La pregunta de la China Ansa que desató la furia de Santiago Maratea en PH

Después de que trascendiera que en la grabación de PH: Podemos hablar (Telefe), Josefina “la China” Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un tenso cruce en el segmento conocido como “careo”, finalmente, este sábado se pudo ver qué fue lo que ocurrió en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. A raíz de esto, muchos se preguntan cuál fue la pregunta que la periodista le hizo al influencer, conocido por impulsar colectas solidarias a través de sus redes sociales.

La China Ansa y Santiago Maratea en medio de la discusión

Luego de que el conductor comentara la consigna e invitara a la China Ansa y a Maratea al “Frente a frente”, la presentadora le dijo: “Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, a lo que él respondió: “No se me ocurre, siempre se cumplieron todos los objetivos”.

La China Ansa insistió con obtener otra respuesta y aclaró: “Puede ser algo lindo también”. Fue ahí que Maratea reaccionó y acotó: “Dijiste ‘recriminarías’”. Ante esto, la periodista intentó llevar calma y consultó: “Bueno, ¿qué le dirías?“. La respuesta del influencer fue tajante: ”Gracias. ¿Es muy descabellada mi respuesta? Porque se cumplieron siempre todos los objetivos”.

Lejos de dejarlo ahí, Ansa contraatacó y le trajo a colación un tema pendiente: “Pero con respecto, por ejemplo, al refugio de los perros, que quedó como inconclusa esa historia”.

El video completo del tenso cruce entre Josefina 'China' Ansa y Santiago Maratea

El cruce escaló cuando Maratea le retrucó con una pregunta punzante: “Vos sos periodista, ¿no?“, buscando saber si realmente había investigado el caso. ”Solamente estoy preguntando, no te estoy acusando de absolutamente nada", se defendió ella. Cuando él le exigió que detallara cómo se había enterado, ella admitió que lo vio en los medios. Esa respuesta desató la furia de Maratea: “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”. Ansa no tardó en ponerle un freno: “Pará, vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta”. Sin embargo, el intercambio escaló sobre cómo se había informado la China Ansa sobre la colecta de Santiago Maratea y fue ahí que tuvieron que ir a un corte de 20 minutos para poder seguir con el programa.