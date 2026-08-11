La noche especial de Adrián Suar y Natalia Oreiro que nadie se quiso perder: reencuentros, perlitas y romance

"Fueron tres días de rodaje hermosos con Moria. La escena tiene casi ocho minutos, seis páginas de texto. El 50% de las cosas que dice su personaje salieron de ella. Pero la verdad es que es una profesional impresionante, se dejó dirigir. La tuve repitiendo escenas a lo loco, pobrecita. No aguantaba más. Me decía: 'por favor, Adrián, basta'. Me hizo reír", contó el actor y productor en diálogo con LA NACION

Gerardo Viercovich - LA NACION