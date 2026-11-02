Quilmes Rock 2027: se anunció el line up completo del festival, con grandes figuras, regresos y homenajes

La cuenta regresiva ya empezó. Quilmes Rock, uno de los festivales musicales más emblemáticos y convocantes del país, presentó oficialmente el line up de su edición 2027, que se llevará a cabo el próximo 16, 17 y 18 de abril. Con una grilla impactante que reúne a referentes indiscutidos, bandas fundamentales del rock argentino, nuevas voces y regresos esperados, el próximo encuentro promete volver a reunir a miles de fanáticos alrededor de la música para vivir momentos inolvidables.

Entre los nombres más destacados de la grilla aparecen Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas y Henry & La Palangana. A ellos se suman Dante Spinetta, Ángela Torres, Cruzando el Charco, Kevin Johansen, Kapanga, Alejandro Lerner, Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató a un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus, entre muchos otros.

Babasónicos Francisco Delgado

Uno de los puntos que despierta mayor expectativa es el regreso de Fricción, la banda que marcó una época en la escena musical argentina. También habrá un homenaje a Luis Alberto Spinetta, que estará a cargo de Javier Malosetti, en un reconocimiento a una de las figuras fundamentales de la música nacional.

Como punto de encuentro entre generaciones, estilos y géneros, la programación del Quilmes Rock presenta desde los íconos del rock nacional hasta las nuevas voces que están marcando tendencia. Por eso, el público podrá experimentar momentos únicos de la mano de referentes como Alejandro Lerner, Celeste Carballo y Los Fabulosos Cadillacs o descubrir voces de la escena actual como Bandalos Chinos, Winona Riders, Dum Chica, Kill Flora, Mi Amigo Invencible y Barbi Recanati. La grilla también incluye a La Delio Valdez, Los Cafres, La Mississippi, La Portuaria, Los Tipitos, Jóvenes Pordioseros y Viva Elástico, entre otras bandas.

Winona Riders Gentileza

El anuncio de este line up se realizó durante un encuentro que tuvo su propio capítulo musical. Juanse, de Ratones Paranoicos; Flavio Cianciarulo, de Los Fabulosos Cadillacs, y el Tano Marciello se unieron para interpretar versiones de “Ceremonia”, “Mal Bicho” y “Para Siempre”, acompañados por otros músicos invitados. La celebración también tuvo un momento más íntimo, con Alejandro Lerner, Wen y Gianluz, junto a los artistas presentes, que cantaron “Amigos”, “Rutas Argentinas” y “Cómo me voy a olvidar”.

Un festival con historia

Desde su primera edición, en 2003, el Quilmes Rock construyó una historia propia dentro de la música argentina. Por sus escenarios pasaron artistas y bandas que protagonizaron algunos de los momentos más recordados de las últimas décadas. Entre ellos, Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos y Charly García, quien interpretó “Seminare” bajo la lluvia. También quedaron en la memoria colectiva la reunión de Sumo y el cruce de Gorillaz con Trueno.

La edición de 2025 volvió a demostrar la vigencia del encuentro con una serie de acontecimientos que movilizaron al público: el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales y el reencuentro de David Lebón y Pedro Aznar con las canciones de Serú Girán. Aquella edición también tuvo un momento especial cuando Joaquín Levinton se reencontró con el protagonista del histórico videoclip de “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”.

Con ese recorrido como antecedente, el festival se prepara para sumar nuevos capítulos a su historia. Además, sus organizadores anticiparon que habrá más anuncios y sorpresas en los próximos meses.

Cómo comprar las entradas

Los abonos para el Quilmes Rock 2027 ya se encuentran a la venta a través de Enigma Tickets. La primera etapa, denominada Zorzal Madrugador, se agotó y actualmente está habilitada la segunda fase, que ofrece descuentos por tiempo limitado. Los abonos para dos jornadas en campo tienen un valor de $220.000 en esta etapa, mientras que los de tres días cuestan $300.000. En el sector Espacio VIP con tribuna, los pases de dos jornadas se comercializan a $600.000 y los de tres días, a $810.000. Los valores no incluyen el cargo por servicio.

Por otra parte, Flow, la plataforma de televisión en vivo y streaming de Personal, estará a cargo de la transmisión del festival en Argentina, Uruguay y Paraguay. La cobertura incluirá los shows de los distintos escenarios, entrevistas con los artistas y contenidos exclusivos. Una vez finalizado el encuentro, las presentaciones quedarán disponibles en el catálogo On Demand.