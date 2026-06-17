Raúl Lavié sufrió una caída en un estudio de televisión y debió suspender una entrevista

Este martes, Raúl Lavié protagonizó un accidente mientras se preparaba para participar de La noche es nuestra, el ciclo de la TV Pública conducido por Diego Ramos. El cantante, de 88 años, sufrió dos caídas consecutivas dentro de las instalaciones del canal y debió recibir asistencia médica, por lo que finalmente su presencia en el programa fue cancelada.

“Trastabilló, se resbaló, o se llevó puesto un escalón. El tema es que se cayó drásticamente y se pegó un golpazo en la cabeza, que le hizo perder mucha sangre”, contó Luis Ventura en su ciclo PrimiciasYa, por la pantalla de América. Tras la preocupación que generaron sus dichos, el intérprete de tangos decidió dar su propia versión de los hechos para llevar tranquilidad a su público.

“Las noticias de este tipo siempre son dramáticas. Hay mucha gente que a uno lo quiere y entonces se agrandan. Yo lo que tengo miedo es que mi mujer se pase de la raya. Porque cuando me pasa algo, no la puede parar nadie. Ella también se preocupa por mí”, contó, entre risas.

Lavié contó cómo fueron los hechos y llevó tranquilidad a sus seguidores Hernan Zenteno - La Nacion

Según su relato, el incidente ocurrió cuando intentaba ingresar al estudio. Tras una primera caída, fue atendido por personal médico y evaluó la posibilidad de continuar con la entrevista. “Les dije que me sentía mejor. Quería mantener la nota, les dije que la iba a hacer. Inclusive, iba a cantar y todo eso”, relató. Sin embargo, minutos más tarde, la situación volvió a repetirse. “Cuando voy a entrar al estudio, el piso de la TV Pública es de metal. Ahí resbalo con los zapatos de suela y me vuelvo a caer”, resumió mientras responsabilizaba a su calzado y a la superficie metálica del lugar por el golpe.

Tras asegurar que las consecuencias no fueron tan graves como se informó en un primer momento, el artista advirtió que el impacto mayor no fue en la cabeza sino en su rostro: “Fue un golpe fuerte, aunque no fue en la cabeza sino en la cara. Me tapé la boca con la mano y me golpeé una parte, pero está todo bien porque mi cuerpo tampoco es flaquito”, bromeó quien se lastimó “un poco el labio en la parte superior e inferior”. “Perdí mucha sangre. También se me hinchó la nariz”, agregó mientras aclaraba que “no hubo desvanecimiento ni ninguna cosa por el estilo”. “Fue un golpe fuerte, en el codo, en la mano y en la boca, pero nunca perdí el conocimiento. Estoy bien”, remarcó.

“Lo que pasó tomo ribetes dramáticos porque a un fotógrafo golondrina le pidieron que borrara las fotos de su cámara porque no era la mejor imagen para Raúl”, reveló Ventura mientras el artista le daba la razón: “Fue gente que está a mi lado que pidió que borren la foto para no agrandar el hecho”, explicó.

Este domingo, el cantante se presentará en el Palacio Paz con su show de tango Hernan Zenteno - La Nacion

Pese al susto, Lavié aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que no necesitó medicación para aliviar dolores posteriores al accidente. “Si me toco me duele porque fue un golpe fuerte”, confesó. De esta manera, el referente del tango llevó tranquilidad a sus familiares, amigos y seguidores, mientras se prepara para retomar sus compromisos artísticos habituales. “Espero que no me caiga antes”, bromeó mientras enumeraba sus próximas presentaciones en Palacio Paz y Bebop Club.