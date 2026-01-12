“Nepo babies”: Hollywood ya tiene una nueva generación de hijos de estrellas ansiosos por encontrar el éxito

“Hay muchísimas personas en este mundo cuyos hijos se dedican a lo mismo que sus padres, ya se trate de un juez, abogado o médico. Así que parte de la tarea de la maternidad es enseñarles a ignorar los comentarios y los términos tontos como nepo baby. Mis hijos no están recibiendo ninguna ventaja porque su mamá es Kate Winslet”. Incómoda y algo cortante, hace unos días así contestó la actriz británica a la pregunta de la BBC sobre el potencial impulso que recibieron las carreras artísticas de sus hijos mayores, Mia Threapleton y Joe Anders, por tenerla como mamá.

Joe Anders y Kate Winslet Tommaso Boddi - Getty Images North America

La respuesta de la actriz ganadora del Oscar que estaba promocionando Adiós, June, su primer largometraje como directora escrito por Anders a los 19 años y estrenado la semana pasada en Netflix, provocó la reacción esperada por todos menos Winslet. No hay duda de que el guion que su hijo adolescente escribió para un seminario de escritura que estaba cursando no habría llegado a ser una de las películas navideñas de la plataforma si no hubiera sido por que su madre es la estrella de Titanic. Y también debe haber ayudado bastante que su padre sea Sam Mendes, uno de los realizadores de cine y teatro más aclamados de las últimas décadas.

Así, mal que le pese a la actriz su hijo podría ser el chico del póster de la nueva generación de artistas beneficiados por el nepotismo rampante de la industria del espectáculo. Lo que no es algo necesariamente malo. Después de todo, Angelina Jolie, Michael Douglas, Charlie Sheen, Sean Penn, Kate Hudson, Jamie Lee Curtis y hasta Robert Downey Jr fueron alguna vez nepo babies que, con el tiempo y su propio talento, pudieron sacudirse las connotaciones negativas de haber nacido con las puertas de Hollywood abiertas de par en par.

Aran Murphy, Yvonne McGuinness y Cillian Murphy en la entrega de los Globo de Oro en 2024 Christopher Polk/Golden Globes 2 - Getty Images North America

Es cierto que no todos superaron sus historias de origen: por cada Jeff Bridges y Maya Hawke también hay un Jaden Smith que inclina la balanza en favor de los críticos. Sin embargo, ya hay una nueva camada de hijos del nepotismo listos para salir al ruedo y tratar de convencer a todos de que nadie sabía la identidad de sus padres famosos cuando los contrataron.

Aran Murphy. Edad: 18 años Padre famoso: Cillian Murphy.

Hace unos meses, invitado al programa de entrevistas The Graham Norton Show, el actor irlandés contó que uno de los mejores momentos que pasó tras haber ganado el Oscar por su trabajo en Oppenheimer fue asistir con su familia a la fiesta de la revista Vanity Fair. Allí, sus hijos conocieron a Taylor Swift con quien el actor estaba compartiendo el sillón de los invitados en el programa de Norton en ese momento. Y fue la cantante la que señaló que uno de sus hijos, Aran, estaba presente en el estudio. Las cámaras apuntaron hacia la platea y enfocaron al adolescente sonriente, mientras su padre comentaba que el joven estaba empezando a trabajar como actor. Como presentación en sociedad no debe haber mejor oportunidad que la de ser elogiado por Swift y anunciado como aspirante por un actor del renombre de su papá. La estrategia funcionó para Aran: en 2025 se sumó al elenco de la nueva película de Taika Waititi que encabezan Jenna Ortega y Amy Adams.. La estrategia funcionó para Aran: en 2025 se sumó al elenco de la nueva película de Taika Waititi que encabezan Jenna Ortega y Amy Adams.

Teddy Williams. Edad: 13 años. Padre famoso: Robbie Williams.

Teddy, la hija de Ayda Field y Robbie Williams, en el estreno de la película navideña (Foto: Instagram @AydaFieldWilliams)

La hija mayor del músico británico y la actriz Ayda Field está acostumbrada a las cámaras desde la cuna. No solo porque su padre es una celebridad, especialmente en Inglaterra, sino también porque más allá de que la familia está instalada en Los Ángeles, la niña formó parte del cortejo de la boda de la princesa Eugenia, la hija de Sarah Ferguson y el ex príncipe Andrés. Aunque ese primer bocado de fama pasó inadvertido para Teddy, unos años después su vocación por la actuación superó los reparos de sus padres que temían el exceso de exposición que suponía dedicarse a ello. Así, la adolescente debutó como actriz el año pasado en el telefilm navideño Tinsel Town, protagonizado por Kiefer Sutherland, otro nepo baby que labró su propio camino en la pantalla.

