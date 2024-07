Raúl Lavié, tras el episodio que lo mantuvo una semana internado: “Me preocupé porque no estoy acostumbrado a enfermarme”

Escuchar

Raúl Lavié estuvo unos días internado y preocupó a todos. Fue por un problema gastrointestinal y, entre idas y vueltas, estuvo casi una semana en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. LA NACION habló con el cantante para saber cómo se siente y qué pasó realmente. También su mujer, Laura Basualdo, contó que Lavié tiene que hacer una dieta estricta pero que, a sus 86 años, está impecable y con una voz tan maravillosa como de costumbre.

“Está muy bien y pronto arranca con un montón de cosas. Tuvo una descompostura, una gastroenteritis. Estuvo internado y ya está bien, fue muy bien cuidado y atendido en la Trinidad. Estuvo casi una semana, porque lo internaron, después le dieron el alta, volvimos y ahora ya está en casa otra vez ”, detalla su esposa, que le prepara cada comida personalmente para seguir las recomendaciones de los médicos al pie de la letra.

-¿Qué le pasó?

-Fue un sangrado del colon porque tiene en su estómago Japón, Estados Unidos, China, Italia, Bélgica, Chile (risas) y tiene divertículos. Es lógico,

-¿Qué dice los médicos?

-Que tiene que hacer una dieta estricta y ya está. El Negro se cuida. Es un gran amante de la vida sana, y de alimentarse bien. De toda la vida cena a las 19 horas porque canta mucho y comer tarde de noche no le hace bien a las cuerdas vocales . Y él está muy bien, una voz divina y sigue cantando. Sueña, come y canta.

“Es difícil que algo me voltee”

Estos días está haciendo reposo en su casa, pero conversó un ratito con LA NACIÓN, para tranquilizar a sus admiradores. “ Ahora me siento bien, pero estuve preocupado porque no estoy acostumbrado a estar enfermo. Es difícil que algo me voltee, pero soy humano (risas). Es para los que dicen: ‘¿Cómo tenés 86 años y todavía tenés ganas de subir al escenario y cantar?”.

-¿Y es así?

-Claro que tengo ganas y muchas. Y hago lo posible por seguir estando y con proyectos. Tengo muchos compromisos ya, muchos eventos privados porque me llaman de empresas y me contratan familias para cantar en fiestas, cumpleaños. Tengo algunos shows también. Posiblemente viaje en los próximos meses. Y además tengo mi espectáculo Piazzolla inmortal, que no sé si voy a retomar todavía. Y después tengo unas ganas tremendas de presentar un festival de tango en Tecnópolis, ya están avanzadas las charlas.

-¡Cuánta actividad!

-Y mi deseo es dejar un legado de todo lo que he vivido y he conocido sobre nuestra música popular, que es el tango, aunque yo canto de todo . Pero mi música sin lugar a dudas es el tango porque fueron mis comienzos y respeto mucho por su contenido musical y poético. Soy el último de una estirpe y cuando me retire, si alguna vez lo hago, quién va a quedar detrás. Hay una cosa que se termina y es una historia muy fuerte de toda una generación de músicos y cantantes de una época; tengo 72 años de trayectoria.

-Hay Raúl para rato, entonces…

-Y ahora que me purifiqué mucho más (risas). Después de mi malestar tengo que cuidarme mucho. Eso me va a beneficiar.

-¿Sentiste miedo?

-Me preocupé porque tengo una salud de fierro. Estoy comiendo muy sano gracias a Laura, que me prepara toda la comida de acuerdo a lo que dice la nutricionista. Me gusta mucho comer, pero me cuido, claro. Siempre me he dado los gustos y ahora tengo que modificar un poco mi forma de vida. Quiero vivir mucho y bien y estoy convencido de que tengo que hacer las cosas que me demanden.

