domingos, antes de asumir este nuevo desafío como conductorGerardo Viercovich - LA NACION
Vestida por Fabián Zitta, la host impactó con un vestido strapless en mikado de seda con corte sirena y maxi godet plisado. Las joyas de oro blanco y brillantes de Jean Pierre Joyeros realzaron su propuesta
Vestida por Fabián Zitta, la host impactó con un vestido strapless en mikado de seda con corte sirena y maxi godet plisado. Las joyas de oro blanco y brillantes de Jean Pierre Joyeros realzaron su propuesta Gerardo Viercovich - LA NACION
Juan Minujín optó por un traje de doble abotonadura y una polera transparente de Rouse Lasserre. "Me tiré el pelo para atrás porque estoy filmando y lo tengo largo", contó el actor sobre su peinado con gel
Juan Minujín optó por un traje de doble abotonadura y una polera transparente de Rouse Lasserre. "Me tiré el pelo para atrás porque estoy filmando y lo tengo largo", contó el actor sobre su peinado con gel Gerardo Viercovich - LA NACION
Engamados, Nancy Duplaá y Pablo Echarri tuvieron la tarea de presentar varias categorías en esta noche de premios; mientras que la actriz lució un clásico diseño que se destacó por su escote y sus mangas en forma de cono, el actor eligió un elegantísimo look total black
Engamados, Nancy Duplaá y Pablo Echarri tuvieron la tarea de presentar varias categorías en esta noche de premios; mientras que la actriz lució un clásico diseño que se destacó por su escote y sus mangas en forma de cono, el actor eligió un elegantísimo look total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Díaz también dijo presente. La actriz optó por un conjunto sastrero de tres piezas que acompañó con una camisa en tono contrastante. Un broche plateado en su cuello realzó su propuesta
Julieta Díaz también dijo presente. La actriz optó por un conjunto sastrero de tres piezas que acompañó con una camisa en tono contrastante. Un broche plateado en su cuello realzó su propuestaGerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Pietra llevó un sofisticado diseño de largo midi, que acompañó con un blazer sobre sus hombros. La actriz de El Enternauta le dio color a su look con un clucth en colorado y zapatos con detalles en blanco.
Andrea Pietra llevó un sofisticado diseño de largo midi, que acompañó con un blazer sobre sus hombros. La actriz de El Enternauta le dio color a su look con un clucth en colorado y zapatos con detalles en blanco. Gerardo Viercovich - LA NACION
Mercedes Morán impactó con un traje oversize y un make up a tono con la red carpet.
Mercedes Morán impactó con un traje oversize y un make up a tono con la red carpet. Gerardo Viercovich - LA NACION
Mix de colores. Fernan Mirás combinó un traje azul con camisa negra y corbata gris para esta noche de fiesta
Mix de colores. Fernan Mirás combinó un traje azul con camisa negra y corbata gris para esta noche de fiestaGerardo Viercovich - LA NACION
Otra que eligió la gama de los azules para esta noche fue Dolores Fonzi. La actriz y directora, que lidera las nominaciones con su película Belén, apostó por un conjunto a rayas, un tapado de paño y botas texanas
Otra que eligió la gama de los azules para esta noche fue Dolores Fonzi. La actriz y directora, que lidera las nominaciones con su película Belén, apostó por un conjunto a rayas, un tapado de paño y botas texanas Gerardo Viercovich - LA NACION
Violeta Urtizberea reversionó el clásico traje con unos flecos que caían de sus hombros. La actriz recogió su cabello en una pony tail súperlacia
Violeta Urtizberea reversionó el clásico traje con unos flecos que caían de sus hombros. La actriz recogió su cabello en una pony tail súperlacia Gerardo Viercovich - LA NACION
Peto Menahem posó muy elegante con saco y corbata
Peto Menahem posó muy elegante con saco y corbataGerardo Viercovich - LA NACION
Leticia Bredice se llevó todas las miradas con este vestido con capa en color nude
Leticia Bredice se llevó todas las miradas con este vestido con capa en color nudeGerardo Viercovich - LA NACION
Flavia Palmiero asistió junto a su pareja Luis Scalella; quién esta noche también será homenajeado por su extensa labor en producción de cine. La actriz y empresaria fue otra de las que deslumbró con la prenda del momento: un vestido esmoquin que confesó haberlo usado en varias oportunidades
Flavia Palmiero asistió junto a su pareja Luis Scalella; quién esta noche también será homenajeado por su extensa labor en producción de cine. La actriz y empresaria fue otra de las que deslumbró con la prenda del momento: un vestido esmoquin que confesó haberlo usado en varias oportunidadesGerardo Viercovich - LA NACION
Leticia Siciliani llevó un traje gris que dejó su ropa interior al descubierto. Su cabello con mechones fucsias le dio un aire rocker a su imagen
Leticia Siciliani llevó un traje gris que dejó su ropa interior al descubierto. Su cabello con mechones fucsias le dio un aire rocker a su imagenGerardo Viercovich - LA NACION
Por Cynthia Caccia
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