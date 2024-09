Quién es el artista elogiado por Barack Obama que es hijo de una cantante y actriz argentina radicada en Estados Unidos

Se llama Calimossa, vive en California y lleva sangre rioplatense en las venas; el expresidente norteamericano incluyó uno de sus temas en su codiciado “summer playlist”

Pablo Mascareño Para LA NACION

Elije que lo llamen Calimossa, Tomás o Tomy. Le da igual. Lo que no pasa inadvertido es que el expresidente norteamericano Barack Obama haya destacado una de sus canciones como uno de sus temas favoritos .

Para sumarle ingredientes a esta historia hay que decir que Tomás Pascali lleva sangre argentina e italiana y que su madre, radicada en Estados Unidos, fue una de las integrantes del grupo musical femenino Las Guerreras , que tuvo cierta repercusión en nuestro país en la década del ochenta. Todo conforma un hermoso cocoliche muy poco habitual.

“Soy muy malo, terrible, para hacerme marketing y promoverme. Hago la música y ya está”, sostiene el artista de 31 años que se inició profesionalmente en 2018 y que hace doce años que no pisa nuestro país.

Instalado en su estudio para conversar con LA NACIÓN, Calimossa recuerda cómo se enteró que una personalidad tan gravitante en el mundo de la política internacional era seguidor suyo: “En una gira reciente de más de quince shows, cuando me tocó presentarme en Seattle, una fan me dijo: ´me encantó tu show, pero te quería decir que los Obama escuchan tu música’”.

–¿Cuál fue tu reacción?

–No es que no le creí, pero lo dejé pasar.

–Sin embargo, era verdad.

–Parece ser que el marido de esta fan tenía un vínculo con Barack y Michelle Obama.

A pesar de la fusión italiana, argentina y norteamericana, la cadencia y el acento de su tonada es la de un norteamericano que aprendió a hablar en castellano. Si bien se trata de un decir cerrado, se comprende perfectamente lo que dice y hasta sorprende con algún localismo argento. “A los pocos meses llegó a mi Instagram un mensaje con un video donde se ve el playlist de Obama; ahí lo creí”.

–¿Intentaste algún acercamiento con el expresidente?

–No, pero lo que más felicidad me dio es que, en aquel post, él me mencionó por mi nombre.

–A partir de la mención que hizo Barack Obama, ¿hubo un mayor reconocimiento hacia tu trabajo? ¿Qué despertó?

–Un poco de todo. Pasó tan poco tiempo que aún estoy viendo cómo procesar lo que sucedió . Tengo claro que subieron mis seguidores en las redes sociales y quienes me escuchan a través de las plataformas de música. Creo que todavía va a seguir creciendo, pero no sé aun cuál será el techo.

–Indudablemente, fue un gran espaldarazo para vos que te haya mencionado.

–Al mundo le importa lo que él escucha.

Tomás Pascali, Calimossa, en su estudio de California, donde compone su repertorio Gentileza Prensa Hugo Castro

“What´s in the Tea?” (”¿Qué hay en el té?”) es el sencillo de Calimossa que Barack Obama incluyó en su “summer playlist”. “La canción trata sobre tomar un té del que no se sabe bien qué tiene”.

–¿Por qué escribiste ese tema?

–Soy muy cuidadoso con las palabras, tanto las de mis canciones como en mi vida cotidiana, pienso mucho antes de decir algo. Siempre tiene que haber un mensaje que conecte con mi corazón y mi mente, de cómo percibo el mundo. Suele haber algo filosófico.

–¿Qué opinión tenías de Barack Obama?

–Sé muy poco de política, pero me gusta de Obama que sabe cómo hablar bien, es cool.

Los melómanos esperan el playlist organizado por Obama, un erudito melómano quien, aún cuando detentaba el máximo poder gubernamental en su país, con influencia en todo el planeta, se regalaba esos momentos de distensión pensando en el armado de esas listas de nombres diversos y que demuestran su muy buen oído.

Esta vez, junto a la canción de Calimossa se encuentran en su “summer playlist” temas de Billie Eilish, The Rolling Stones, Sting, Charli XCX y Beyoncé.

Mixturas

“Nací en California, pero mis padres son argentinos”. Es tan curioso el derrotero sanguíneo de Calimossa -o de Tomás Pascali- que su madre es la actriz argentina Fabiana Lizarraga Pascali, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien, luego de cursar unos años de la carrera de odontología de la Universidad de La Plata, se sumó a la formación original de la agrupación musical Las Guerreras , que salió al ruedo para enfrentar a la exitosa banda de chicas sexies apodadas Las Primas.

Las Guerreras, la banda pop tropical integrada por chicas sexies que tuvo difusión televisiva durante la década del ochenta

A pocos meses de integrar el cuarteto liderado por Nanci Guerrero, Fabiana Lizarraga se enamoró del médico Alfredo Pascali, abandonó aquel grupo de música y se radicó en Estados Unidos, donde continuó con su carrera artística, pero en el rol de actriz y conductora de televisión.

