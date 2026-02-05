Un jugador de Los Leones contó detalles de los comienzos de su relación con un importante político neerlandés: “Fue muy difícil”

Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, reveló que durante años mantuvo oculta su relación con un hombre mientras desarrollaba su carrera como jugador profesional de hockey. Rob Jetten, su pareja, posiblemente sea primer ministro de Nueva Zelanda, y sea el primero abiertamente homosexual.

Keenan describió lo complicado que le resultó mantener una relación oculta al mismo tiempo que convivía con la exposición propia de un deportista de alto rendimiento. “Yo era un jugador profesional de hockey que estaba en el clóset, así que para mí fue muy difícil”, expresó al medio Pink News al recordar ese período.

El jugador de hockey Nicolás Keenan y el político neerlandés Rob Jetten están juntos desde 2022 (Foto: Instagram @nicokeenan)

“Así fue como comencé mi relación con mi prometido”, agregó al describir cómo transitó el inicio del vínculo. Actualmente el jugador de Los Leones se desempeña en el club holandés Hoofdklasse Klein Zwitserland.

Según contó, el punto de quiebre llegó cuando conoció a Rob y comprendió que no podía continuar ocultando su identidad. “Estuvo viendo mis partidos por televisión durante un buen rato antes de venir a uno”, contó.

El jugador de hockey Nicolás Keenan contó cómo fue dar a conocer su relación con el político neerlandés Rob Jetten (Foto: Instagram/@jettenrob)

“Cumplí un ciclo olímpico completo estando en el clóset”, relató Keenan, y explicó que a partir de ese momento decidió hablar abiertamente sobre su relación: “No podría pasar por otro más, simplemente no ser yo mismo”.

“En el momento en que conocí a Rob, realmente sentí que era la persona indicada para gritarle al mundo: ‘Está bien, estoy enamorado de este chico’”, contó.

Rob Jetten junto a militantes de su partido (AP Foto/Peter Dejong) Peter Dejong� - AP�

La pareja de Keenan, Rob Jetten, se perfila como posible futuro primer ministro de Nueva Zelanda tras la victoria de su partido D66 en las elecciones legislativas del pasado 31 de octubre. LA NACION explicó en ese entonces que el dirigente centrista quedó en una posición expectante para ocupar el cargo y convertirse en el más joven en asumir esa función.

Según también informó LA NACION, tras la victoria electoral, Jetten compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado al jugador argentino. “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”, escribió. La publicación fue acompañada por dos fotos del festejo electoral en las que se los ve abrazados y celebrando el resultado.