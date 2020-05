Francesc Orella espera ansioso por el fin de la cuarentena y el comienzo del rodaje, en Buenos Aires, de la serie Santa Evita, de Netflix

Lleva más de 42 años trabajando en tele y teatro. Sin embargo, su interpretación de un rebelde profesor de filosofía en la serie Merlí lo hizo conocido a nivel mundial . Convocado para un nuevo proyecto que muy pronto, o cuando la pandemia de coronavirus lo permita, lo traerá a la Argentina. Francesc Orella habló sobre su participación en Santa Evita , la nueva serie de Netflix que retratará la vida de Eva Duarte de Perón.

Protagonizada por Natalia Oreiro y basada en la novela de Tomás Eloy Martínez , el español contó cuál será su rol en la historia. "Mi personaje es el del embalsamador que contrata (Juan Domingo) Perón para embalsamar el cuerpo de Evita. Es muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. El proyecto es muy atractivo, la historia de Eva es muy contundente, en una época de la historia argentina muy importante. Me gustan mucho los personajes reales históricos, así que me hace muchísima ilusión", comentó este mediodía en Informados de todo .

Tras aclarar que el rodaje se suspendió por la pandemia, Orella confesó que hay mucha incertidumbre y aún no se sabe cuándo se retomará el proyecto. "Íbamos a empezar a grabarlo en mayo. Por estas épocas tendría que estar allí en Buenos Aires. Se habla de octubre, noviembre, aunque todo depende de cómo se vaya resolviendo todo", advirtió con cierta desilusión.

Mientras recalcó que ya lleva dos meses de confinamiento, el actor reveló cuáles son sus actividades en cuarentena. "Estoy intentando aprovechar el tiempo en esta especie de burbuja en la que estamos. Veo series, hago lecturas, meditación, yoga y ejercicios (abdominales) para mantenerme. Me ocupo de la casa y el jardín porque tengo la suerte de tener un espacio exterior que hace que el aislamiento sea más agradable", señaló.

Luego de aclarar que no lee filosofía, Francesc se metió de lleno en el papel que le dio fama a nivel internacional. "Que la gente se interese en filosofía es merito del autor de la serie. A mí siempre me ha interesado, me hacía sentir adulto. Hace pensar a la gente y eso para los gobiernos no es bueno, por eso la han relegado tanto", confesó el intérprete de Merlí.

En cuanto a la repercusión que tuvo la serie, el actor atribuyo su éxito a "una carambola de aciertos". "Plantear la filosofía de una manera cercana a la actualidad que vivimos y encima dada de una manera muy peculiar por este profesor fue un acierto. Bajar la filosofía a la tierra y acercarla a los problemas actuales de nuestra sociedad y, sobre todo, de los jóvenes fue muy positivo", indicó quien encarnaba a un profesor canchero, rebelde y conflictivo.

"No hay materias aburridas sino profesores que no saben enseñar o que no hacen su materia atractiva o estimulante. Merlí es un personaje manipulador, prepotente, mentiroso. Creo que el creador de la serie no quería un profesor bueno, fantástico y que todo fuera positivo. Quería una persona conflictiva, contradictoria. Sus defectos lo hacen muy humano", reflexionó el actor que asegura tener mucho en común con este provocador.

"A mí me gustó desde el principio, porque yo soy así: provocador, rebelde y cuestiono todo. Lo importante es que hablen de uno, no importa que sea bien o mal, si no que hablen. Lo mismo se busco con Merlí, que genere algo en el espectador aunque sea furia", agregó el actor, al tiempo que confesó: "Es la primera vez que me pasa algo así con un personaje".

Tras contar que trabajó con artistas como Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Ricardo Darín y Malena Alterio, Orella hizo referencia a lo positivo que es el intercambio. "Hay muchos argentinos residiendo en España o mismo muchos españoles en Argentina, como fue el caso de Albert Baró. Es enriquecedor el intercambio, debería ser algo más común. Aparte los argentinos tienen fama de ser grandes actores, dentistas y futbolistas", bromeó con cierta picardía.

Mientras aseguró que por estos momentos hay mucha incertidumbre en el Viejo Continente, el ciudadano de Cataluña habló de los problemas sanitarios y económicos que afectan a su país. "Acá se va saliendo de a poquito del confinamiento. Estamos empezando unas fases graduales por zonas. Poco a poco se intenta volver a la normalidad, pero es una normalidad distinta, nueva. Se avecinan tiempos complejos no solo en lo sanitario sino en lo económico. Es todo muy incierto y confuso. La población está con miedo e incertidumbre y eso es lo peor", concluyó.