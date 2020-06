Mística intacta. 3 vecinos nos muestran sus lofts en los Silos de Dorrego

Viviana Alvarez Arq. Eugenia Cides Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020

El primer complejo industrial que se transformó en viviendas tipo loft a mediados de los 90 continúa cautivando a estos tres vecinos orgullosos de pertenecer a una comunidad sólida y con identidad propia. Los invitamos a recorrer sus deptos.

Braulio Bauab

Es consultor inmobiliario. Vivía en el complejo en un departamento de un silo y se mudó a este de dos, más amplio, de 125 m2 donde además de poder recibir a su hija Vera generó el espacio para poder trabajar cómodamente.

Braulio en living circular. Detrás, la biblioteca sigue la curva de la pared. Crédito: Daniel Karp

Para la reforma del departamento, el dueño de casa convocó al estudio Cociffi+Cociffi+Agazzi . Como parte del proyecto generaron un entrepiso más grande que permitió ampliar la habitación principal y hacer un cuarto para Vera. Las carpinterías y estructuras de hierro a la vista fueron pintadas de blanco, reemplazando la pintura original gris mostaza. Así se logró más luminosidad y sensación de amplitud.

Para unificar espacios, en todos los ambientes se mantuvieron los pisos originales de cemento alisado color arena. Crédito: Daniel Karp

La base de colores neutros y la decoración despojada colaboran para que la sala pueda usarse tanto como área de trabajo como de living comedor.

La baranda del primer piso sigue las formas de la construcción. Crédito: Daniel Karp

En la planta alta, los ambientes dan a un pasillo con pisos de guatambú hidrolaqueado que balconea al living y que recibe toda la luz de los ventanales de doble altura.

Banquito de madera traído de La Población, Córdoba. Buda del sudeste asiático. Lámpara (Artemide). Crédito: Daniel Karp

En el dormitorio principal una obra del colectivo de arte Básica TV sirve como cabecero y da la nota de color.

En el baño, conservaron la pared de ladrillos de vidrio de la entrada para tener más luz natural. Crédito: Daniel Karp

"Tener un cuarto para Vera fue el motivo fundamental de la mudanza y es el ambiente que más me gusta. Lo pensamos como un ambiente luminoso, en el que pudiera descansar y también disfrutar de un espacio para jugar a gusto".

De nuevo en la planta baja, heladera (Siam), jarra eléctrica (Smeg) y mesa y sillas 'Tólix' traídas de la casa anterior. Crédito: Daniel Karp

La esencia del loft con espacios abiertos y sin divisiones se mantiene; complementariamente, los ambientes están bien definidos según su funcionalidad.

En la cocina, renovaron los frentes de los muebles originales y estrenaron un aparador que sirve como lavadero y sector de secado de ropa. Sobre la mesa, individuales de ratán, servilletas y repasador de algodón (Petite Margot).

Fernando Stamati

"Creo es imposible mejorar este departamento", proclama Fernando mientras contempla el hogar en el que vive con su hijo. Llegó a los silos en 1999. Después de pasar por varias de las configuraciones que ofrece el barrio, hace dos años estrenó este, remodelado íntegramente.

Fernando es un hacedor nato comprometido con todo lo que despierte su curiosidad. Crédito: Daniel Karp

Cuando buscaba un departamento más grande supo que otra vecina quería mudarse a uno más chico e iniciaron las negociaciones. Después del acuerdo, comenzó una reforma completa, también a cargo del estudio Cociffi+Cociffi+Agazzi. El proyecto, que demandó la demolición total de los ambientes, incluyó una planta inferior con dos espacios fundamentales para Fernando: un estudio de ensayo y grabación de última generación en el que puede tocar junto con su banda y un family con cine y biblioteca.

El dueño de casa eligió un contundente sillón de cuero para trabajar cómodamente cuando la mesa del comedor funciona como escritorio Crédito: Daniel Karp

Proyectamos los espacios de la forma más limpia, luminosa y amplia posible manteniendo la rusticidad de los muros de hormigón Arq. Osvaldo Agazzi

Uno de los silos se destinó a la cocina con barra y comedor diario. En el otro, quedó el living comedor conectado por el hall de acceso, donde además hay un baño completo. En una casa de músicos, los instrumentos están en todos los ambientes, igual que el sistema de sonido interconectado.

Fernando es un entusiasta admirador y coleccionista de arte, una inquietud que creció gracias al contacto con otros vecinos. "Fernando Entin, de la galería Elsi del Río, nos guió a todos en el conocimiento de la plástica", admite.

"De mi casa me gusta todo. Este es el mejor lugar para vivir. En el complejo hay artistas, diseñadores, arquitectos y una interacción entre los vecinos que genera la mejora continua de los espacios comunes".

La barra (Silestone) tiene un efecto magnético que atrae a los visitantes. Como en living, la escalera de hierro tiene luces. Crédito: Daniel Karp

"Evité las banquetas altas en la barra para que la gente no se instalara aquí, porque me gusta mucho el clima del living. Sin embargo, esta cocina tiene un imán y todos quieren quedarse".

La iluminación fue pensada para crear efectos puntuales en todos los ambientes, pero con artefactos (Studio Luce) que fueran casi imperceptibles, algunos ocultos como los que están integrados a las escaleras, sobre la mesa del comedor y la isla de la cocina.