Lewis Pullman. Edad: 32 años. Padre famoso: Bill Pullman.

Lewis y Bill Pullman aparecerán juntos en la secuela de la comedia Spaceballs Albert L. Ortega - Getty Images North America

Mientras crecía entre Los Ángeles y Montana, Lewis no tenía demasiado interés en la actuación más allá de que esa fuera la profesión de su padre al que todos sus amigos reconocían como el presidente en Día de la independencia y sus maestras como Walter, el aburrido prometido del personaje de Meg Ryan en Sintonía de amor. Pero en la secundaria cuando su grupo de amigos decidió participar de una obra de teatro él no quiso quedarse fuera del plan, audicionó, consiguió un papel y una vocación.

Tal vez el nepo baby con la carrera más establecida de esta lista, luego de la universidad Pullman apareció en cortometrajes y películas independientes hasta que llegó la oportunidad de trabajar en Top Gun: Maverick. Tras esa aparición en la taquillera película de Tom Cruise, los proyectos se multiplicaron para Pullman. Trabajó en la miniserie Lecciones de química con Brie Larson, en Thunderbolts, formará parte del elenco de Avengers: Doomsday y aparecerá también en Spaceballs 2, la secuela de la parodia de Star Wars creada por Mel Brooks protagonizada por su padre.

Gaia Wise. Edad: 26 años. Padres famosos; Emma Thompson y Greg Wise.

Emma Thompson, Gaia Wise y Greg Wise en la premiere del film The Dead Of Winter, donde madre e hija interpretan al mismo personaje Jeff Spicer - Getty Images Europe

No son muchos los que pueden decir que sus padres se conocieron gracias a Jane Austen. Aunque no interpretaran a los enamorados de la historia, Thompson y Wise se enamoraron mientras filmaban Sensatez y sentimientos, una adaptación de la novela de Austen firmada por la propia actriz. Semejante historia de origen puede haber influenciado el interés de Gaia por dedicarse a la actuación. Teniendo como madre a una de las actrices más queridas y reconocidas tanto en Hollywood como en el Reino Unido, la joven intérprete hizo sus primeros pasos en la pantalla junto a ella con pequeños papeles en films como Tu última oportunidad, y Muerte en invierno en la que encarnó al personaje de su mamá en la juventud. En busca de cierta independencia del legado familiar, Gaia se inclinó por los proyectos televisivos: en 2025 apareció en cinco episodios de la celebrada serie All Creatures Great & Small y este año será una de las protagonistas de una miniserie ambientada durante la Primera Guerra Mundial.

Sam Nivola. Edad: 25 años. Padres famosos: Emily Mortimer y Alessandro Nivola.

Sam Nivola, en la tercera temporada de The White Lotus HBO Max

Aunque sus padres llevan décadas trabajando en cine, televisión y teatro tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, puede que Sam sea ahora el actor más popular en su familia. Es que más allá de que Mortimer trabajó, entre otros, con Woody Allen (Match Point), Martin Scorsese (La isla siniestra) y fue la protagonista de la serie The Newsroom creada por Aaron Sorkin y Alessandro Nivola apareció en films como Escándalo americano, Los santos de la mafia y El brutalista, su hijo logró una fama inesperada gracias a su participación en la tercera temporada de la serie The White Lotus. Ese éxito lo combinó con un papel en la película Maestro, de Bradley Cooper y otro en la miniserie de Netflix La pareja perfecta, protagonizada por Nicole Kidman. De ahí fue elegido como protagonista de la película de Bobby Farrelly, Driver’s Ed que se estrenó en el festival de cine de Toronto, y en el futuro inmediato Sam tendrá un papel en la película Days Ending in Y, en la que compartirá cartel con otro nepo baby por partida doble -James Wilkie Broderick, el hijo mayor de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick-, y será el protagonista de la serie Phony, una comedia que se verá este año por Disney+.

True Whitaker. Edad: 27 años. Padre famoso: Forest Whitaker.

Forest Whitaker y su hija True Whitaker, una de las protagonistas de la serie I Love LA Sean Zanni - Patrick McMullan

La joven actriz nació para interpretar a Alani, su personaje en la comedia de HBO I Love LA. Como ella, Alani tiene un padre ganador del Oscar y creció rodeada de privilegios y estímulos creativos. La idea de tener a una nepo baby interpretando a una versión exagerada de su propia vida en pantalla resulta en escenas desopilantes en las que Alani recuerda que Robert De Niro le enseñó a nadar -”Trabajó en El espanta tiburones”, explica-, y tiene acceso a la habitación de Elijah Wood, su fantasía romántica desde la infancia. Sin demasiados créditos actorales a su nombre salvo siete episodios de El padrino de Harlem, la serie protagonizada por su padre, True comenzó a construir su carrera riéndose del nepotismo antes de que el resto del mundo se riera de ella.

