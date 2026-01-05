Qué le pasó a Evangeline Lilly, la protagonista de Lost

Evangeline Lilly atraviesa un complejo cuadro de salud tras confirmar un daño cerebral. La actriz comunicó los resultados de sus estudios médicos y vinculó el deterioro cognitivo a un incidente ocurrido en mayo en una playa de Hawái. Este cuadro clínico se suma a su determinación de abandonar la industria del entretenimiento para centrarse en su bienestar y en su familia.

El diagnóstico médico de Evangeline Lilly

La artista utilizó su cuenta de Instagram para explicar la existencia de lesiones neurológicas derivadas de un suceso en mayo en una costa de Hawái, cuando la actriz sufrió un desmayo durante una caminata y su cráneo impactó contra una roca. El golpe provocó heridas en el rostro y un traumatismo severo.

La imagen que publicó Evangeline tras el accidente que sufrió el pasado mayo en Hawái

Los médicos verificaron el daño tras los análisis pertinentes. La protagonista de Lost asume el desafío de buscar soluciones junto a los especialistas.

El posteo de Evangeline Lilly en las redes, donde anunció las secuelas que le dejó el grave accidente que sufrió

“Mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, afirmó y agregó: “Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.

Evangeline Lilly habló sobre su estado de salud

El adiós a Hollywood y la búsqueda de un nuevo propósito

La novedad sobre su salud surge meses después de un anuncio decisivo para su carrera. En junio de 2024, la canadiense comunicó su salida de la actuación. Difundió la noticia mediante un clip de archivo grabado en el set de Lost, donde manifestó su anhelo de verse como una mujer retirada y con familia propia en el plazo de una década.

Así anunciaba Evangeline Lilly que abandonaba la actuación en 2024

“Podré regresar a Hollywood algún día, pero aquí es donde pertenezco. Ha llegado una nueva temporada en mi vida y estoy lista y feliz de poder encararla”, escribió, junto al clip. “Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo del entretenimiento, pero siento que mi sueño de acá a diez años es ser una actriz retirada y tener mi propia familia. Me gustaría escribir y, potencialmente, influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria”, señaló.

La trayectoria de Evangeline Lilly en la actuación

Evangeline Lilly nació el 3 de agosto de 1979 en un pueblo de Canadá. Comenzó en una agencia de modelos para pagar sus estudios universitarios en Relaciones Internacionales. Su debut televisivo ocurrió en 2002 con la serie Judgment Day, pero su popularidad masiva llegó en 2004 con el papel de Kate Austen en Lost, donde participó en 114 episodios de la ficción hasta 2010.

Evangeline Lily fue una de las protagonistas de la serie "Lost"

Pese al éxito de audiencia, la actriz cuestionó su desempeño en aquel momento. En diálogo con el periodista Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused, admitió su incomodidad con las primeras temporadas. “Hacíamos fiestas en las que el elenco se reunía para ver la serie y, cuando era un episodio centrado en Kate, quería esconderme en un hoyo y morir porque sabía que era mala”, dijo.

Su carrera dio otro salto al integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel, donde encarnó a Hope van Dyne, alias Wasp, en Ant-Man: el hombre hormiga de 2015. Allí compartió pantalla con Paul Rudd, Michael Douglas y Michael Peña. Su rol en la trilogía de Hobbit también afianzó su figura internacional antes del retiro.

