Qué le pasó a Evangeline Lilly, la protagonista de Lost
La intérprete canadiense detalló las secuelas de un golpe en la cabeza sufrido en Hawái y ratificó su alejamiento de los sets para priorizar su recuperación
- 4 minutos de lectura'
Evangeline Lilly atraviesa un complejo cuadro de salud tras confirmar un daño cerebral. La actriz comunicó los resultados de sus estudios médicos y vinculó el deterioro cognitivo a un incidente ocurrido en mayo en una playa de Hawái. Este cuadro clínico se suma a su determinación de abandonar la industria del entretenimiento para centrarse en su bienestar y en su familia.
El diagnóstico médico de Evangeline Lilly
La artista utilizó su cuenta de Instagram para explicar la existencia de lesiones neurológicas derivadas de un suceso en mayo en una costa de Hawái, cuando la actriz sufrió un desmayo durante una caminata y su cráneo impactó contra una roca. El golpe provocó heridas en el rostro y un traumatismo severo.
Los médicos verificaron el daño tras los análisis pertinentes. La protagonista de Lost asume el desafío de buscar soluciones junto a los especialistas.
“Mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, afirmó y agregó: “Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.
El adiós a Hollywood y la búsqueda de un nuevo propósito
La novedad sobre su salud surge meses después de un anuncio decisivo para su carrera. En junio de 2024, la canadiense comunicó su salida de la actuación. Difundió la noticia mediante un clip de archivo grabado en el set de Lost, donde manifestó su anhelo de verse como una mujer retirada y con familia propia en el plazo de una década.
“Podré regresar a Hollywood algún día, pero aquí es donde pertenezco. Ha llegado una nueva temporada en mi vida y estoy lista y feliz de poder encararla”, escribió, junto al clip. “Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo del entretenimiento, pero siento que mi sueño de acá a diez años es ser una actriz retirada y tener mi propia familia. Me gustaría escribir y, potencialmente, influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria”, señaló.
La trayectoria de Evangeline Lilly en la actuación
Evangeline Lilly nació el 3 de agosto de 1979 en un pueblo de Canadá. Comenzó en una agencia de modelos para pagar sus estudios universitarios en Relaciones Internacionales. Su debut televisivo ocurrió en 2002 con la serie Judgment Day, pero su popularidad masiva llegó en 2004 con el papel de Kate Austen en Lost, donde participó en 114 episodios de la ficción hasta 2010.
Pese al éxito de audiencia, la actriz cuestionó su desempeño en aquel momento. En diálogo con el periodista Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused, admitió su incomodidad con las primeras temporadas. “Hacíamos fiestas en las que el elenco se reunía para ver la serie y, cuando era un episodio centrado en Kate, quería esconderme en un hoyo y morir porque sabía que era mala”, dijo.
Su carrera dio otro salto al integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel, donde encarnó a Hope van Dyne, alias Wasp, en Ant-Man: el hombre hormiga de 2015. Allí compartió pantalla con Paul Rudd, Michael Douglas y Michael Peña. Su rol en la trilogía de Hobbit también afianzó su figura internacional antes del retiro.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Avanza el temporal. Borrasca “Francis”, en vivo: alerta por la nieve, la lluvia y las temperaturas gélidas que afectan a España
Bajo estricta vigilancia de guardias armados. Video: así fue el traslado de Nicolás Maduro en helicóptero a un tribunal de Nueva York
Histórica operación militar. Malamud analizó el presente de Venezuela tras la expulsión de Maduro del poder: “Lo que no hay es transición”
- 1
Carlos Baute fue letal tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.: “Trump atrapó al sátrapa”
- 2
Los imperdibles de 2026: de Adrián Suar, Guillermo Francella y Marianela Núñez a Bridgerton y AC/DC
- 3
Carli Jiménez: el bullying por ser “el hijo de La Mona”, el papá que no conoció de chico y el artista al que maneja de grande
- 4
A los 46 años murió Bret Hanna-Shuford, actor de la película El lobo de Wall Street