Odessa A’zion. Edad: 25 años. Madre famosa: Pamela Adlon.

Odessa A’zion en I Love LA HBO / Warner Bros

A los 16 años, la actriz que el año pasado adquirió el volátil estatus de It Girl de la industria, apareció en un episodio de la excelente serie Better Things. Su participación encajaba en el tradicional camino de los hijos de los creativos de Hollywood pero, al mismo tiempo, era inevitable: su mamá era la creadora y protagonista del programa pero además la ficción estaba ligeramente basada en su vida como actriz y madre de tres hijas navegando su lugar en el mundo. Aquel primer acercamiento a la actuación derivó en pequeñas participaciones televisivas, algún papel en películas dirigidas al público adolescente y eventualmente a los dos proyectos que colocaron a A’zion en el centro de la escena: la serie I Love LA de HBO, y Marty Supremo: sueña en grande, el film protagonizado por Timothée Chalamet que se estrena la semana que viene y por el que acaba de ser nominada a los premios del sindicato de actores como mejor intérprete de reparto.

Taylor Dearden. Edad: 32 años. Padre famoso: Bryan Cranston.

Taylor Dearden, Bryan Cranston y Robin Dearden en la alfombra roja Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

“Es muy independiente y está atenta a no tener ninguna asociación con la idea del nepotismo”, explicó Bryan Cranston a la revista GQ cuando le preguntaron por el cambio de nombre de su hija que eligió el apellido de soltera de su madre como nombre artístico. Lo cierto es que aunque en un principio no era muchos los que asociaban a la joven actriz de The Pitt con el protagonista de Breaking Bad, apenas se estrenó la serie de HBO Max y su éxito resultó evidente muchos quisieron saber de dónde había salido la intérprete a cargo de la doctora Melissa King, una de los residentes de la sala de urgencias en la que transcurre la trama. Así, gracias a su participación en una ficción ganadora del premio Emmy al mejor drama que esta semana también fue galardonada en los Critic’s Choice Awards, el secreto de Dearden quedó al descubierto. Un inconveniente que seguramente compensarán todos los reconocimientos que recibió el elenco de la serie cuya segunda temporada comienza este jueves.

Chet Hanks. Edad: 35 años. Padres famosos: Tom Hanks y Rita Wilson.

Chet Hanks, Tom Hanks, Rita Wilson y Truman Hanks en la premiere de la miniserie Masters of the Air Leon Bennett - WireImage

Durante años el hijo mayor de Tom Hanks y Rita Wilson representó el peor aspecto de los descendientes de estrellas. Empecinado en hacer carrera como rapero, Chet se transformó en el blanco de las burlas de muchos que consideraban que era demasiado mimado y privilegiado como para dedicarse a ese género. Además, las acusaciones por violencia doméstica que hizo su exnovia contra él y sus opiniones antivacunas y antimascarillas durante el pico de la pandemia tampoco ayudaron a mejorar su imagen. Por entonces muchos se preguntaban cómo era posible que el hijo de dos de los actores más queridos de Hollywood fuera semejante desastre, aunque tras revelar un problema de adicciones y lograr dejarlo en el pasado, Chet parece haber encontrado su camino como actor.

Luego de hacer cameos en algunas de las películas de su padre (Larry Crowne, Greyhound: en la mira del enemigo), Chet consiguió su papel más importante hasta ahora. En la serie de Netflix Una nueva jugada, interpreta con soltura al insoportable basquetbolista Travis Bugg junto a Kate Hudson, su predecesora en ese asunto de los nepo babies y un modelo a seguir en su intento de construir una carrera más allá de la sombra de sus famosos padres.

Ella Stiller. Edad: 23 años. Padres famosos: Ben Stiller y Christine Taylor.

Ella Stiller junto a su padre, Ben Steven Ferdman - Getty Images North America

Tercera generación de artistas, la hija mayor del comediante y director decidió que su camino a la actuación sería a través de la academia. Para eso ingresó en el prestigioso conservatorio teatral Juilliard mientras se daba el gusto de probar cómo era estar en el set con breves apariciones en proyectos de su padre como Una noche en el museo 3 o la miniserie Fuga en Dannemora. Pasado ese periodo de estudio y de pruebas la joven actriz ya apareció en la serie And Just Like That, el film Driver’s Ed y pronto se la podrá ver en la nueva temporada de The Comeback, la comedia de culto de HBO protagonizada por Lisa Kudrow.