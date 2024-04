Preocupación: luego de anunciar que estaba “enferma”, Kate Beckinsale borró de sus redes todas las fotos que la mostraban en el hospital

Escuchar

Los seguidores y fanáticos de Kate Beckinsale se mostraron alarmados esta semana, luego de que la actriz británica decidera borrar de sus redes sociales las imágenes que la mostraban en un centro de salud. La protagonista de Pearl Harbor había anunciado, semanas atrás, que se encontraba “enferma”, sin dar más precisiones sobre su estado de salud.

Luego de hacer los crípticos posteos en su cuenta de Instagram, la intérprete decidió ignorar los cientos de comentarios en los que sus seguidores le preguntaban qué es lo que le estaba pasando y le mostraban su preocupación.

Una de las imágenes que la actriz compartió en sus redes y luego borró instagram.com/katebeckinsale

El primero de los mensajes que provocaron conmoción fue publicado el 11 de marzo. Allí, Beckinsale compartió dos fotos de ella misma desde el hospital, con los ojos llorosos y reveló que estaba “enferma”. El 19 de marzo, la actriz continuó publicando desde el centro de salud mientras rendía homenaje a su difunto padre, Richard Beckinsale, quien murió en 1979, y a su padrastro Roy Battersby, quien murió a los 87 años el 10 de enero.

También celebró la Semana Santa con una publicación en Instagram que la mostraba en la sala de un hospital usando un par de calcetines con temas festivos. El 4 de abril, en tanto, Beckinsale compartió en su cuenta fotos desde su cama de hospital, mientras recibía la visita de su amigo Jonathan Voluck.

Si bien la intérprete no ha abordado públicamente el motivo de su hospitalización, ha negado haber recibido tratamiento por una rotura de un quiste o endometriosis. Lo hizo cuando uno de sus seguidores le preguntó, concretamente, si ese era el motivo de su internación. “No he tenido un quiste roto desde 2019. Pero muchas gracias por sus amables deseos”, escribió, refiriéndose a un quiste ovárico roto que sufrió en enero de 2019.

Una de las enigmáticas fotos que la actriz compartió tras la entrega de los Globo de Oro

Esta no es la primera vez que la actriz comparte imágenes que alarman a sus fanáticos por la ausencia de contexto. Luego de la última entrega de los premios Globo de Oro, la actriz británica se vio obligada a abandonar raudamente el hotel Beverly Hilton para concurrir al hospital. Así lo demostraba una serie de fotografías que Beckinsale compartió en las redes. Mezcladas con otras imágenes de la glamorosa noche, se la puede ver cenando, junto a un grupo de personas, en la habitación de una clínica, todavía ataviada con el vestido y los zapatos que lució en la premiación.

Por supuesto que esas fotos no pasaron inadvertidas para sus seguidores, que comenzaron a preguntarse qué era lo que había ocurrido. El siguiente mensaje que compartió en sus redes fue críptico, pero a la vez revelador: un fondo negro, sin texto. Fue allí que los medios británicos y estadounidenses ataron cabos y comprendieron lo que había pasado.

El paciente que se ve junto a ella en la habitación de la clínica en las primeras fotografías es su padrastro, Roy Battersby, un conocido director de televisión. Según ella misma había declarado hace algún tiempo, el hombre de 87 años no se encontraba bien de salud.

Otra de las imágenes que subió a su cuenta de Instagram en enero

Concretamente, en diciembre, la protagonista de Underworld pidió a sus seguidores una cadena de oración. “Necesitamos un milagro”, escribió en sus redes sociales. “Esta semana ha habido un giro aún más aterrador en lo que respecta a la salud de mi querido padrastro Roy. Necesitamos cada pequeña pizca de amor y magia, porque no perdemos la esperanza de que salga adelante”, expresó.

“Si tuvieran la amabilidad de enviarle energía curativa, estaría muy agradecida. Nunca me perdonaría si no lo intentara todo; sé que si no lo hago voy a cuestionarme el resto de mi vida si eso hubiera ayudado”, añadió. A pesar de que ni ella ni sus agentes lo confirmaron, la última imagen compartida en Instagram fue interpretada en aquel momento como la confirmación del deceso de su padrastro y como una señal de luto.

