Haley Joel Osment se disculpó por los insultos que profirió al momento de ser arrestado: “Estoy absolutamente horrorizado”

El pasado martes 8 de abril, Haley Joel Osment fue arrestado en el estacionamiento de Mill Base Lodge, en el centro de esquí Mammoth Mountainun, en California. Diez días después de este incidente, el actor pidió disculpas por haber proferido insultos racistas contra un agente de policía durante su detención.

“ Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento . Si hubiera sabido que utilicé este lenguaje vergonzoso en aquel momento en donde mi cabeza era una nebulosa, habría hablado antes”, dijo Osment en un comunicado que envió a la revista People en el día de ayer. “Los últimos meses, en donde he sufrido pérdidas y me he sentido completamente fuera de eje, me han llevado hasta un lugar muy bajo a nivel emocional ”, añadió.

Haley Joel Osment arrestado por presunta intoxicación pública después de que la policía denunciara "conducta rebelde" en una estación de esquí. Mono County Sheriff’s Office

Durante el arresto, el protagonista de Sexto Sentido expresó a los gritos que estaba siendo arrestado por un “maldito Nazi”, diciéndole al oficial que era racista y antisemita.

Osment, que perdió su casa en Altadena, California, en el incendio ocurrido en el mes de enero, continuó: “Pero eso no es excusa para usar esta palabra repugnante. Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a absolutamente todas las personas a las que esto ha herido . Lo que salió de mi boca fue basura sin sentido, he defraudado a la comunidad judía y eso me destroza. No pido perdón a nadie, pero prometo reparar mi terrible error”.

Haley Joel Osment hurls anti-Jewish slurs at cops in shocking arrest video, releases apology: ‘Absolutely horrified by my behavior’ https://t.co/oI0aszylsA pic.twitter.com/0pueqL16F0 — New York Post (@nypost) April 18, 2025

El actor, de 37 años, fue detenido por presunta intoxicación pública y posesión de una sustancia ilegal en un centro de esquí de Mammoth Lakes, California, el martes 8 de abril. El jueves 17 de abril, la oficina del fiscal del distrito del condado de Mono informó en un comunicado que había sido acusado de posesión de cocaína y alteración del orden público , y que su comparecencia estaba prevista para el 7 de junio.

En las imágenes de la cámara corporal obtenidas por People el jueves, se ve a Osment siendo arrestado y se lo escucha decir repetidamente: “Me están atacando”. Cuando le preguntan su nombre, el actor repite: “Soy estadounidense”.

A continuación, la policía arresta al actor y agarra un billete de 20 dólares enrollado que poseía. Paso siguiente, lo obligan a subir a una patrulla policial. Mientras habla con las personas que estaban en el lugar, el agente despliega el billete y descubre una sustancia en su interior, diciendo a los presentes que “tengan cuidado”.

En ese momento, no estaba claro qué había dentro del billete de 20 dólares, sin embargo, un agente policial dijo que se trataba de una “sustancia ilegal” que llevó a la detención de Osment. “Se presume que es cocaína. La enviamos a analizar, pronto tendremos los resultados”, expresaron las fuerzas de seguridad a la revista People, confirmado más tarde que efectivamente se trataba de dicha droga.

Haley Joel Osment, en marzo de este año VALERIE MACON - AFP

En la grabación de la cámara corporal también se ve a un testigo diciéndole a un agente que Osment estaba bebiendo en un bar cercano, pero que los empleados lo sacaron de allí después de que derramara una bebida. En ese momento, el actor se “alteró” y “comenzó a discutir”. Luego intentó subir a una aerosilla, pero los empleados no se lo permitieron y llamaron a la policía.

El actor ya había tenido problemas legales. En 2018, se llamó a la policía cuando Osment tuvo una pelea verbal en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, el domingo del Super Bowl de 2018.

En 2006, cuando tenía 18 años, fue acusado de conducir ebrio tras resultar herido en un accidente automovilístico. Posteriormente, se declaró inocente de aquel cargo y de otro de posesión de marihuana. Finalmente, fue condenado a tres años de libertad condicional.

LA NACION

Temas Haley Joel Osment