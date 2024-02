escuchar

Cuando se trata de satisfacer la curiosidad que siente el público por la monarquía británica y sus integrantes no parece haber documental, largometraje de ficción o serie que alcance. Y mucho menos si se trata de revelar sus costados más polémicos y escandalosos. Por estos días, el interés de los productores y el público está centrado en “la oveja negra” de los Windsor, el príncipe Andrés, que hoy cumple 64 años. Por un lado, en el documental Prince Andrew: Banished, ya disponible en DirecTVGo, se cuenta la historia completa del favorito de la reina Isabel II (el primero nacido de una soberana en funciones desde 1857) a través del testimonio de empleados del palacio, integrantes de la alta sociedad británica y periodistas dedicados a cubrir la realeza. Conocido por su escapadas sexuales, su narcisismo y su arrogancia, el hermano menor de Carlos III quedó en el centro de la escena hace algunos años cuando se reveló su amistad con Jeffrey Epstein, el abusador y traficante de personas con el que solía compartir fiestas con chicas menores de edad.

El príncipe Andrés, en la entrevista con Emily Maitlis en la BBC que será reconstruida en el film de Netflix La gran exclusiva BBC

El documental explora cómo el comportamiento del príncipe estuvo a punto de derrumbar la monarquía británica, especialmente luego de la desastrosa entrevista que Andrés brindó a la BBC en 2019 en la que habló sobre la acusación de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, quien lo señaló como uno de sus abusadores cuando ella era menor de edad.

“El príncipe Andrés era muy travieso. Y, por supuesto, el príncipe Felipe amaba a este chico que era todo lo que Carlos no había sido. Así que le brindaba más atención a él”, explica la periodista Ingrid Seward, editora en jefe de Majesty Magazine, en el documental que sigue los pasos del “segundón” desde su nacimiento, sus años en la Marina y su participación en la Guerra de Malvinas, pero sobre todo en su fama de mujeriego. Hasta que la demanda de Giuffre puso al descubierto un secreto que la monarquía estaba desesperada por ocultar.

El príncipe Andrés junto a Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y a Ghislaine Maxwell, condenada por los crímenes que llevaron a Epstein a la cárcel Twitter

Andrés pasaba mucho tiempo con Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, incluso después de que el financista fuera condenado por delitos sexuales. Cuando Giuffre declaró en la Justicia norteamericana haber tenido relaciones sexuales con el príncipe cuando ella tenía 17 años, ya no tuvo manera de contener el escándalo. Especialmente tras la muerte de Epstein en la cárcel, en agosto de 2019, mientras esperaba un nuevo juicio. La caída en desgracia del príncipe se completó cuando tres meses después del suicidio de Epstein concedió una entrevista a la BBC en la que negó todo y dio estrafalarias explicaciones a las acusaciones de Giuffre.

Aquella aparición televisiva resultó tan impactante que no solo precipitó el alejamiento de Andrés de la vida pública, el revocamiento de su rango militar y la cancelación de todas sus actividades en nombre de la familia real británica sino que inspiró dos esperadas ficciones que se estrenarán en los próximos meses.

Detrás de escena

El 5 de abril Netflix lanzará el largometraje La gran exclusiva, la película que se centra en el armado de la entrevista que la periodista de la BBC Emily Maitlis (interpretada por Gillian Anderson) realizó con el príncipe (Rufus Sewell) en 2019. Basado en el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview escrito por Sam McAlister. Billie Piper interpreta a McAlister, la productora que consiguió la exclusiva para el programa Newsnight y los entretelones de cómo negoció con el palacio de Buckingham para conseguir la primicia de la década.

Gillian Anderson y Rufus Sewell en La gran exclusiva, como la periodista Emily Maitlis y el príncipe Andrés de la ficción de Netflix Netflix

“La hora de televisión que lo cambió todo”, fue el título del monárquico The Telegraph al analizar la entrevista televisiva. Allí se evaluaba que lo que a priori parecía una mala decisión, equivalente a un accidente de auto que no se puede dejar de mirar, el resultado final de la charla, gracias a la actitud del príncipe, resultó en “un avión estrellándose contra un petrolero, causando un tsunami, desencadenando una explosión nuclear”.

Además de La gran exclusiva, el detrás de escena del reportaje también será ficcionalizado en la nueva temporada de A Very English Scandal, la serie de antología que ahora suma el término “royal” a su título para reconstruir los hechos ocurridos alrededor de la entrevista de Newsnight con el príncipe, en este caso interpretado por Michael Sheen, y la trayectoria de la periodista Emily Maitlis (Ruth Wilson) encargada de llevarla adelante.