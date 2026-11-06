Qué dijo Nati Jota sobre el faltazo de Facundo Moyano y Candela Arizaga a su ciclo de OLGA: “Una situación personal importante”

Facundo Moyano y Candela Arizaga tenían previsto participar este viernes de una entrevista en Sería increíble, el programa de streaming de OLGA que conduce Nati Jota. Sin embargo, pese a que su presencia había sido anunciada con anticipación, ninguno de los dos llegó al estudio de Palermo. La ausencia tomó por sorpresa al equipo del ciclo, que ya estaba al aire y no recibió una explicación directa de la pareja.

No es la primera vez que el exdiputado suspende una aparición pública a último momento. Hace apenas dos semanas había ocurrido algo similar con su participación en el programa de Moria Casán, La Mañana de Moria, que se emite por Eltrece. En aquella oportunidad, después de no presentarse, Moyano terminó comunicándose telefónicamente con la producción del ciclo.

Esta vez, Nati Jota dio detalles de lo sucedido. Según contó, el equipo de prensa del hijo de Hugo Moyano se había comunicado con la producción para informarles que tanto él como Arizaga estaban atravesando “una situación personal importante” y que, por ese motivo, no podrían trasladarse hasta el canal.

Al salir del programa, la conductora habló con los cronistas que la aguardaban y dejó en claro que no había interpretado la cancelación como un desplante. “Yo no me lo tomo personal, para nada. Me parecía una buena nota que yo quería hacer, que estén juntos por primera vez. Pero son cosas que pasan y supongo que nos enteraremos de lo que pasó o cómo sigue la situación”, expresó.

El exdiputado nacional y sindicalista, Facundo Moyano, durante una entrevista

También manifestó su comprensión ante la posibilidad de que la pareja estuviera enfrentando algún inconveniente de índole privada. “Por ahora, se habló de una situación personal importante, que es lo que les dijo la gente de prensa a los chicos de producción. Y Facundo, que venía hablando con uno de los productores, todavía no había contestado hasta hace un rato. Tal vez en un rato contesta, y espero que haya sucedido algo que se arregle. Uno primero es persona y empatiza con situaciones así”, sostuvo.

La entrevista tenía como uno de sus principales objetivos abordar las controversias que rodearon a Moyano y Arizaga durante los últimos meses. En particular, la conductora quería preguntarles por el episodio ocurrido en agosto, cuando ambos fueron registrados por cámaras de seguridad en una situación confusa en las calles del barrio porteño de Belgrano, que terminó con una denuncia penal y una investigación judicial.

“Yo quería hablar un poco de todo. Obviamente, repasar qué pasó esa noche de la que todos hablamos, qué pasó en España, si se vieron o no, si se rompió la perimetral, si se comunicaban o no... Claramente quería hablar sobre todo eso y después, si se podía, hablar un poco de su vínculo, cómo están ahora. La idea era hacer una nota bastante grande; la teníamos armada así y ojalá en algún momento puedan venir y la podamos hacer”, explicó Nati Jota.

Imagen de video que muestra a Facundo Moyano sujetando a Candela Arizaga en la calle

Ante las críticas de algunos espectadores por la decisión de convocar a los protagonistas de una causa judicial de estas características, la conductora justificó la invitación por el seguimiento que el programa venía realizando del caso. “El caso lo viene tratando Pablo Kablan, que es nuestro columnista de casos policiales. Y si tratamos temas de actualidad, tratamos este tema varias veces, hicimos un seguimiento. Por eso nos pareció pertinente hablar con los protagonistas”, argumentó, ante los cronistas que la abordaron.

“El tema lo voy a tratar a partir de lo que está trabajando la Justicia. Entiendo que es un tema delicado, y yo lo iba a tratar con ese respeto... Más allá de que la perimetral ya no está más, él no está sobreseído y la causa sigue”, señaló.

El caso tomó repercusión pública luego de que durante la madrugada del 4 de agosto cámaras de seguridad del barrio de Belgrano registraran a Arizaga corriendo semidesnuda por la calle, mientras Moyano iba detrás de ella. La intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad derivó en la detención del exdiputado, quien recuperó la libertad horas después.

Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, sale de declarar en Fiscalía UFLA NORTE Pilar Camacho

A partir de ese episodio se inició una investigación judicial en la que Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género. Como parte de las medidas dispuestas durante el proceso, se estableció una prohibición de acercamiento y contacto con Arizaga.

En septiembre, el exlegislador quedó también bajo investigación por una presunta desobediencia a esa orden judicial. La sospecha surgió a partir de la posibilidad de que ambos se hubieran encontrado en un apart hotel de Buenos Aires durante el período en que la restricción estaba vigente. Sin embargo, las averiguaciones posteriores no permitieron acreditar que Arizaga hubiera estado en el establecimiento.

La polémica volvió a instalarse cuando la pareja viajó a España y compartió imágenes juntos en las redes sociales, pese a que la medida de restricción todavía estaba vigente en el expediente argentino.

Finalmente, el 26 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 resolvió levantar la prohibición de acercamiento, luego de que ambos solicitaran que se dejara sin efecto. Moyano también se presentó ante la Justicia para prestar declaración.

La decisión permitió que la pareja volviera a encontrarse sin las restricciones que regían hasta entonces. Sin embargo, no significó el cierre de la investigación ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del exdiputado, que continúa imputado en la causa.