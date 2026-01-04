Evangeline Lilly: de la traumática fama de Lost al grave accidente y su sorpresiva decisión

Recientemente, la actriz canadiense Evangeline Lilly reveló que tiene daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en mayo pasado en una playa en Hawái que resultó en heridas faciales y un traumatismo craneal. Lo hizo en un video publicado en su cuenta de Instagram comunicando que los resultados de los estudios médicos constataron un deterioro cognitivo.

El accidente, que sucedió en mayo último, se produjo luego de que la actriz sufriera un desmayo durante un paseo por una playa de Hawái y golpeara su cabeza contra una roca.

La imagen su subió a las redes sociales

La actriz nació en un pequeño pueblo de Canadá, el 3 de agosto de 1979. De joven comenzó a trabajar para una agencia de modelos para pagarse los estudios universitarios y especializarse en Relaciones Internacionales. Pero la actuación siempre estuvo presente. Luego de aparecer en varios anuncios publicitarios debutó en la pantalla chica en la serie Judgment Day, en 2002. Durante varios años continuó haciendo pequeños papeles en otras series hasta que llegó Lost, en 2004. Gracias a la exitosa serie que se emitió hasta 2010, en la que encarnó el papel de Kate Austen, todo cambió.

Lost, la serie de fama mundial que marcó el camino de Evangeline Lilly Disney ABC Television Group

Entre los muchos premios y reconocimientos cosechados por su interpretación se destacan el galardón (compartido con el resto del elenco de la serie) a la mejor interpretación de reparto en una serie dramática que otorga el gremio de Actores de Estados Unidos y una nominación al Globo de Oro como a la mejor actriz de una serie de televisión en drama. En total, participó en 114 capítulos de Lost.

Lost, la serie que retrató las aventuras de los pasajeros del vuelo 815 de Oceanic

Si bien aquello fue un éxito de audiencia, la actriz reconoció que no la pasó tan bien. En diálogo con el periodista Josh Horowitz, en el podcast Happy Sad Confused emitido hace casi tres años, admitió que no se sintió cómoda con su actuación en las dos primeras entregas. “Hacíamos fiestas en las que el elenco se reunía para ver la serie y, cuando era un episodio centrado en Kate, quería esconderme en un hoyo y morir porque sabía que era mala”, dijo. Y apuntó: “Hasta el día de hoy me estremezco porque no soy muy buena”.

En ese encuentro con la prensa recordó sus inicios en Lost: “Me criaron con la cultura cristiana y entré en la serie muy devota y evangélica. A medida que pasé por diferentes cuestionamientos y luchas, mi vida cambió por completo y se puso patas arriba y comencé a hacer preguntas realmente importantes. Y esas cuestiones comenzaron a llevarme a libros de sabiduría, además de la Biblia”, sentenció.

Evangeline Lilly Instagram

Después de aquello su carrera volvió a dar otro salto a la fama y la popularidad. Se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel en el papel de Hope van Dyne, alias Wasp, en Ant-Man: el hombre hormiga, de 2015, en la que compartía la pantalla con Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Peña y Judy Greer, entre otros. Su posterior participación en la trilogía de Hobbit consolidó su popularidad, su llegada a más público y acumular más seguidores en sus redes sociales.

Evangeline Lilly en la presentación de Ant Man and The Wasp: Quantumania VALERIE MACON - AFP

En junio de 2024 sorprendió a su fanáticos: reveló que abandonaba la actuación. “Podré regresar a Hollywood algún día, pero aquí es donde pertenezco. Ha llegado una nueva temporada en mi vida y estoy lista y feliz de poder encararla”, escribió, junto al clip. En las imágenes se ve a la actriz en el set de la serie Lost, que fue la que la lanzó al estrellato. “Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo del entretenimiento, pero siento que mi sueño de acá a diez años es ser una actriz retirada y tener mi propia familia. Me gustaría escribir y, potencialmente, influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria”, señaló.

Evangeline Lilly y Paul Rudd en una escena de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

La actriz y madre de dos hijos, agregó: “Alejarse de lo que parece una opción obvia, la riqueza y la fama, puede generar miedo a veces, pero entrar en tu dharma [en el hinduismo es la ley universal de la naturaleza] el miedo es reemplazado por la realización”. Como cierre anunció que algún día podría regresar a Hollywood, pero, por ahora, “una nueva temporada de mi vida ha llegado, y estoy lista y feliz de encararla”.

La actriz en una imagen de la película Al sur del cielo, que dirigió Aharon Keshales Media Finance Capital

En el nuevo posteo en el que se refirió al daño cerebral que padece luego del accidente del año pasado, Lilly suma: “Mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, agregó la actriz. “Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.