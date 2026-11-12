Qué es de la vida de Kerr Smith, el actor que hizo historia en Dawson’s Creek: “Estaba muy nervioso”

Hubo un tiempo en el que Dawson’s Creek se convirtió en mucho más que una serie adolescente. Estrenada en 1998, la ficción creada por Kevin Williamson marcó a toda una generación y abordó temas que hasta entonces tenían escasa presencia en la televisión estadounidense. Entre sus personajes más recordados estuvo Jack McPhee, interpretado por Kerr Smith, quien protagonizó uno de los momentos más trascendentes de la historia de la televisión: el primer beso entre dos hombres en una serie de ficción emitida en horario central en los Estados Unidos.

Casi 30 años después de aquel acontecimiento, el actor decidió recordar aquella experiencia en I Don’t Want to Wait: My Life in Dawson’s Creek, su primera biografía en la que reconstruye su paso por la producción, comparte recuerdos de sus compañeros y revela situaciones personales hasta ahora desconocidas. También habla del impacto que tuvo la ficción en su vida y las consecuencias de haber formado parte de una historia que desafió los prejuicios de la época.

“Como actor, me gusta mostrarme muy vulnerable. Pero como escritor, cuando narras tus propias vivencias, es algo distinto, porque eres tú. Eres realmente tú”, confesó sobre esta experiencia de poner en palabras una de las etapas más significativas de su carrera.

Actor por casualidad

Nacido el 9 de marzo de 1972 en Pensilvania, Kerr Smith jamás imaginó que sería actor. Fue una clase en su escuela secundaria lo que despertó su verdadera vocación. “El primer día de mi segundo año de bachillerato, me inscribí en una asignatura optativa de teatro que impartía una profesora de inglés llamada Lorraine Moran. Era una derivación de una de sus clases de escritura”, recordó sobre cómo nació su amor por esta profesión.

Aquellas primeras experiencias sobre un escenario fueron en obras escolares que se representaban en gimnasios y auditorios de escuelas primarias. Sin embargo, despertaron algo que hasta entonces desconocía. “La pasión que sentía era inmensa. La vocación era real”, reveló.

Su decisión de dedicarse profesionalmente a la actuación llegó algunos años después. A los 23, decidió dejar su vida en Pensilvania y probar suerte en Nueva York. Para sostenerse, vendió todas sus pertenencias, incluido su Ford Bronco y se mudó con un amigo de la infancia. Sin embargo, lo más difícil fue hablar con sus padres. “Les dije que iba a vender el Bronco, que con ese dinero me mudaría a Nueva York con Matt. ‘Vamos a alquilar un apartamento... Me voy a dar cinco años para ver si puedo lograr algo con esto de la actuación’”, les comunicó.

Para su sorpresa, sus padres decidieron apoyarlo. “Por muy desconcertante que fuera la noticia, en ese instante mis padres se pusieron de acuerdo sin decir palabra. Finalmente, mi padre apartó la mirada de mi madre y sus ojos se encontraron con los míos. ‘Creo que deberías perseguir tu sueño e intentarlo’”, le dijo aprobando su decisión.

Tres años después, Smith consiguió el papel que cambiaría su carrera. “En retrospectiva, eso hace que la fe que él demostró en mí esa noche —la fe que ambos demostraron en mí esa noche, y todas las noches posteriores— sea aún más extraordinaria”, reflexionó el actor.

Jack McPhee, el personaje que cambió su carrera

En 1998, Smith se sumó a la segunda temporada de Dawson’s Creek, la serie protagonizada por talentos como Katie Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson y Michelle Williams. Su misión era interpretar a Jack McPhee, un estudiante que rápidamente se convirtió en uno de los personajes centrales de la trama. Después de seis episodios, el creador de la serie, Kevin Williamson, lo invitó a tomar un café y le contó los planes que tenía para él. “Kerr, queremos explorar un camino distinto con Jack”, le dijo. Lo que el actor no sabía era que su personaje marcaría un antes y un después en la representación de la homosexualidad en la pantalla.

Smith necesitó unos días para pensar pero finalmente aceptó el desafío. Su decisión dio vida a una escena que quedó en la memoria de los espectadores: durante la tercera temporada, Jack protagonizó junto a Ethan, el personaje interpretado por Adam Kaufman, un beso apasionado que hizo historia en la televisión estadounidense. “Estaba muy nervioso por ese beso. Tuvimos que hacer diez tomas. Ethan también estaba nervioso, por mucho que ahora diga lo contrario”, recordó sobre el rodaje de aquella secuencia en la puerta de su habitación en la residencia de estudiantes.

Kerr Smith junto a Joshua Jackson y Katie Holmes en el set de la serie GROSBY GROUP - LA NACION

La escena no pasó inadvertida. En una época en la que la representación de las relaciones homosexuales todavía generaba controversias, la ficción recibió críticas y enfrentó protestas frente a sus estudios en Wilmington. “Me ponía anteojeras. No estaba de acuerdo con las protestas, pero agradecí que no se ensañaran directamente con Kerr Smith. Eso fue un alivio”, confesó el protagonista. Sin embargo, en 2001 hubo un episodio de discriminación que sufrió mientras filmaba la película de terror Los malditos: vampiros del desierto, en Yuma, Arizona. Al regresar a su automóvil, encontró el vehículo cubierto de pintadas rojas con insultos homofóbicos.

