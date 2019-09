Quién es Braulio Bauab, el novio de Luis Novaresio

Braulio Bauab, el hombre que enamoró a Luis Novaresio Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Karp

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2019 • 15:13

"Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena", escribió Luis Novaresio al pie de la foto que subió a su perfil de Instagram a modo de presentación de su actual pareja, Braulio Bauab. De esta manera, el periodista de América despejaba finalmente la incógnita que había quedado flotando el día la noche de la entrega de las Martín Fierro de Cable, cuando, a la hora de agradecer, expresó un enigmático "Te amo".

Y si bien esa presentación formal, con foto incluida, aclaró muchas dudas entre sus seguidores, otra surgió de inmediato. ¿Quién es Braulio Bauab? En su perfil de Instagram, el empresario de 53 años se define como "Papá de Vera. Inmobiliario apasionado y creativo. Enamorado".

Papá de Vera

En abril, le contaba a la revista Living, que decidió encarar la remodelación de su departamento en el complejo Silos de Dorrego por la llegada de Vera, su hija que actualmente tiene un año y medio. La madre de la pequeña es Virginia Laino, Directora de Gestión de Riesgo de la Provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, Laino y él se conocieron a través de una amiga en común y decidieron encausar juntos sus deseos de ser padres a través de un régimen de copaternidad. Este tema, en general, fue abordado por Novaresio en la mesa de PH, Podemos Hablar y logró cierta repercusión en los medios cuando indicó: "Yo pensaba que el tema de la paternidad estaba cerrado para mí. Tengo 55 años. Pero hace poco volvió (...). Hay un montón de opciones. Conocí hace poco la copaternidad; no sabía que existía. (...) En España es muy común. Yo creo que la maternidad y la paternidad se construye".

El deseo de Luis Novaresio por ser padre - Podemos Hablar 2019 03:18

Video

Este régimen en el que dos personas se ponen de acuerdo para tener un hijo juntos comienza con la concepción -a través del método tradicional o la inseminación artificial- y sigue luego con una crianza conjunta, similar en cierto punto a la que encaran las parejas separadas: el bebé cuenta con un cuarto en la casa de cada uno y entre ellos se dividen los días en los que cuidan de él.

En el caso de Vera, según trascendió, sus padres acordaron que su crianza no se ataría a ningún credo y que cuatro días a la semana los pase junto a su mamá y los otros tres bajo el cuidado de Braulio.

Inmobiliario apasionado

Con respecto a su profesión, Bauab cuenta con una amplia experiencia como broker inmobiliario, pero además es martillero y corredor público. De hecho, es uno de los especialistas que suelen explicar, desde los medios, la situación del sector e indicar cuáles son las oportunidades estacionales que ofrece y cuáles son los movimientos que conviene o no hacer.

Braulio en su departamento de Silos de Dorrego Crédito: Daniel Karp

Uno de los conductores que lo eligieron como voz autorizada para tratar en su programa temas referidos al mercado inmobiliario fue el mismo Novaresio. Hace apenas una semana, Braulio compartió en Instagram el audio del diálogo que mantuvieron al respecto en Radio La Red: "Conversamos con @luisnovaresio en @radiolared sobre la situación del mercado inmobiliario y dejamos algunos consejos para comprar, vender o alquiler inmuebles. ¿Inquietudes? Escribinos", escribió junto al posteo.

Conversó con Luis Novaresio sobre la situación del mercado inmobiliario. Fuente: Instagram 00:56

Video

Enamorado

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlo porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes que los quiero. Gracias y que sea una buena noche", expresó hace algunas semanas Novaresio, a la hora de agradecer el Martín Fierro de Cable.

A partir de ese momento, la incógnita quedó abierta. ¿Quién había logrado conquistar su corazón? A pesar de que en su derrotero mediático post premiación, Novaresio evitó dar más precisiones sobre la persona con la que había decidido compartir sus días, le prometió a Jorge Rial que antes de fin de año se sentaría en el piso de Intrusos para "hablar sobre todo".

Sin embargo, el amor pudo más y la presentación en sociedad del dueño de su corazón fue menos ostentosa y mucho más orgánica: una foto casual y una frase simple y sentida sirvieron como reflejo del excelente momento personal que atraviesa el conductor Debo Decir.