Quiénes asistieron a la cena del presidente Mauricio Macri

Cómo fue la cena del presidente Mauricio Macri con Susana Giménez, Oscar Martínez y otras figuras del espectáculo

27 de noviembre de 2019 • 14:29

Este lunes, el presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada realizaron una cena en la Quinta de Olivos con figuras del espectáculos. A modo de despedida y agradecimiento por el apoyo recibido durante su gestión, el mandatario invitó al evento a Susana Giménez, Mariana Fabbiani, Guillermo Francella y Oscar Martínez.

Además, asistieron las parejas de Martínez, Marina Borensztein; de Fabbiani, Mariano Chihade; y de Francella, Marynés Breña. Mirtha Legrand no fue invitada, según afirmó ella misma al ser consultada por Intrusos en una gala solidaria a la que asistió anoche. Esto habría sido por las fuertes críticas que realizó la diva de los almuerzos a la gestión presidencial.

Con pastas como menú principal, la cena transcurrió en un clima de camaradería, en la que se habló de temas diversos como el mundo del espectáculo y el fútbol. Además, si bien no se difundieron imágenes, las estrellas se sacaron fotos con Mauricio Macri y Juliana Awada en los jardines de la quinta.

Al parecer, desde hace unas semanas el presidente convoca a figuras públicas para cenar a modo de despedida de su gestión.

La ausencia de Mirtha

Los rumores de un alejamiento entre la diva de los almuerzos y Mauricio Macri suenan con más fuerza desde hace un tiempo, cuando la conductora comenzó a manifestar sus diferencias con la gestión actual en sus programas de eltrece. Y ahora, con la ausencia de Legrand en la cena en Olivos consumada, los rumores no hicieron más que acrecentarse.

En el marco de una gala solidaria, la Chiqui rompió el silencio y habló por primera vez del tema. "¿Por qué no fue a la cena?", preguntó un cronista del programa Involucrados. "No me invitó chicos, no me invitó", confesó Legrand al tiempo que agregó: "La otra vez me los encontré (en referencia a Mauricio Macri y Juliana Awada) en la fiesta del diario LA NACION y me dijo: 'Ay, vamos a comer pronto', pero esta vez no me invitaron".

Tras asegurar que este año fue excelente, ya que se siente "una mujer muy querida", la conductora de eltrece se refirió a la posibilidad de que Alberto Fernández vaya a su programa antes de terminar el año. "Vamos a ver", lanzó sin dar más detalles, pero con un gesto que hablaría de un encuentro entre ellos mucho más pronto de lo pensado.