Kerr junto a dos de sus compañeras de Dawson's Creek, Michelle Williams y Meredith Monroe Grosby Group

Con el paso del tiempo, Smith comprendió la importancia que había tenido su trabajo en aquella historia para miles de espectadores. “Fue reconfortante pensar que, de algún modo, habíamos tendido un salvavidas a los jóvenes, algo que quizás no existía cuando nosotros éramos jóvenes”, expresó en una entrevista con The Guardian.

Incluso después de que Dawson’s Creek llegara a Netflix en 2020, Kerr siguió recibiendo mensajes de personas que encontraban en Jack McPhee una plena identificación. “La cantidad de personas que se acercan para decirme algo así, frente a las experiencias negativas, es —y no es broma— de un millón a uno. La gente me dice: ‘Oye, Jack, esa trama me cambió la vida’. Incluso ha habido quien me ha dicho: ‘No sé si seguiría aquí hoy de no haber sido por Dawson’s Creek’”, reveló quien ha intentado estar a la altura de aquel papel en los siguientes 25 años de su carrera.

La vida después de Dawson’s Creek

Aunque Jack McPhee fue el personaje que lo hizo saltar a la fama, su trayectoria cuenta con otros proyectos cinematográficos y televisivos de éxito. De hecho, muchos de ellos llegaron durante los recesos de verano de Dawson’s Creek como una necesidad de interpretar personajes heterosexuales para evitar quedar encasillado en la ficción juvenil. Uno de sus trabajos más recordados fue Destino final (2000), la película de terror en la que interpretó a Carter Horton, un estudiante conflictivo y provocador a quien el propio actor definió como “un auténtico cabrón”.

Su recorrido continuó con títulos como El club de los corazones rotos, Cazadores de vampiros y las series televisivas Criminal Minds, Los Fosters y Riverdale, otra ficción juvenil donde encarnó al director Holden Honey y que le permitió volver a conectarse con una audiencia más joven. “Este trabajo ha sido como cerrar un ciclo para mí. Desde mis días en Dawson’s Creek, la escuela secundaria es la misma. Los personajes son diferentes, por supuesto, pero las paredes son las mismas”, bromeó en diálogo con Us Weekly.

James Van Der Beek, su gran amigo

Uno de sus grandes amigos dentro de la industria fue James Van Der Beek, el actor con el que compartió el set de la serie que lo hizo famoso. Su muerte, en febrero de este año a causa de un cáncer colorrectal, sorprendió a Kerr en medio de la escritura de sus memorias, razón por la cual el actor decidió dedicarle un capítulo entero.

“Tuvimos una relación cuando éramos jóvenes, en una etapa en la que apenas estábamos aprendiendo a gestionar todo lo que nos estaba ocurriendo. Luego ambos nos casamos justo después de que terminara la serie, y nuestras exesposas se hicieron muy buenas amigas; solíamos pasar tiempo en casa del otro, jugando al dominó y charlando”, contó sobre este vínculo que fue mutando con el tiempo.

“Más tarde surgió una tercera etapa en nuestra relación, años después, cuando empezamos a coincidir en algunas convenciones. De hecho, fue mi etapa favorita, porque pude conocer a James como un hombre de 48 años, y él pudo conocerme a mí como un hombre de 54. Por desgracia, se vio truncada, pero es algo que jamás olvidaré”, se sinceró.

Su vida lejos de los flashes

En el terreno sentimental, Kerr también atravesó distintas etapas. Antes de su actual matrimonio, el actor estuvo casado con Harmoni Everett, con quien intercambió votos en 2003. La pareja duró seis años y, en 2009, se divorció.

En 2017, el actor volvió a pasar por el altar con su nueva conquista, Lisa Smith. Desde entonces, mantiene una vida alejada de la exposición mediática. De hecho, y para graficar el poco vínculo que su mujer tiene con el medio, Kerr reveló que cuando se conocieron ella no había visto Dawson’s Creek y desconocía el alcance que había tenido la ficción en la carrera de su novio. “Es increíble. Es una de las razones por las que estamos juntos. Ella nunca lo había visto”, contó en diálogo con People.

Hoy, a sus 54 años, Kerr Smith atraviesa una etapa bastante más alejada de la exposición que experimentó durante el furor de Dawson’s Creek. Aunque continúa vinculado a la actuación, en los últimos años eligió combinar su carrera artística con otros intereses personales y emprendimientos. Mientras que en el plano personal disfruta de actividades como la aviación (de hecho, obtuvo su licencia de piloto), en el profesional lanzó junto a su mujer, TerraLife Wellness, un proyecto orientado al bienestar y la salud holística.

Mientras buena parte del público todavía lo recuerda como el joven Jack McPhee, Smith atraviesa una etapa en la que, a través de sus memorias I Don’t Want to Wait: My Life on Dawson’s Creek, decidió revisar su pasado, contar aquello que durante años permaneció en silencio y poner en perspectiva el alcance de una interpretación que trascendió la pantalla. Su nueva biografía es, en definitiva, el testimonio de un actor que entendió que aquel personaje no solo transformó su carrera: también dejó una huella en la vida de miles de personas.