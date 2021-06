Quién es Ant Anstead, el nuevo e inesperado amor de Renée Zellweger

La actriz ganadora de un Oscar Renée Zellweger está saliendo con el presentador de la televisión británica Ant Anstead, quien acaba de formalizar su divorcio de la también conductora y empresaria estadounidense Christina Haack.

Según informó el portal TMZ , la intérprete de 52 años, y su nueva pareja, de 42, se conocieron a principios de este mes mientras filmaban un episodio del nuevo programa de Discovery+, Celebrity IOU Joyride, conducido por Anstead.

El medio afirma que el amor surgió a partir del momento en que Zellweger regresó al set después de grabar el capítulo para devolver a Ant “unas botas de trabajo” que habían utilizado durante la grabación.

Celebrity IOU Joyride es una serie en la que el presentador ayuda a las celebridades a regalar a sus seres queridos una transformación de sus autos, convocando a figuras como Mary J. Blige, Octavia Spencer y Danny Trejo. Sin embargo, parece que Renée fue una celebridad invitada destacada para el conductor.

Anstead es padre de dos hijos, Archie, de 14 años, y Amelie, de 17, fruto de su matrimonio de 12 años con Louise Anstead, relación que finalizó en 2017.

En tanto, el último vínculo sentimental de Renée fue con el cantautor Doyle Bramhall II, con quien comenzó a salir en 2012. Antes de ese romance, la estrella de Bridget Jones salió con Bradley Cooper, aunque la relación duró dos años.

El nuevo novio de la actriz, por su parte, acaba de divorciarse de Christina Haack, estrella del programa Flip or Flop, y ambos comparten la custodia de su hijo de un año, Hudson London. Anstead es mejor conocido en el Reino Unido por copresentar el programa de autos de Channel 4 For the Love of Cars junto a Philip Glenister.

LA NACION