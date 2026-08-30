Quién es Callejero Fino, el rapero detenido con un arma ilegal y en una camioneta sin patente

Callejero Fino estaba al volante de una Volkswagen Amarok sin las patentes colocadas cuando efectivos de la Policía Bonaerense lo interceptaron en las últimas horas en Tigre. El control vehicular terminó con el músico detenido: durante la inspección de la camioneta, los agentes encontraron una pistola Glock calibre 40 con la numeración suprimida.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga, tiene 31 años y viajaba acompañado por otro hombre de 27. Según pudo saber LA NACION, cuando los policías lo identificaron explicó que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, y que en ese momento no tenía la documentación del vehículo. La Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez dispuso la aprehensión de ambos y el inicio de actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

La detención también alteró su agenda profesional: tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena en el show de Arcángel, aunque por el momento continuaría bajo custodia policial y su participación quedó en duda.

El episodio volvió a colocar en primer plano una historia que el propio Callejero Fino contó abiertamente durante los últimos años. Mucho antes de convertirse en uno de los nombres más populares del RKT, había pasado por la cárcel. Y fue justamente mientras cumplía prisión domiciliaria y llevaba una tobillera electrónica cuando empezó a construir su carrera.

Durante el procedimiento encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, un arma de guerra ilegal Policía Bonaere

Del fútbol y el freestyle al RKT

Hijo de padres paraguayos, Callejero Fino pasó sus primeros años en San Telmo, frente al Parque Lezama, y más tarde se instaló con su familia en Presidente Derqui, partido de Pilar. Su madre, Inocencia Correa, trabajó de empleada doméstica, niñera y vendedora ambulante; su padre, Crecencio Muñoz, se dedicaba a trabajos de albañilería, electricidad, plomería y construcción.

Antes de pensar en la música como profesión, su vida parecía orientada al deporte. A los seis años empezó a jugar futsal en Boca Juniors y continuó hasta la adolescencia. En paralelo, comenzó a descubrir otros sonidos. En su casa convivían la música paraguaya, la cumbia y el chamamé, y durante la adolescencia se interesó por Daddy Yankee, Don Omar y el rap argentino.

A los 14 años acompañó a un amigo a una competencia de freestyle en Claypole. Como este finalmente no quiso participar, Alvarenga se anotó con el apodo que ya usaba en Facebook: Callejero Fino. Ganó aquella primera batalla y empezó a escribir canciones. Por esos mismos años conoció el RKT, género que comenzaba a expandirse en los bailes del conurbano y que terminaría definiendo su carrera.

Durante la adolescencia atravesó además la muerte de su padre, quien falleció electrocutado mientras trabajaba, delante su familia. El rapero relacionó luego aquella pérdida con una etapa de malas decisiones: “No podía superarlo y me descarrilé totalmente”, recordó en una entrevista con Rolling Stone.

“Si no caía preso, capaz que me moría”

A los 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Pasó aproximadamente cinco meses en un penal y luego, por buena conducta, obtuvo el arresto domiciliario en la casa familiar de Derqui, bajo control judicial y con una tobillera electrónica.

Con los años habló abiertamente de ese período. “No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar”, reconoció. En Bake Off Famosos incluso imaginó qué le diría al joven que era entonces: “Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”.

También definió la cárcel como un punto de quiebre. “La música me salvó”, aseguró. Más tarde, fue todavía más contundente: “Si no caía preso, capaz que me moría”; y agregó: “Caer preso fue un palazo en la boca. Me hizo un clic”.

El arresto domiciliario terminó siendo el punto de partida de su carrera. Sin poder desplazarse libremente, comenzó a escribir, grabar y compartir fragmentos de sus canciones en Instagram, donde también realizaba transmisiones en vivo.

Cuando empezó a reunir seguidores, convirtió el patio de su casa en un escenario improvisado. Así nacieron las “Juntadas Callejeras”: encuentros en los que tocaba frente a quienes llevaban alimentos no perecederos que luego eran destinados a comedores y merenderos de Derqui. “Yo salía y cantaba con un parlante, a cara de perro”, recordó en Rolling Stone.

Las restricciones judiciales también condicionaban su actividad profesional: grababa videoclips dentro del radio permitido por la tobillera y, cuando comenzaron a contratarlo para actuar, necesitaba autorización judicial para cada salida.

“Pa Tra RKT”, el tema que cambió su carrera

El punto de inflexión llegó el 20 de octubre de 2021, cuando publicó “Pa Tra RKT”. Callejero Fino tenía varias canciones preparadas y fue su entorno el que lo convenció de apostar primero por esa.

Según contó a Rolling Stone, su madre le dio los últimos 14.000 pesos que tenía para ayudarlo a filmar el videoclip. “Te los doy, pero mirá que después es comer arroz y nada más”, recordó que le advirtió. El video se grabó en la puerta de su casa, acompañado por amigos y vecinos.

La respuesta fue inmediata: el video alcanzó el millón de reproducciones en su primera semana y continuó creciendo rápidamente. Actualmente tiene más de 120 millones de vistas.

Durante aquel crecimiento se acercó Rei. Antes de aceptar una colaboración, Callejero Fino lo invitó a su casa para conocerlo. De ese vínculo nació “Tu turrito”, uno de sus mayores éxitos, que llegó al primer puesto de Spotify en la Argentina y Paraguay.

El 28 de enero de 2022 debutó en el Luna Park y luego regresó al recinto con localidades agotadas. En julio de 2023 presentó su espectáculo Reskate en el Movistar Arena, también con entradas agotadas. Además, participó de Lollapalooza Argentina y de los Premios Gardel 2023, donde compartió el segmento dedicado al RKT con L-Gante, La Joaqui, Rei, Peipper y DJ Tao.

De Emilia a La Joaqui, las colaboraciones más famosas

Para entonces ya había trascendido el circuito específico del RKT. En febrero de 2023 lanzó “En la intimidad” junto a Emilia Mernes y Big One, primera entrega de la serie Crossover del productor. El tema alcanzó el número uno del Billboard Argentina Hot 100.

También sumó canciones como “Pide”, “La banda de los millones”, “Turreo Session #723” con DJ Tao y el remix de “M.A.”, junto a BM, La Joaqui y Lola Índigo.

Con La Joaqui construyó además una amistad que trasladaron a la música. Juntos participaron de “Lati2” y coincidieron en otras colaboraciones.

Ese mismo año lanzó Hagan ca$o, su primer álbum de estudio, donde combinó RKT, cumbia, rap y música urbana. Un año después amplió su popularidad fuera de la música como participante de Bake Off Famosos, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara.

Lo que sigue

Aunque terminó de cumplir su condena en 2023 y se consolidó como una de las figuras más reconocidas del RKT, su historia vuelve ahora a cruzarse con la Justicia.

La detención ocurre, además, en medio de una nueva etapa profesional. Callejero Fino tiene programado para el 24 de octubre un show propio en C Art Media, en Chacarita, que marcará su regreso a un recital propio en la ciudad después de casi tres años.

Mientras la Justicia deberá determinar su situación en esta nueva causa, también quedará por verse qué impacto tendrá el episodio sobre una agenda artística que hasta este fin de semana continuaba en plena actividad.