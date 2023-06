Premios Tony: todos los ganadores de la noche y los mejores looks de la alfombra roja

escuchar

El domingo 11 de junio se llevó a cabo la 76ª entrega de los premios Tony en el United Palace Theatre de la ciudad de Nueva York. La Gran Manzana se vistió de gala para premiar a lo mejor de la temporada teatral 2021-2022 en Broadway.

En medio de la huelga de guionistas, la celebración mostró su creatividad sin libretos. La actriz Ariana DeBose fue la presentadora de esta gran noche y la encargada de improvisar a lo largo de toda la velada. “Estoy en vivo y sin guion. De nada. A cualquiera que haya pensado que el año pasado fue un poco trastocado, les digo: ‘Queridos, abróchense el cinturón’”, dijo la anfitriona mientras le agradecía a los organizadores por poder llevar a cabo la ceremonia de este año.

A lo largo de la noche, los ganadores también demostraron su apoyo a los guionistas en huelga, ya sea a través de sus discursos o luciendo broches alusivos a la lucha en la alfombra roja.

Los grandes ganadores de la noche

Jodie Comer posó con su galardón a mejor actriz por Prima Facie. La ganadora se llevó todas las miradas con este modelo con brillos estilo sirena de Thom Browne Evan Agostini - Invision

Jodie Comer inauguró el escenario llevándose el primer premio de la noche como mejor actriz principal por Prima Facie. Por su parte, el musical Kimberly Akimbo y la obra de teatro Leopoldstadt fueron los grandes ganadores de la velada, alzándose con varios galardones. También esta edición hizo historia premiando a actores no binarios como J Harrison Ghee y Alex Newell.

Mejor musical:

-Kimberly Akimbo

Mejor obra:

-Leopoldstadt

Mejor reestreno de un musical:

-Parade

Mejor reestreno de una obra:

-Topdog/Underdog de Suzan-Lori Parks

Mejor actriz principal de musical:

-Victoria Clark, por Kimberly Akimbo

Mejor actriz principal de obra de teatro:

-Jodie Comer, por Prima Facie

Mejor actor principal de musical:

-J. Harrison Ghee, por Some Like It Hot

Mejor actor principal de obra de teatro:

-Sean Hayes, por Good Night, Oscar

Mejor libro de musical:

-Kimberly Akimbo, de David Lindsay-Abaire

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en obra de teatro:

-Brandon Uranowitz, por Leopoldstad

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en musical:

-Alex Newell, por Shucked

-Mejor diseño escénico de una obra de teatro:

-Tim Hatley & Andrzej Goulding, por La vida de Pi

Mejor diseño de vestuario de obra de teatro:

-Brigitte Reiffenstuel, por Leopoldstadt

Mejor diseño de iluminación de obra de teatro:

-Tim Lutkin, por La vida de Pi

Mejor dirección de obra de teatro:

-Patrick Marber, por Leopoldstadt

Mejor diseño de sonido de una obra de teatro:

-Carolyn Downing, por La vida de Pi

Mejor coreografía:

-Casey Nicholaw, por Some Like It Hot

Premio especial Tony a la trayectoria en el teatro:

-Joel Gris

-Juan Kander

Tony a la Excelencia en el Teatro.

-Victoria Bailey

-Lisa Dawn Cave

-Robert Fried

Los mejores looks de la noche

Como en cada premiación, la mirada no sólo estuvo puesta en los grandes candidatos a quedarse con la estatuilla sino en los looks que las celebrities eligieron para desfilar por la alfombra roja del United Palace Theatre. Mientras que la más glamorosa de la noche fue Jessica Chastain con un diseño amarillo de Gucci, Lea Michele y Julianne Hough se unieron como las más elegantes con propuestas bien primaverales. ¿La más arriesgada de la gala? Lupita Nyong’o que lució un body painting debajo de su traje negro.

Jessica Chastain fue una de las más glamorosas de la noche. La actriz desafió el mito de la mala suerte con un diseño de Gucci en amarillo brillate. Un colgante de diamantes y una capa con cola sumaron sofisticación a su look ANGELA WEISS - AFP

Para que su vestido, en dos tonos de amarillo, sea total protagonista, la actriz recogió su cabello en una cola de caballo bien tirante y utilizó un make up bien natural en la gama de los rosas Evan Agostini - Invision

La cantante Sara Bareilles deslumbró con un vestido estilo princesa que se destacó por su amplia falda y sus mangas de diseño. Una vincha al tono completó la propuesta ANGELA WEISS - AFP

Julianne Hough lució un maxivestido floral de Carolina Herrera. La actriz y bailarina complementó esta propuesta en rosa y negro y cuello halter con un peinado recogido bien descontracturado y aros llamativos ANGELA WEISS - AFP

Ariana DeBose fue la presentadora de la noche. La actriz eligió un sensual vestido plateado de Prada con escote en V y pedrería de De Beers ANGELA WEISS - AFP

Lea Michele también apostó por un diseño de estampa floral de Emilia Wickstead. A pesar de la sencillez de su solero, la estrella de Glee fue una de las más elegantes de la noche ANGELA WEISS - AFP

Rachel Brosnahan también optó por un vestido estampado para esta gran gala. La actriz estrenó este modelo propio de la cápsula de Dua Lipa para Versace de falda asimétrica y estampado con lunares y mariposas. Lo acompañó con unas sandalias de tiras en punta y un peinado recogido en un rodete ANGELA WEISS - AFP

Sin dudas, una de las más transgresoras de la alfombra roja fue la actriz Lupita Nyoung'o. La intérprete simuló una camisa sobre su cuerpo con un body painting realizado por la artista pakistaní Misha Japanwala. ¿Su intención? Rebelarse contra el rechazo y la vergüenza por el cuerpo, según explicó en su cuenta de Instagram. Acompañó su propuesta con un sencillo traje negro DOMINIK BINDL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anna Wintour brilló con un diseño en dorado íntegramente bordado. La editora de Vogue acompañó esta propuesta con unos anteojos de sol negros DOMINIK BINDL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uzo Aduba lució su pancita de embarazo con un traje de tres piezas en color naranja Evan Agostini - Invision