Sterling Point, una serie juvenil que se eleva más allá del género y es uno de los mejores estrenos del año

Sterling Point (Estados Unidos/2026). Creación: Megan Park. Elenco: Ella Rubin, Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn Toye, Keen Ruffalo, Bo Bragason, Mabel Strachan, Jay Duplass, Nikko Angelo Hinayo, Missi Pyle, Jeffrey Dean Morgan. Disponible en: Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

Aun los espectadores adultos que no suelen prestar atención a las series juveniles habrán notado que en los últimos tiempos las plataformas de streaming rebosan de historias adaptadas de novelas pensadas para el público adolescente, usualmente señaladas como relatos para jóvenes adultos. La nomenclatura, que es más estrategia de marketing que otra cosa, nació en el mundo editorial y ahora se derramó al universo de las series probando su efectividad y potencial. De ficciones como El verano en que me enamoré (Prime Video), a Mi vida con los chicos Walter (Netflix), pasando por algunos otros exponentes del subgénero como Off Campus, el fenómeno de Prime Video que ya tiene su segunda temporada en marcha, la oferta del streaming está plagada de cuentos de amor adolescente, triángulos amorosos, secretos familiares, despertares sexuales y corazones rotos. El formato funciona, con excepciones, por sus cualidades previsibles, sus personajes de rápida identificación y los paisajes idílicos en los que los realizadores deciden ambientar la trama. La originalidad, hay que decirlo, no suele ser parte de estas propuestas y no hace falta que lo sea aunque a veces pueda llegar a complicarse distinguir unas de otras.

Sterling Point, la serie de ocho episodios recientemente estrenada en Prime Video, la plataforma que se destaca como el lugar por excelencia para encontrar programas de este género, cumple con lo que se espera de ella: su historia cuenta con una heroína, Annie (Ella Rubin), al borde de la adultez que va en busca de respuestas a una idílica isla canadiense, en dónde encuentra dos posibles intereses amorosos, un grupo de amigos inesperados y más secretos familiares de los que preveía hallar. Pero donde la nueva ficción es diferente de todas las otras de su tipo es en el modo en que elabora esos transitados tópicos, en cómo transforma estereotipos en personajes de carne y hueso y conflictos adolescentes en exploraciones profundas y emotivas sobre lo que significa ser adulto sin dejar de lado las herramientas del relato romántico.

Creada por la guionista y directora canadiense Megan Park, responsable del notable largometraje Mi yo del futuro (disponible en Prime Video), la serie cuenta con representaciones realistas y sensibles de la adolescencia, construidas gracias a unos diálogos precisos que parecen nutrirse de la espontaneidad usual de los modos de la comunicación juvenil. Con titubeos y diálogos que se superponen, aunque sin sacrificar su inteligibilidad, además de algunas de las mejores interpretaciones de actores jóvenes que haya mostrado el género, Sterling Point logra elevarse por encima de las expectativas del género sin traspasar sus límites.

Desilusiones, secretos y romances

Ella Rubin es la protagonista de la serie ya disponible en Prime Video Sabrina Lantos - Prime

En el centro del relato está Annie, interpretada por la luminosa Ella Rubin, una actriz en ascenso perfectamente elegida para el papel que le toca jugar, el de una adolescente de 17 años que ya tiene toda su vida planificada al detalle. Eso hasta que no logra ingresar en un programa de verano de la universidad a la que quiere asistir y se entera de la muerte de su abuelo materno al que no conoció y quien le heredó una cabaña en el idílico paraje canadiense del título. El anhelo de conocer más sobre su madre, fallecida cuando Annie tenía poco más de dos años, y de alejarse de su hermano mellizo Connor (Keen Ruffalo, sí, el hijo de Mark), y de su padre adoptivo Steven (Jay Duplass), que está empeñado en que no sepa nada del pasado que se esforzó mucho por ocultar, la impulsan hacia Canadá.

Amélie Hoeferle interpreta a Ramona, una hermana que la protagonista desconocía que tenía Courtesy of Prime

Una vez allí, la chica no solo se enfrenta al duelo que nunca hizo, sino que también conoce a un grupo de jóvenes de su edad con vidas que le hacen repensar la suya. Al dulce aunque taciturno chico local Ellis (Jacob Whiteduck-Lavoie) se le suman espíritus libres como Oona (Bo Bragason) y su hermana menor Maple (Mabel Strachan), Sully (Nikko Angelo Hinayo) y la misteriosa Ramona, interpretada por la actriz Amélie Hoeferle, una pieza clave en el rompecabezas familiar que Annie comienza a armar.

La ficción se beneficia del distintivo sello de autor de Park, un punto de vista que atraviesa y alimenta los ocho episodios, combinado con la experiencia que aportan los veteranos productores ejecutivos Stephanie Savage y Josh Schwartz, responsables de The O.C., una de las series juveniles más exitosas de principios de los 2000. Menos telenovelesca que su antecesora y otras ficciones de su estilo, aunque repleta de giros dramáticos, y más cercana al cine independiente y sus historias sobre “hacerse grandes”, Sterling Point es la mejor versión del género que no necesita ser original, pero sí una mirada respetuosa y sensible, y de eso tiene de sobra.