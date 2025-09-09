Cinco razones para no perderse la nueva temporada de Only Murders In The Building, según sus propios protagonistas

Con muchos misterios, humor y flamantes incorporaciones, los tres primeros episodios están disponibles desde este martes en Disney+

“Esta no será su mejor temporada”, dice uno de los nuevos personajes de Only Murders In The Building, la comedia policial que este martes estrena su quinta temporada en Disney+. La línea de diálogo es una de los tantas en la serie protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short que funcionan como un guiño, un dedo que señala la porosa distancia entre la ficción y la realidad.

Sí, el trío y su equipo de guionistas saben que los espectadores de Only Murders... suelen comenzar cada temporada comparándola no siempre positivamente con la anterior. Y también saben que aún, a pesar de las críticas, el programa tiene un público fiel que los sigue desde 2021 cuando, en medio de la pandemia, la idea de juntar a dos leyendas de la comedia de más de setenta años con una de las artistas millennial más queridas parecía un salto al vacío y sin red.

“Estamos muy orgullosos del programa. Creo que lo mantuvo en marcha la calidad de sus guiones; cada año, cuando terminamos de grabar la temporada, espero que podamos hacer una más”, explica Martin en una charla con LA NACION vía Zoom. El actor no solo encarna al tierno y maniático Charles Haden Savage en la serie, sino que también es su cocreador junto al guionista y productor John Hoffman. Del encuentro también participan Short y Gomez, que asienten a lo que dice su líder. Aunque, en el caso de su amigo por más de cuarenta años, el acuerdo viene acompañado de un comentario sarcástico, muy parecido al que su Oliver Putnam podría hacerle al personaje de Martin en la ficción.

Selena Gomez y Logan Lerman en una escena de la quinta temporada Patrick Harbron - Disney

“Siempre espera hasta el último momento para avisarnos que habrá nuevos episodios. Como si no fuéramos nada para él”, exagera Short en broma. Y luego se pone un poco más serio. “Este programa es como un pequeño milagro. A veces no puedo creer que nos haya pasado a nosotros. ¿Divertirnos tanto trabajando y hacerlo por cinco temporadas? Increíble”, apunta el comediante.

Lo cierto es que la combinación de personajes entrañables, misterios bien escritos y la inesperada alquimia que resultó del encuentro de Martin, Short y Gomez no parece agotarse a pesar de que, como dice un personaje de la nueva temporada, “eso de que solo se ocupen de los asesinatos que ocurren en el edificio no es un plan de negocios demasiado sólido”. Aun así, a continuación, el trío ofrece cinco razones para que los espectadores vuelvan a embarcarse con ellos en una nueva búsqueda del asesino o asesinos que eligieron al ficcional edificio Arconia como el escenario de sus crímenes.

Más grande que nunca

Only Murders in the Building estrena su quinta temporada Patrick Harbron - Disney

“Esta vez la historia está mucho más centrada en íconos neoyorquinos, pero también todo está pensado a una escala mayor en términos del conflicto y de los villanos involucrados. Nadie quiere ver a Superman resolviendo el robo de una cartera, ¿no? Su batalla tiene que ser contra un villano gigante, poderoso. En los nuevos episodios nos enfrentamos a personajes con tanta riqueza que son capaces de todo”, detalla Martin. La trama, que comenzó al final de la cuarta temporada con el hallazgo del cuerpo de Lester (Teddy Coluca) en la fuente del patio del edificio, continúa con Charles, Oliver y Mabel desentrañando un misterio que incluye a la mafia, al mercado inmobiliario de Manhattan y más muertos de los que los detectives amateurs y podcasters entusiastas suelen manejar.

Manos a la obra

En esta nueva temporada, Mabel ya no es la chica introvertida y sarcástica del principio y hasta se anima a decir que está pasando el mejor momento de su vida Patrick Harbron - Disney

El uso de flashbacks que juegan con la idea del paso del tiempo y los cambios que transformaron la ciudad de Nueva York son un recurso ya conocido para la serie. La novedad en este caso es que Mabel ya no es la chica introvertida y sarcástica del principio y hasta se anima a decir que está pasando el mejor momento de su vida. Que lo exprese con una sonrisa mientras supervisa su primera autopsia es raro y al mismo tiempo completamente apropiado para el personaje. “Mabel dice estar en un gran lugar mientras analiza el cadáver que tiene enfrente. Es muy gracioso porque está realmente entusiasmada con lo que está haciendo”, explica Gomez.

