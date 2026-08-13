A los 24 años, consiguió su primer protagónico en la serie Sterling Point; sus comienzos de niña, los años de rechazo y su vínculo con la actriz de Hollywood

Quién es Ella Rubin: de interpretar a la hija de Anne Hathaway a convertirse en la nueva estrella de Prime Video

A los 24 años, consiguió su primer protagónico en la serie Sterling Point; sus comienzos de niña, los años de rechazo y su vínculo con la actriz de Hollywood Renata Salem 13 de agosto de 2026 12:16 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

A los 24 años y después de más de una década entrando y saliendo de sets, Ella Rubin finalmente ocupa el lugar para el que lleva media vida preparándose. Después de interpretar hijas, hermanas y personajes secundarios en producciones como La idea de ti, Anora, Until Dawn: noche de terror y La calle del terror: La reina del baile, la actriz neoyorquina protagoniza Sterling Point, la nueva apuesta juvenil de Prime Video.

Creada y dirigida por Megan Park y con Josh Schwartz y Stephanie Savage —dos nombres ligados a fenómenos adolescentes como The O.C. y Gossip Girl— entre sus productores ejecutivos, la serie de ocho episodios se estrenó el 5 de agosto.

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La historia tiene como protagonista a Annie Jacobson (Rubin), una adolescente de 17 años de Nueva York, exigente consigo misma y acostumbrada a planificar cada paso de su vida, que ve cómo sus certezas comienzan a desarmarse después de recibir una herencia tan inesperada como misteriosa. Junto con su hermano mellizo, descubre que un abuelo al que prácticamente no conocieron les dejó una isla en Muskoka, Canadá. El viaje hasta allí termina abriendo una historia familiar mucho más compleja de lo que imaginaban.

Ella Rubin y Amélie Hoeferle en una escena de Sterling Point

El elenco se completa con Keen Ruffalo, hijo de Mark Ruffalo, quien interpreta al hermano mellizo de Annie; Amélie Hoeferle, Bo Bragason, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Jeffrey Dean Morgan, Missi Pyle, Mabel Strachan, Jay Duplass, Nikko Angelo Hinayo.

Conectadas

“Nunca me sentí tan libre y tan conectada con un personaje”, contó Rubin a Vanity Fair. Aunque aseguró que ella y Annie son diferentes, reconoció en la adolescente una faceta de sí misma: el tener todo bajo control o por lo menos, intentarlo. Su personaje intenta llenar un dolor que todavía no comprende a través de logros externos, hasta que una serie de acontecimientos cambia el rumbo de su vida.

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“Sentí inmediatamente que había una parte de ella en mi alma”, recordó sobre la primera lectura del guion. La conexión se profundizó durante los seis meses de rodaje gracias a Megan Park, que alentó a sus actores a improvisar y a participar en la construcción de sus personajes.

Esa confianza también estuvo atravesada por la química del elenco. Rubin definió la filmación como una especie de “campamento de verano” y contó que los jóvenes actores terminaron formando un grupo muy unido. Incluso la actriz considera que sus hermanos de ficción, Amélie Hoeferle y Keen Ruffalo, se convirtieron desde entonces en sus hermanos de la vida.

Actriz por accidente

Mucho antes de imaginarse al frente de una serie, Rubin tenía otros planes. Nació el 2 de septiembre de 2001, creció en el Upper West Side de Manhattan y, durante su infancia, su principal interés estaba lejos de los sets: quería pintar. “Siempre me apasionó el arte, pero nunca pensé en actuar”, recordó en una entrevista con Teen Vogue hace algunos años.

La actuación apareció casi por accidente gracias a Mia, su mejor amiga, quien le pidió que la acompañara a una audición para una clase extracurricular de teatro musical. Las dos quedaron y participaron de una puesta de la obra Seussical. “Me sentí comprendida y tranquila, quizás por primera vez en mi vida”, contó. Un agente la vio actuar y se acercó a ella después de la función. Tenía alrededor de 11 años y, aunque sus padres dudaron inicialmente, consiguió convencerlos de que la dejaran probar suerte profesionalmente.

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Rubin se tomó muy en serio su nueva vocación y en una entrevista recordó que llegaba a las audiciones con un maletín metálico que, en realidad, había sido el estuche de sus acuarelas. Creía que así lograría parecer profesional. “A los 11 realmente pensaba que parecía de 30”.

“Muy complejo”

Su primer trabajo cinematográfico llegó en 2014 con Escribiendo de amor, la comedia romántica protagonizada por Hugh Grant. Estuvo apenas tres días en el set y Marisa Tomei interpretaba a su madre. Rubin recuerda que en aquella época todavía no sentía demasiada presión, era más desinhibida, se divertía en las audiciones y esperaba con entusiasmo cualquier oportunidad de volver a un rodaje.

Eso no significa que haya sido una de esas niñas actrices que encadenan un éxito detrás de otro. “Por suerte, no fui realmente una actriz infantil muy exitosa”, reconoció a The Hollywood Reporter. Al mirar hacia atrás, define la experiencia de trabajar siendo niña como algo “muy complejo”, aunque reconoce que también le dio una temprana sensación de validación y de ocupar un lugar en el mundo.