El dueño de casa quiso conservar parte de los revoques gruesos originales. Pintados de blanco, dan un efecto rústico y potente. Crédito: Daniel Karp

En la planta alta, sobre el espacio del living comedor, está la habitación principal con vestidor (Arquimadera) y baño en suite; respaldo (Dillinger), mesas de luz y espejo (BLVD).

"Como el fondo de los ambientes es redondo, los muebles deben ir en el medio y hay que moverse por los contornos, como en espiral. Tiene su complejidad, pero la circularidad te envuelve, te conecta más, genera una energía difícil de transmitir".

La habitación de su hijo está equipada con baño privado y acceso por la escalera que sube desde la cocina. La cama y las mesas de luz contra la pared aumentan el espacio. El cuadro es de Ariel Pari. Crédito: Daniel Karp

El baño principal es un espacio de conexión entre los dos silos, con doble acceso desde las habitaciones y luz natural. La pared donde apoya la mesada con dos bachas está revestida con estuco antiguo color nogal (Tarquini). Además, pisos de porcelanato (Barugel Azulay) y artefactos 'Línea Marina' (Ferrum).

El estudio de Fernando integra elementos de acustización y equipos de última tecnología. Crédito: Daniel Karp

En un nivel inferior, se construyeron el family y el estudio de música. Fernando abraza con intensidad todo lo que le interesa y la música lo apasiona desde los 12 años, cuando ingresó al conservatorio y eligió la batería como instrumento. Su estudio integra elementos de acustización y equipos de última tecnología.

Carlos Pierini

Es testigo de la historia de los silos desde sus comienzos, porque conoció el complejo en 1992, cuando fue sede de una de las primeras ediciones de Casa FOA . Fascinado por la novedosa estética del loft, en 1994 decidió dejar su departamento en el Edificio Bencich, de la calle Arroyo, para mudarse a un nuevo emprendimiento, en un barrio que empezaba a cambiar tímida e inesperadamente.

Psicoanalista de extensa trayectoria y amante del arte, en su hogar atesora una rica colección de obras rica e intuitiva con pinturas y esculturas de artistas emergentes y consagrados, y objetos traídos de viajes que representan sus variados intereses culturales. Crédito: Daniel Karp

"Trato de rodearme de cosas bellas", dice Carlos que fue alimentando su casa con todo lo que nutre su vida afectiva, profesional e intelectual: una colección de arte, libros, espacio para pensar, trabajar, cocinar junto con hijos, nietos y amigos.

Los pisos son de roble americano importado y están impecables a pesar de haber soportado tres inundaciones. Crédito: Daniel Karp

Ejemplo fiel de la estética del loft, el departamento se conserva igual desde la intervención inicial, a cargo de la arquitecta Liliana Aizersztein.

Después de atravesar el hall de recepción se encuentra el comedor y al lado la cocina. En la pared y colgada, dos esculturas en mimbre de Edgardo Madanes. Sobre la pared de la cocina, esculturas traídas de China, Perú y Brasil.

Poltrona y mesa encontradas en un mercado. Mesa (Mariana Alvear) y sillas de esterilla y respaldo de cuero. Lámpara con caireles de Sicilia. Crédito: Daniel Karp

Me gusta viajar y preparar cada recorrido con lecturas previas. Hay cosas que no son fáciles de traer, pero tienen un componente afectivo fuerte Carlos

La cocina se comunica con el comedor a través de una puerta y con el living por un pasaplatos que también funciona como barra con banquetas. Crédito: Daniel Karp

Con más horas para estar en casa, Carlos puede dedicarse a la cocina, uno de sus hobbies. Sigue a cocineros franceses e ingleses, pero reconoce que los secretos del tiempo y las preparaciones los aprendió de su madre.

El living se organizó con un sillón tapizado en gris (Mariana Alvear), dos sillas como las del comedor y sillones individuales de los años 50 comprados en mercados de antigüedades. Crédito: Daniel Karp

La planta tiene espacios bien delineados y a la vez unificados por los tonos neutros y materiales como madera y cuero. De día, el departamento recibe plena luz natural desde los ventanales. De noche, las luces de la ciudad y los artefactos diseñados por un iluminador teatral, crean un efecto íntimo que el dueño de casa relaciona con comidas y encuentros sociales.

Muchos de los muebles fueron comprados hace años en ferias y mercados. Crédito: Daniel Karp

Después del estar hay un segundo living, más privado, para leer o ver televisión. Es el espacio preferido por los más chicos de la familia.

Sobre la pared y debajo de las ventanas en doble altura se destaca un escritorio amplio de pinotea (Mariana Alvear), custodiado por una obra de Clorindo Testa. Crédito: Daniel Karp

El baño, negro y espejado, completamente revestido con las molduras de los azulejos. Crédito: Daniel Karp

Carlos va editando su casa, las obras expuestas se renuevan o encuentran nuevas ubicaciones. Sobre una puerta, sumó una estructura que sostiene una escultura.

En la planta alta está la habitación y, desde ahí, se accede a la terraza. Crédito: Daniel Karp

"Hay tanto puesto en esta casa, momentos felices y no tanto. Todo lo que está aquí forma parte de mí, me enriquece y me representa".

Después de haberse dedicado durante años a su profesión como psicoanalista, tiene más tiempo para disfrutar del ocio, las lecturas, la filosofía y pensar en nuevos emprendimientos. Su casa es un gran estímulo en esta nueva etapa.