El 10 de noviembre del año pasado, Chris Evans reveló que estaba en pareja con la actriz Alba Baptista . “Desde hace más de un año y va en serio”, dijo una fuente cercana a ambos a la revista People. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, añadió la misma persona. Ahora la gran noticia alrededor esta pareja es que pasó por el altar rodeada de amigos y familiares , en una ceremonia íntima realizada en una finca en Cape Cod, Massachusetts.

¿Pero quién es Alba Baptista? La mujer que conquistó el corazón del Capitán América es una actriz portuguesa de 26 años. Es conocida sobre todo por su papel en la serie de Netflix Warrior Nun , su debut en una ficción norteamericana.

Nacida en Lisboa el 10 de julio de 1997, a lo largo de su carrera ha participado en varias películas y programas de televisión portugueses. Su debut actoral fue en 2014 cuando participó de la telenovela Jardins Proibidos, en su país natal. También fue parte de los elencos de A Impostora, Filha da Lei, A Criação y Jogo Duplo. Luego de forjar una exitosa carrera en Europa participando en numerosas películas aclamadas por la crítica y el público como Caminhos Magnétykos de Edgar Pêra y Equinócio de Ivo Ferreira, se mudó a los Estados Unidos para expandir su carrera. Después de Warrior Nun, protagonizó la comedia dramática de 2022, La señora Harris va a París , que se puede ver HBO Max.

Más allá de la actuación, Baptista también desarrolla actividades solidarias, en 2018 trabajó en un orfanato de Camboya centrado en la educación. Es políglota, ya que a lo largo de sus 26 años se dedicó a aprender diferentes idiomas: habla español, francés, alemán, inglés, además -por supuesto- de su portugués natal. Es hija de un ingeniero brasileño y una traductora portuguesa.

Un episodio que la marcó de niña

Alba Baptista, la mujer que conquistó al actor de Capitán América instagram.com/alba.baptista

Hace un tiempo Baptista también fue noticia porque recordó un hecho que la marcó a los 10 años: un intento de secuestro . “Recuerdo que fui a Escocia a hacer un programa de intercambio con el objetivo de que aprendiéramos inglés. Un día estábamos explorando la ciudad y yo estaba en un negocio haciendo cola para comprar una remera para mi papá cuando un hombre de 50 años se puso al lado mío y se ofreció a pagarla”, dijo durante una charla con el medio Nova Gente. Y sumó “Le dije que estaba bien, que no era necesario, y le di las gracias. Entonces me dijo: ‘Mirá, tengo una remera mucho mejor en el auto’, y yo con mi inocencia le contesté: ‘¡Pero si acá no hay autos’, y él me aseguró que el suyo estaba al lado del lugar y que no me preocupara”.

El hombre la agarró del brazo y quiso llevársela del lugar, pero ella logró escaparse: “Debo de tener un ángel de la guarda maravilloso porque justo cuando me agarraba del brazo y me sacaba del negocio apareció la profesora en la puerta llamándome, así que corrí hacia ella. Recuerdo que le estaba contando la historia y, de repente, veo que el hombre se abre paso entre la fila de gente y me mira fijamente a mí, por lo que mi profesora fue a buscar a alguien de seguridad y me quedé parada ahí sola”.

Y sumó: “El hombre aprovechó, me agarró y empezó a caminar por la calle conmigo. No paraba de decirme que todo iba a estar bien y que éramos amigos, yo no sabía qué hacer. Él fingía ser mi padre para que la gente no se diera cuenta, entonces empecé a gritar diciéndole que me deje en paz, y él empezó a abrazarme”. Por suerte sus compañeros de clase salieron a ayudarla y ella logró soltarse del hombre. “Esto fue grave, no quiero ni pensar qué le podría haber pasado lo mismo a otro niño”, concluyó preocupada.

El amor con Evans

Tras oficializar su romance, Evans compartió un tierno posteo en su cuenta personal de Instagram que compilaba muchas de las bromas que se hacían con Alba. Allí se los pudo ver riéndose y compartiendo momentos de manera cómplice.

El día de San Valentín de 2023, el actor publicó un mensaje para su novia acompañado de un pequeño clip con numerosas fotos de ambos, homenajeando su historia de amor. En este montaje, se los puede ver disfrutando de distintas situaciones: paseando por la nieve, en la montaña, relajados en la comodidad del hogar o en divertidas escenas junto a su mascota.

Happy Valentine’s Day! ❤️

Chris Evans via Instagram Stories ✨ pic.twitter.com/kixfEDiZWv — Chris Evans News (@CEvansNews) February 14, 2023

Durante una entrevista con la revista People, tras ser catalogado como el hombre más sexy del año, Evans aseguró que tenía intención de formar una familia propia. “Eso es algo que absolutamente quiero: esposa, hijos, formar una familia (...) Cuando leés sobre la historia de los mejores artistas, ya sean actores, pintores o escritores, la mayoría de ellos admite que su mayor orgullo no fue el trabajo que hicieron, sino las relaciones: las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”, había expresado el actor, a la vez que había reflexionado: “Así que es algo que a través de mis largos 41 años también suena a verdad. Esas cosas son las más importantes”.

Y había agregado: “Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que cuando pienso en la idea de crear eso... No me puedo imaginar nada mejor”.

Finalmente el sueño de formar su propia familia comenzó a hacerse realidad este 9 de septiembre cuando la pareja pasó por el altar. Muchos de los amigos famosos de la pareja fueron vistos en Boston para asistir a la ceremonia, incluidos los compañeros de Evans en Marvel como Robert Downey Jr, que asistió junto a su esposa, Susan Downey; Chris Hemsworth, que hizo lo propio con su mujer Elsa Pataky; y Jeremy Renner. También los medios detectaron en la zona a John Krasinski con Emily Blunt. Eso sí todos los invitados -famosos y no- tuvieron dos condiciones que cumplir para acceder al gran evento: dejar sus celulares y firmar un acuerdo de confidencialidad.