Durante seis o siete años continuó enfrentándose a audiciones y rechazos. Ella misma admite que tenía perseverancia y preparación, pero todavía le faltaban herramientas. “Cuando cumplí 16 o 17, algo hizo clic”, explicó.

En 2019 llegó a Broadway con La rosa tatuada, de Tennessee Williams, protagonizada por Tomei, quien cinco años después de Escribiendo de amor volvía a interpretar a su madre. Rubin definió aquella experiencia como una suerte de “campo de entrenamiento” que le enseñó disciplina, preparación y ética de trabajo.

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Más tarde los papeles comenzaron a llegar con mayor frecuencia. En televisión apareció en La directora, la serie protagonizada por Sandra Oh; integró el elenco de La chica de Plainville, con Elle Fanning y Chloë Sevigny; y tuvo una participación en el reboot de Gossip Girl. También se sumó a Los amos del aire, la producción bélica de Apple TV, y en cine formó parte de The Sweet East, dirigida por Sean Price Williams.

Su gran oportunidad

El gran salto de su carrera fue en 2024 con La idea de ti. Rubin interpretó a Izzy, la hija de Anne Hathaway, una actriz a la que admiraba desde hacía años y con quien, además, siempre le habían señalado un parecido físico. Cuando supo que se preparaba la película y que había un personaje para una hija, tomó una captura de pantalla y se la envió a sus representantes con un mensaje: “Tengo que hacer la audición de inmediato”. Poco después recibió la convocatoria.

En La idea de ti, Rubin interpretó a Izzy, la hija de Anne Hathaway; la actriz contó que admiraba a Hathaway desde antes de conseguir el papel y que trabajar con ella le enseñó, entre otras cosas, a bajar la presión que se imponía sobre su propio trabajo imdb

Tras varias pruebas llegó a un ensayo de química con Hathaway. “Estuve de rodillas rezando todo el tiempo”, recordó. El vínculo trascendió el rodaje y Rubin asegura que se llevó varios consejos de su compañera. Uno fue aprender a cuidarse y bajar la presión que ella misma se imponía para hacer un buen trabajo.

Ese mismo año Rubin apareció en Anora, de Sean Baker, donde interpretó a Vera, la hermana del personaje de Mikey Madison. La película se convirtió en uno de los fenómenos de la temporada de premios de 2025 y ganó cinco Oscar, incluido el de mejor película.

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Rubin siguió moviéndose entre géneros. En 2025 probó además el terror con Hasta el amanecer: noche de terror y La calle del terror: La reina del baile. Era el tipo de recorrido que venía buscando: “Quiero ser una actriz realmente versátil que pueda intentar hacer de todo”. Su objetivo, decía, era encontrar personajes que la desafiaran: “Si recibiera un guion o la descripción de un personaje que inmediatamente me diera mucho miedo hacer, eso es exactamente lo que quiero hacer”.

Ella Rubin y Michael Cimino en Until Dawn: noche de terror (2025) imdb

Después de una década de trabajo, finalmente le llegó su gran oportunidad: Sterling Point, la serie que la coloca en el centro de la historia.

Entre la moda y el amor

“Fue muy divertido poder ayudar a diseñar el look de Annie”, contó la actriz sobre el trabajo que realizó además junto a la diseñadora de vestuario de la serie, Marissa Schwartz. Incluso le permitieron utilizar su propia ropa para el personaje. Pero su amor por la moda va más allá de este rol, ya que en el último tiempo se la vio utilizando prendas de exclusivas marcas.

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Su vida sentimental, en cambio, permanece en un terreno mucho más reservado. En los últimos años fue vinculada al actor Skyler Gisondo, conocido por The Righteous Gemstones, Licorice Pizza y Superman. Ambos fueron fotografiados juntos en distintas ocasiones desde 2024 —entre preestrenos, partidos de los New York Knicks y eventos de la industria—, aunque ninguno confirmó públicamente una relación.

Esa discreción coincide con la manera en que Rubin intenta vivir una profesión que conoce desde niña. Según contó a The Hollywood Reporter, conserva amigos ajenos a la industria y considera que hacer de la actuación el único eje de su identidad terminaría perjudicando tanto su vida como su trabajo.

Lo que viene

“Intento no poner demasiadas expectativas sobre las cosas”, aseguró Rubin sobre su futuro tras el éxito de Sterling Point Sabrina Lantos - Prime

Sterling Point puede ser su primer protagónico, pero Rubin ya tiene definido cuál será uno de sus próximos pasos. La actriz forma parte de El dios de los bosques, la adaptación que Netflix prepara de la exitosa novela de Liz Moore. La serie se encuentra en rodaje en el estado de Nueva York y tiene un elenco encabezado por Maya Hawke, Kerry Condon y Nell Fisher. Rubin interpretará a Louise Donnadieu, una joven consejera de clase trabajadora cuya vida cambia cuando una chica desaparece de un campamento de verano.

En cuanto a los papeles que le gustaría interpretar, aseguró que le interesa probar con una comedia más extravagante y citó entre sus referentes a Muérete, bonita. También expresó su deseo de trabajar con Mike White. Su entusiasmo era tal que bromeaba con que aceptaría cualquier papel en The White Lotus: “Interpretaría una palmera si me dejaran”.

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