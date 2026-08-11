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Personajes
La noche especial de Adrián Suar y Natalia Oreiro que nadie se quiso perder: reencuentros, perlitas y romance
Ricardo Mollo, Guillermo Francella, Facundo Arana, Julieta Cardinali y Gustavo Bermúdez fueron algunas de las celebridades que fueron a ver el preestreno de Yo, Narciso
11 de agosto de 2026
13:03
1
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LA NACION
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Risas y besos: Natalia Oreiro y Adrián Suar vivieron una gran noche en la première de Yo, Narciso
Gerardo Viercovich - LA NACION
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Natalia Oreiro llegó de la mano junto a su marido, Ricardo Mollo, a la avant premiére de Yo, Narciso, la película que protagoniza junto a Adrián Suar, que este jueves 13 llega a las salas de cine del país
Gerardo Viercovich - LA NACION
Suar, que dirigió y coescribió la comedia junto a Pablo Solarz, también arribó al evento que se llevó a cabo en el shopping DOT tomado de la mano de su pareja, Rocío Robles. Junto a ellos estaba Moria Casán, que en el film interpreta a la madre del protagonista, Máximo Rey
Gerardo Viercovich - LA NACION
"Fueron tres días de rodaje hermosos con Moria. La escena tiene casi ocho minutos, seis páginas de texto. El 50% de las cosas que dice su personaje salieron de ella. Pero la verdad es que es una profesional impresionante, se dejó dirigir. La tuve repitiendo escenas a lo loco, pobrecita. No aguantaba más. Me decía: 'por favor, Adrián, basta'. Me hizo reír", contó el actor y productor en diálogo con LA NACION
Gerardo Viercovich - LA NACION
A 12 años de haber encabezado la telenovela Solamente vos, la dupla de actores vuelve a compartir pantalla. En la ficción, Suar se pone en la piel de Máximo Rey, cirujano plástico de profesión y narcisista por vocación. En tanto, Oreiro interpreta a la socióloga Rocío Flores, empeñada en tenerlo como su nuevo caso de estudio sin que él advierta la trampa
Gerardo Viercovich - LA NACION
Oreiro, que deslumbró con un vestido dorado en paillette y cuello halter, sufrió una perlita antes del preestreno: se quedó encerrada en el ascensor del estacionamiento del shopping junto a Mollo y otros periodistas. "¡Estamos atrapados!", le dijo a través de un audio de WhatsApp a Vanesa Bafaro, la jefa de prensa de la película, e hizo una videollamada con Suar para darle aviso y pedirle que la esperen
Gerardo Viercovich - LA NACION
El actor, productor y director posó junto a su pareja, que optó por un look total black al igual que él. Mientras que Suar se decantó por un traje en tono descontracturado con remera y zapatillas, la periodista lució un conjunto de chaqueta y pantalón en encaje
Gerardo Viercovich - LA NACION
Margarita, la hija del productor junto a Griselda Siciliani, también dijo presente
Gerardo Viercovich - LA NACION
Facundo Arana se reencontró con su histórica compañera de telenovelas como Muñeca Brava y Sos mi vida, y juntos sonrieron para las cámaras
Gerardo Viercovich - LA NACION
"Es inaceptable, ella está igual", elogió el actor a Oreiro frente a los flashes de los fotógrafos
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En la previa al estreno de su serie biográfica, que llega este viernes a la pantalla de Netflix, Moria Casán posó junto a los protagonistas de Yo, Narciso
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Guillermo Francella y Gustavo Bermúdez, amigos y socios de Suar, tampoco quisieron perderse el preestreno de la película
Gerardo Viercovich - LA NACION
Cumbre de famosos en la avant premiére de la comedia que tiene a Suar y Oreiro como protagonistas. "Quise hacer una película en la línea de las clásicas mías. Muchas no me quedan en el tono de un Adrián Suar buscando el humor. Esas que le hacen pasar un momento agradable al público", aseguró el productor y director a LA NACION
Gerardo Viercovich - LA NACION
El saludo entre Julieta Cardinali y Natalia Oreiro, que se conocieron a principios de los 90 cuando fueron paquitas de Xuxa
Gerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Cardinali, presente en la avant premiere de Yo, Narciso
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Flavia Palmiero y Luis Alberto Scalella disfrutaron del film
Gerardo Viercovich - LA NACION
Después de festejar sus 42 años el fin de semana, Brenda Gandini dijo presente en el preestreno de Yo, Narciso
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Guido Kaczka y su mujer, Soledad Rodríguez, acompañaron a Adrián Suar y Natalia Oreiro en la premiere del film
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La One desplegó todo su encanto e histrionismo y se lució con una falda de brillos con un llamativo cinturón, tapado de cuero y botas altas
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María Fernanda Callejón, muy canchera en el preestreno de Yo, Narciso con un pantalón wide leg, body semitransparente, blazer y chaleco de piel
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Eleonora Wexler, con una monoprenda de escote corazón y blazer a tono, es otra de las actrices que forma parte del elenco de Yo, Narciso e interpreta a la exmujer del personaje de Suar
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Sofía Morandi, en tanto, es la hija de Suar en la ficción. Además, la actriz se encuentra en la recta final de Hairspray, el musical, que el 30 de agosto tendrá su última función en el Teatro Coliseo
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Agustín "Rada" Aristarán acompañó a su pareja, Fernanda Metilli, que también tiene un papel en la película
Gerardo Viercovich - LA NACION
Sebastián Wainraich dijo presente para ver la nueva película de Suar y Oreiro
Gerardo Viercovich - LA NACION
Bárbara Lombardo optó por un tapado de piel y pantalón estilo cuero croco que complementó con botas en punta y minibolso; todo en negro
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Gabriela Sari eligió un look full animal print de minivestido y chaqueta, que acompañó con botas altas color vino
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Siempre impecable, Guillermo Francella coronó su look invernal con un pañuelo de estampado geométrico
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Patricia Echegoyen
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Pollo Álvarez
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Charo López
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Gustavo Bermúdez
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Miguel Ángel Rodríguez y su pareja, Marcela Gargano
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Pablo Codevilla y su mujer, Noelí Calvo
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Nicolás Occhiato
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Matías Mayer
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Santiago Talledo
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Agustín Sullivan
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Benjamín Rojas en la alfombra roja de Yo, Narciso. El actor presentará este jueves Archivo X, la nueva ficción vertical de Shorta
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Benjamín Amadeo dijo presente en la previa al estreno de su nuevo disco, Prometieron volar, que saldrá este jueves 13
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Natalia Oreiro
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