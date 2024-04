Marcha docente al Congreso: fuerte cruce entre Luis Novaresio y una diputada K

Escuchar

La diputada nacional kirchnerista Lorena Pokoik participó este jueves de la marcha que realizaron docentes y jubilados afuera del Congreso para quejarse contra el Gobierno y en ese marco tuvo un fuerte cruce con Luis Novaresio, cuando la entrevistó para LN+. Fue después de la alta tensión que se vivió en la movilización, en el momento en que la Policía de la Ciudad avanzó sobre las personas para liberar los carriles y tratar de que la protesta no interviniera en el tránsito.

Tras eso, Pokoik -que quedó en medio del operativo y se cruzó con los agentes- habló con Novaresio. “No entiendo el agravio que usted siente”, le dijo el periodista. La diputada respondió, disconforme con el accionar de la Policía de la Ciudad, y les echó la culpa al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; y al presidente Javier Milei. “Fue una movilización en la vereda. Como hubo más cantidad de jubilados congregados, se cortó apenas un carril para hacer un acto simbólico; ya estaba terminando. En simultáneo, se tratan en la Comisión de Previsión varios de los proyectos [de aumento jubilatorio]”, sostuvo la legisladora.

“Usted reconoce que cortó uno de los carriles, no corresponde. Las manifestaciones deben hacerse sobre la vereda y su condición de diputada no le da derecho a que la Policía negocie con usted. La presencia de la fuerza pública, en cumplimiento de la ley, se impone incluso a un diputado”, contrastó el conductor, en relación con el protocolo dispuesto por Bullrich.

“Yo lo entiendo, señor Luis, mi función es apostar al diálogo y el cumplimiento de las normativas”, deslizó la dirigente de Unión por la Patria (UP), mientras el periodista insistía con que “no se estaba cumpliendo la norma”. Al respecto, Pokoik acotó: “No logré conversar con el jefe del operativo, fue un acto relámpago que duraba diez minutos y nunca dejaron de circular los autos sobre Entre Ríos y Rivadavia. Una movilización de jubilados”.

No conforme con la explicación, Novaresio volvió a marcar: “Usted misma acaba de reconocer que se habían entorpecido los carriles, en un momento se había interrumpido Rivadavia. La Policía restableció la circulación, no veo lo que usted definió como ‘un acto represivo’”.

Y fue en ese momento cuando se produjo la parte más tensa de la charla. “Luis, yo lo entiendo, su línea editorial es defender lo que el Gobierno haga; mi línea es defender que no les peguen a los jubilados cuando ningún transeúnte, ni auto, ni colectivo, tuvo problemas de circulación. El diálogo en la Argentina está roto, quisimos dialogar para explicarles que en diez minutos se estaba desarmando el acto y no hubo forma de dialogar. Cuando me presenté con el diputado Juan Marino para decirles que estábamos terminando, nos reprimieron tirándonos gas en nuestras caras. Está filmado. Sigan cumpliendo ustedes con su función de defender la represión y la criminalización de la pobreza”, dijo Pokoik.

“Primero, una consideración de forma: yo digo lo que pienso. Yo sé que usted está acostumbrada a pertenecer a un movimiento donde se baja dogmáticamente una línea, los del resto de la humanidad decimos ‘pienso una cosa’, ‘lo otro’. La invito a que lo haga porque es re interesante el disenso. Dicho esto, su función es la de legislar, no la de amparar si se cumple una irregularidad”, dijo él.

“Luis, usted no me puede decir cuál es mi función y mucho menos acusarme de dogmática porque no me conoce”, sostuvo Pokoik, a lo que Novaresio respondió: “Y usted me acusa a mí de que sigo una línea editorial... Póngase de acuerdo, diputada”.

Con las fricciones escaladas, la legisladora opositora indicó: “Si algún día quiere invitarme al piso, podemos charlar; pero las diputadas como yo no son invitadas por ustedes, porque son los que no están dispuestos a dialogar con fuerzas diferentes”.

Entonces, el periodista le aseguró que estaba “invitada cuando quisiera” y ella deseó que le llegue entonces un llamado de la producción.

No obstante, la charla no se cortó ahí. “Su función es legislar y no amparar la comisión de una ilegalidad, tan básico como el Estado de derecho”, le dijo el conductor. Ante esto, la dirigente acotó: “Señor Luis Novaresio, además de ser diputada nacional, me eligió el pueblo; soy representante del pueblo y de la ciudadanía. También tengo derecho a peticionar ante las autoridades, sigo siendo una ciudadana, no llegué sin una trayectoria de militancia de más de 35 años”.

“¿Y entonces?”, le preguntó el periodista. “Muchos creemos que peticionar ante las autoridades o movilizarse en la calle es un derecho que la Constitución nos da. No creemos que eso deba ser criminalizado. Y sí entendemos que debe haber derecho a libre circulación”, respondió la diputada.

Sin posibilidades de llegar a un acuerdo, Novaresio le pidió otra vez que se manifiesten en la vereda y no entorpecieran el tránsito, por lo que ella dijo: “Lamento que hayan sido más jubilados de los que se preveían los que están descontentos con este gobierno. Si hubiesen sido menos, seguramente no nos hubiésemos excedido de la vereda”.

Para cerrar, el periodista aseveró: “Me gustó hablar y, cuando quiera, venimos a hablar de los temas que le incumben. Le agradezco”. Por su parte, la diputada concluyó: “¡Cómo no! Espero con gusto un llamado de LN+”.

