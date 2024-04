Qué dijo Elizabeth Hurley acerca de los rumores que la señalan como la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad

Escuchar

En 2023, el príncipe Harry publicó Spare, un libro en el que repasa sus memorias y brinda detalles de su vida. Allí, revela que perdió la virginidad junto a una mujer mayor que él , y desde que ese momento, muchos entendieron que la aludida era Elizabeth Hurley. Este miércoles, la actriz británica rompió el silencio y habló sin rodeos sobre el tema.

Entrevistada por Andy Cohen en Watch What Happens Live, Hurley exclamó: “¡Eso fue ridículo!”, cuando uno de los fans del programa le preguntó sobre aquellas versiones. “ Lo que Harry dijo fue. : ‘La mujer con la que perdí la virginidad es inglesa. Ella es mayor que yo. Fue en Gloucestershire’. Y entonces, todos dijeron: ‘Ah, es Elizabeth’. Fue absurdo y sin sentido ”, se quejó.

Hurley, que es 19 años mayor que Harry, fue más allá y aseguró que nunca en su vida se cruzó con el duque de Sussex. “¡Ni siquiera lo conozco!”, afirmó, antes de señalar que se sorprendió cuando comenzaron a señalarla, porque no había ni siquiera un indicio de que ella fuera la mujer a la que Harry hizo referencia en su biografía. “Fue como si alguien dijera: ‘Es muy guapo. Es estadounidense.’ Y todos pensaran: ‘Oh, es Andy Cohen’”, bromeó.

Spare, la biografía del príncipe Harry publicada en enero de 2023 JUSTIN TALLIS - AFP

En el libro en el que repasa su vida, Harry relata aquel primer encuentro sexual como “un juego rápido” con una dama más madura. “ Fue un episodio vergonzoso. A ella le gustaban mucho los caballos y me trató como a un semental joven ”, indicó. “Fue un juego rápido, después de lo cual ella me golpeó el trasero y me invitó a irme”, continúa su relato. En su reflexión sobre el tema, Harry admitió que había “muchas cosas que estaban mal”, una de las cuales fue que “sucedió en un baldío detrás de un pub muy concurrido”.

Antes de que las memorias se publicaran, algunos medios publicaron a modo de adelanto algunos párrafos, entre ellos el que relata la pérdida de la virginidad. Inmediatamente, la revista Saturday Times buscó a la actriz para preguntarle si era ella la persona a la que el príncipe se refería. En aquel momento, Hurley se limitó a decir solo una frase: “Absolutamente, no”.

Casi inmediatamente después de que se publicara Spare, una mujer llamada Sasha Walpole afirmó ser la protagonista de aquel pasaje. “Era un niño pequeño, así que para él puede haber sido muy incómodo”, indicó en el programa Uncensored, conducido por Piers Morgan.

Walpole afirmó que en aquel momento ella tenía 19 y Harry, 17. “Nunca debería haber sucedido”, reflexionó. Y explicó: “Éramos amigos. Realmente no es nada glorioso estar borrachos y tener sexo en un baldío detrás de un pub” .

Sasha Walpole se dio a conocer después de las especulaciones en torno a la identidad de la mujer con la que Harry perdió la virginidad

El segundo hijo de Carlos III y Diana Spencer salió con Chelsy Davy de forma intermitente entre 2004 y 2011. También estuvo vinculado sentimentalmente con la fallecida Caroline Flack y Ellie Goulding antes de que comenzara su relación con Meghan Markle en 2016.

Harry y la actriz canadiense se casaron en 2018 y hace cuatro años le dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe Archie. Dos años más tarde llegaría a sus vidas la princesa Lilibet. La familia Sussex vive en una mansión de 14 millones de dólares en Montecito, California, después de abandonar la vida real en 2020.

Entre las diversas revelaciones que relató en sus memorias, llamaron mucho la atención sus dichos sobre su participación militar en Afganistán y los nuevos comentarios sobre la relación la familia real. También se filtraron sus comentarios sobre el consumo de drogas durante su adolescencia, su visión sobre la reina consorte Camila y a las peleas con su hermano William, a quien calificó como su “archienemigo”.

Kanye West, el príncipe Harry y Sean "Diddy" Combs en una fiesta en 2007 X/@nationalpost

Otra de las más impactantes revelaciones fue la de su consumo de drogas. “Por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya y desde entonces consumí un poco más”.

“No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, indicó.