El maestro del humor físico

Steve Martin, el maestro del humor físico ataca de nuevo Patrick Harbron - Disney

Steve Martin lleva más de cinco décadas siendo uno de los principales referentes de la comedia norteamericana, a la que contribuyó de muchas maneras pero sobre todo como uno de los más talentosos cultores del humor físico. Un género que continúa explorando con 80 años recién cumplidos y que resulta en algunas de las escenas más desopilantes de la quinta temporada.

“En parte se trata de una cuestión técnica pero, al mismo tiempo, tiene mucho de improvisación en el momento. De prueba y error. ¿Qué pasa si me caigo para este lado o para el otro? No es algo que se pueda definir desde el guion en el que no figuran cosas como: ‘Ahora se pone de costado, la mano derecha entra en el ataúd y la izquierda va para atrás…’. Hay que improvisar en el momento y esperar a no quedar fuera de cuadro”, explica Martin lo que en realidad es inexplicable para todos menos para él, cuyos instintos para la comedia permanecen intactos.

La libertad de Martin Short

Short interpreta a Oliver, el narcisista con el corazón de oro Patrick Harbron - Disney

Entre los muchos ingredientes que hacen de Only Murders In The Building una de las series más exitosas y reconocidas de los últimos años, uno de los más destacados es el delirio personificado -y la prueba de que el narcisismo puede ser gracioso-, que encarna Martin Short. Egocéntrico, sarcástico y algo cobarde, Oliver es, según su actor, una completa creación de los guionistas del programa, cuyos textos él sigue al pie de la letra. Excepto en las ocasiones en las que se toma una pausa para sus “tomas libres”.

“Creo que el trabajo del actor es darle la mayor cantidad de opciones al director para que unos meses después de la grabación, cuando esté en la mesa de edición, tenga material para trabajar junto al editor. Así que suelo hacer una versión rápida de la toma, una versión lenta y una en la que todas las palabras sean las que escribieron los guionistas que le dedicaron tanto tiempo a hacerlo. Y después de todo eso me gusta hacer ‘tomas en libertad’, que son más de lo mismo pero más precisas y eso solo si la producción tiene todo lo que necesita para la escena. Al contrario de lo que piensa muchas veces el público, nada de lo que hago es improvisado. En todo caso, si hay algo que quiera probar, lo arreglo con anticipación porque sería muy injusto que el actor que está haciendo la escena conmigo no sepa lo que está pasando”, revela Short, un intérprete generoso que no se parece mucho al egomaníaco que interpreta en la TV.

Villanos y algo más

Renée Zellweger en la nueva temporada de Only Murders in the Building Patrick Harbron - Disney

Durante sus cinco temporadas, Only Murders In The Building consiguió reunir a un impresionante elenco de actores invitados. Por allí pasaron, y volvieron a pasar Meryl Streep, Tina Fey, Paul Rudd, Eva Longoria, Zach Galifianakis y Eugene Levi, entre otros reconocidos intérpretes. En los nuevos capítulos esa buena costumbre continúa y sigue sumando ganadores del Oscar a sus filas. De hecho, la nueva temporada cuenta con dos premiados por la Academia de Hollywood, Renée Zellweger y Christoph Waltz, en papeles centrales.

Los novatos en el universo de Only Murder interpretan, junto a Logan Lerman, a un trío de potentados de Nueva York que están involucrados con los asesinatos en el centro del relato, pero también con lo que los protagonistas llaman “el final de la vieja Nueva York”. A ellos se suman Beanie Feldstein -como Althea, una vieja amiga y potencial enemiga de Mabel-, Bobby Cannavale y Tea Leoni-como el matrimonio Caccimelio, que esconde mucho más de lo que cuenta-, Keegan Michael-Key -el alcalde Tillman- y Dianne Wiest, otra doble ganadora del Oscar, que interpreta a la dolida viuda de Lester, el portero.