Rápidamente se hizo un lugar en la industria norteamericana, llegando a trabajar en la miniserie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, con figuras de la talla de Penélope Cruz y Ricky Martin. Además de Tomás, el matrimonio Pascali tuvo a Franco, quien hoy es un reconocido mago, ilusionista y mentalista.

“Mi papá nació en Italia y, a sus ocho años, se mudó a la Argentina, así que siempre lo sintió su país. Me crié en la cultura argentina y hablando en español”, reconoce Calimossa. Las resonancias de ese ADN son múltiples, desde la influencia musical del tango hasta los domingos de asado con sus amigos en Estados Unidos.

músico Calimossa. gentileza Calimossa

–¿Viviste en Argentina?

–No, pero he ido mucho para visitar a la familia.

–¿Qué es lo que más recordás del país?

–La comida, la cultura y la energía de Buenos Aires, me gusta mucho.

–Hubo influencia musical de parte de tus padres.

–Mi papá era fanático de Carlos Gardel. El tango me encanta, tiene mucha emoción, trato de mezclarlo con mi música. Y mi mamá escuchaba a Soda Stereo y a Charly García.

–¿Te parecés a tus padres?

–Mi madre es perfeccionista cuando actúa, conduce u ordena la casa y eso me lo inculcó a mí. Antes de mostrar una canción, la tengo que pensar cinco millones de veces.

–¿Tuviste acceso al material de Las Guerreras?

–No, fue hace muchos años y no conozco nada de eso, pero sí he visto mucho a mi madre conduciendo y actuando en comerciales, en programas grandes de televisión y, últimamente, en una obra de teatro.

–¿Qué dijo ella sobre la mención que hizo Barack Obama de tu música?

–No lo puede creer, aún está emocionada. Toda la familia está así.

“Amo a mi mamá, siempre me apoyó en todo”, sostiene Calimossa, aunque sus padres también lo conminaron a llevar adelante una carrera universitaria. “Me gradué en una licenciatura en comunicación en la Universidad de Santa Bárbara”. Con todo, en simultáneo, el músico fue creciendo también como productor y arreglador. “Nunca hice nada con mi licenciatura”.

–¿Se enojaron tus padres?

–No, se dieron cuenta que ya estaba haciendo mi música y trabajando en ese mundo, así que se relajaron.

En acción. El joven de 31 años, enarbolado en el hip hop, ofreciendo uno de sus shows en Estados Unidos Gentileza Prensa Hugo Castro

Estilos

Aunque hoy su nombre suena dentro de los compositores de letras en franco crecimiento, lo cierto es que su reconocimiento siempre se dio a través de las partituras que compuso. “Fui más instrumental, de tocar guitarras, bajo y piano; no comencé a escribir letras hasta los 24 o 25 años; ahí descubrí mi voz y qué quiero decir”.

Su estilo es, por cierto, bastante poco frecuente y muy complejo de definir. “Hoy me encanta el hip hop, pero, siendo más chico, escuchaba rock y funk, música latina, cumbia y tango; mi oído es bastante universal”.

–Puede haber una idealización de la industria del entretenimiento y de la música en Estados Unidos, pero, en paralelo, ¿podría decirse que es un mundo difícil?

–Sí, hay mucha competencia, todos quieren llegar a este lugar para hacer música. Vivo en Los Ángeles, un sitio codiciado, y, para hacer un show, tengo que pedir fecha con más de seis meses de anticipación.

–¿Producís a otros artistas?

–Ahora estoy trabajando con Femi (Femigangsta) una artista argentina que es muy buena, me encanta.

–¿Te has conectado con artistas argentinos que suelen tener a Estados Unidos como su base de operaciones?

–No, la verdad es que hago todo solo.

–Destacabas la notable vida cultural de Buenos Aires, ¿pensaste en la posibilidad de radicarte un tiempo en esta ciudad?

–Quiero visitar Buenos Aires, tocar en vivo allí y estoy abierto a quedarme por un rato, pero, primero, debo viajar a visitar a mi familia y reconocer cómo se maneja todo por allá.

Un disco con temas en español, la nueva apuesta del músico que va detrás de su sangre argentina Gentileza Prensa Hugo Castro

–¿Cómo sigue tu año?

–Mi próximo proyecto será con canciones solo en español, será muy cool. Además, comenzaré a armar un nuevo tour.

–¿Tenés pareja?

–No, estoy soltero.

–¿De dónde proviene el nombre artístico de Calimossa?

–Tiene varias letras de mi nombre Tomás Pascali. Además, “Cali” viene de California, el lugar donde vivo y “mossa” significa mover en italiano. Por otra parte, Calimossa es un tipo de papaya, que me gusta mucho, y, sobre todo, me gusta cómo suena.