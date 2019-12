Presentan una nueva denuncia por abuso sexual simple contra Axel

Según pudo saber LA NACION, una mujer presentó una nueva denuncia contra el cantante Axel por abuso sexual simple Crédito: Instagram

Una nueva denuncia por abuso sexual simple fue presentada contra el cantante Axel, dos meses después de que una mujer hiciera lo propio frente a la Unidad Fiscal de Delitos contra la integridad sexual de Cipolletti, en la provincia de Río Negro.

Según le confirmó el abogado José D'Antona a LA NACION, la denuncia fue presentada esta mañana, a las 10.30, aunque eligió reservar los detalles para preservar a la víctima. "No queremos que nos pase lo mismo que con la denuncia que se hizo en Río Negro, que a los 20 minutos de presentada se filtró la información. Eso no debería haber sucedido, porque además no queremos revictimizar a la víctima ni exponerla a potenciales represalias", aseguró.

Justamente, esta mañana, el Ministerio Público de Río Negro informó que se resolvió "reservar las actuaciones hasta tanto surjan nuevas evidencias que permitan fortalecer la investigación" de la denuncia presentada el pasado 16 de octubre, por un hecho ocurrido en 2017, en esa provincia.

"Tras realizar todas las medidas para recabar indicios tendientes a avanzar con el caso - tanto las propuestas por el Ministerio Público Fiscal como también las sugeridas por la querella particular que representa a la denunciante - no surgen elementos objetivos que permitan apuntalar el relato de la víctima de cara a un posible debate oral y público por el hecho investigado", reza el comunicado.

"En primer lugar y sin desconocer la importancia del testimonio de la víctima en estos casos, debe señalarse que a la ausencia de testigos presenciales, se suma que todos los testimonios de personas que compartieron momentos inmediatamente posteriores al hecho con la denunciante no son coincidentes con sus dichos", sigue el comunicado, que también da cuenta de que "la pericia psicológica realizada a la joven por parte de los profesionales Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial" de la provincia de Río Negro "no refuerza lo mencionado por la misma en ocasión de declarar ante las autoridades judiciales".

"Ante lo anterior y sin advertir por el momento la posibilidad de producir nuevas evidencias que permitan avanzar hacia una instancia posterior del proceso, la fiscal del caso, Rocío Guiñazú resolvió reservar las actuaciones hasta tanto surjan nuevas medidas probatorias", informa el texto publicado por el Ministerio Público de la provincia de Río Negro.

Consultado por LA NACION, D'Antona aseguró que apelará esa decisión y llevará el tema hasta las últimas consecuencias. "Hubo 14 o 15 medidas de pruebas, el 99 por ciento de ellas solicitadas por la querella. Una sola medida investigativa fue de propia voluntad por parte de la fiscalía, que fue el abordaje psicológico a mi clienta. Toda la prueba que se produjo fue nuestra. Y no hubo testimonios que contradijeran a la víctima; nosotros presentamos 5 o 6 testimonios, y voy a seguir presentando pruebas el jueves y el viernes porque así lo permite el código de Río Negro, por más que se haya tomado esta medida que, de más está decirlo, no sobresee ni exculpa a nadie", señaló.