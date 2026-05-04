“¡Qué vergüenza!“: Evangeline Lilly disparó contra Disney, luego de los despidos masivos dentro de la compañía

Con el mismo espíritu justiciero que Wasp, el personaje que interpretó en el Universo Cinematográfico de Marvel, Evangeline Lilly utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza a Disney tras los recientes despidos masivos que afectaron a cerca de mil empleados en toda la compañía.

Su reacción estuvo especialmente motivada por la salida de Andy Park, histórico director de desarrollo visual del estudio, con quien mantiene un vínculo personal.

Evangeline Lilly, como Wasp

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Lilly relató cómo se enteró de la situación y la sorpresa que sintió ante la confirmación: “Me puse en contacto con mi buen amigo Andy Park, el genio detrás de la creación del traje original de Wasp y los bocetos conceptuales, y le pregunté: ‘¿Es cierto? ¿De verdad está pasando esto?’“. Según contó, la respuesta fue inmediata: ”Me dijo: ‘Sí, es cierto’. No puedo creerlo... Que Disney haya despedido a los artistas que dieron vida al Universo Marvel con su genialidad y que las personas que inventaron y diseñaron estos personajes estén siendo reemplazadas por inteligencia artificial (IA)”.

“Inteligencia artificial tomará sus diseños y lo que crearon y lo usará para crear versiones mejoradas. Lo siento mucho, Andy. Lo siento mucho por todos los artistas que fueron despedidos”, disparó en el clip.

La actriz fue todavía más contundente en el texto que acompañó la publicación, donde apuntó directamente contra la compañía: “Disney, ¡Qué vergüenza! Le dan la espalda a las personas que construyeron el poder que ahora están usando para desecharlas".

En ese mismo mensaje, amplió su crítica al uso de inteligencia artificial en la industria: “¿Dónde están las leyes que eliminan todo el arte humano del banco de IA? ¿Por qué se les permite robar nuestro talento y usarlo para enriquecer a los ejecutivos mientras los artistas responsables de alimentar a sus robots pasan hambre? ¡Qué asco! Legisladores de California… ¿Dónde están?“.

Además de la denuncia, Lilly dedicó unas palabras de reconocimiento a los artistas que formaron parte del crecimiento del estudio: “Ellos diseñaron y dieron vida a los días de gloria de Marvel... Yo estuve allí. Sé lo que hicieron. Sé con qué pasión trabajaron día y noche para que la magia sucediera. Ustedes son los magos, sin importar cómo lo presenten los magos de nuestro nuevo Oz en el futuro. Jamás lo olvidaré“.

El propio Andy Park había confirmado su despido el 20 de abril con un mensaje en redes sociales en el que resumía su extensa trayectoria dentro del estudio: “Se cierra una era. Estuve presente desde el inicio de un equipo único que rompió con los esquemas de Hollywood y ayudó al estudio a recaudar más de 30 mil millones de dólares”.

Evangeline Lilly junto a Paul Rudd Archivo

“He trabajado aquí durante más de 16 años, participando en más de 40 películas y series, 15 de las cuales lideré como director de desarrollo visual. Tuve la oportunidad de liderar, trabajar y contratar a los mejores artistas de la industria del entretenimiento. Ha sido un honor inmenso formar parte del equipo que ayudó a crear el lenguaje visual del Universo Cinematográfico de Marvel. Me siento sumamente orgulloso de haber sido parte de toda la historia de este departamento”, continuó Park.

Y finalizaba su mensaje: “Al concluir mis últimos meses aquí, espero con ilusión la libertad creativa de un nuevo comienzo. Estoy ansioso por aportar mi perspectiva y liderazgo a nuevos desafíos. A quienes he trabajado antes y a quienes aún no conozco: espero con interés las conversaciones que tendremos”.

Tras conocerse la noticia, fuentes cercanas a la compañía indicaron a Variety que Marvel planea reestructurar su área de desarrollo visual, manteniendo un equipo más reducido y contratando artistas de manera puntual según las necesidades de cada proyecto, aunque sin abandonar la colaboración con estos profesionales.

Lilly debutó en la franquicia con Ant-Man (2015), retomó su papel en Ant-Man and the Wasp (2018), participó en Avengers: Endgame (2019) y volvió a encarnar al personaje en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). En ese contexto, su intervención pública suma una voz crítica dentro del propio universo que ayudó a construir.

Lilly y Paul Rudd en una escena de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Los últimos meses de Lilly

En los últimos meses, Lilly también dio a conocer un problema de salud que marcó profundamente su vida personal y profesional. El episodio ocurrió en mayo de 2025, cuando la actriz sufrió un desmayo mientras se encontraba en una playa de Hawái y cayó de cara contra una roca. El impacto le provocó una fuerte conmoción que, con el tiempo, derivó en el diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico con secuelas cognitivas.

La actriz Evangeline Lily reveló con un video que posteó en Instagram que tiene daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en Hawái instagram.com/evangelinelillyofficial/

Meses después, tras someterse a estudios más exhaustivos, Lilly confirmó que la lesión había afectado distintas áreas de su funcionamiento cerebral. Según explicó, comenzó a notar problemas de memoria, dificultades para concentrarse y una sensación general de lentitud en el procesamiento, síntomas que en un primer momento no asoció directamente con el golpe. El hecho de que el accidente se produjera en un contexto cotidiano —y no en un entorno de riesgo— reforzó su decisión de visibilizar este tipo de lesiones, muchas veces invisibles, pero con consecuencias profundas. A partir de entonces, la actriz debió reorganizar su rutina y su forma de trabajo, atravesando un proceso de recuperación que, según dejó entrever, continúa siendo desafiante.