Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto sellaron con su reconciliación en Punta del Este Crédito: GMPress

Floppy Tesouro confirmó el pasado septiembre su separación del empresario Rodrigo Fernández Prieto, tras cuatro años de relación, dos de matrimonio y otros tantos de amistad.

La panelista de Incorrectas afirmaba entonces que la pareja no estaba atravesando un buen momento, por lo que ambos, con varias charlas de por medio, optaron por tomar distancia el uno del otro. Sin embargo, el amor parece haber triunfado y estos días ambos disfrutan juntos de unas vacaciones en Punta del Este junto a su hija en común, Moorea.

Tesouro, de 34 años, se ha mostrado a los besos con el empresario inmobiliario, de 40, a orillas del mar. Varias imágenes del jueves por la tarde los muestran muy juntos y a los mimos paseando por el balneario de Ovo Beach, donde también disfrutaron jugando con la pequeña Moorea en la arena.

Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, paseando ayer con su hija Moorea por el balneario Ovo Beach Crédito: GMPress

En Incorrectas, programa del que Tesouro formó parte, ella había explicado los motivos de su separación. "Lo que quiero dejar en claro es que yo no quería que esto le esté pasando a mi familia. No es tirar la toalla, es ser honestos con lo que está sucediendo. Tuvimos una charla súper civilizada con Rodri. Ante todo siempre fuimos mejores amigos, entonces eso hace que uno tenga mucha confianza con el otro para hablar. Tuvimos una charla de casi cuatro horas, donde fuimos honestos con esto que nos está pasando y es que no nos estamos encontrando", apuntó, dejando en claro que se trataba de una decisión en conjunto.

Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto no esconden su amor Crédito: GMPress

A pesar de ello, Floppy explicaba que la relación había sufrido un impasse en buenos términos. "Él es una gran persona y un gran papá, pero como pareja a veces uno elije un camino y el otro, otro. Yo soy muy Susanita, muy compañera. Me brindo mucho, me entrego entera y eso también a veces te hace golpear un poco contra la pared. Pero él es una gran persona que sé que me ama profundamente, y sé que su hija y yo somos los amores de su vida, como me dijo el día que se fue de casa", señalaba.

La pareja se mostró muy feliz disfrutando de un día de playa con la pequeña Moorea Crédito: GMPress

Sin embargo, ya en ese momento dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación futura. "Es algo que tiene que pasar hoy, no sé qué pasará mañana. Tengo que ser honesta con esto que me está pasando ahora", había dicho, tras enumerar los factores que provocaron el alejamiento en el último tiempo: "En estos últimos meses, entre los viajes de trabajo, los viajes de placer, la vida social que llevamos hubo un desencuentro, una desconexión, donde esa llama ya no estaba prendida. Yo soy muy independiente para mi trabajo pero con la pareja tengo esta cosa de ser demasiado dependiente. Soy consciente de que vine a esta vida para ser feliz y creo que los dos tenemos que ser felices juntos o separados. Esto fue de común acuerdo, fue charlado. Fue una decisión civilizada entre dos personas que se respetan y entienden que a veces el amor no alcanza", opinaba Tesouro en esa oportunidad.