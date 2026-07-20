Reunión de Spice Girls y dos vestidos de Victoria Beckham: así fue la boda de Mel C con Chris Dingwall

El 2026 está siendo un año de celebraciones para Melanie Chisholm, más conocida como Mel C. En mayo, la cantante británica, de 52 años, sacó nuevo disco después de seis años, Sweat, un nombre muy apropiado para quien durante lustros ha llevado el título de la spice deportista dentro de las Spice Girls. Pero dejando lo laboral atrás, Mel C ha dado otro gran paso en lo personal este sábado 18 de julio, cuando contrajo matrimonio con el modelo australiano Chris Dingwall.

Según ha informado la edición británica de Vogue, que ha tenido acceso exclusivo al enlace, la pareja se dio el “sí, quiero” en la casa de un amigo a orillas de un lago en Cumbria, Inglaterra. Antes de eso, ya se habían casado en una ceremonia civil en Australia. “Tenía 49 años cuando conocí a Chris y estaba en un momento muy bueno de mi vida. Tuvimos una cita en Australia y desde entonces ha sido difícil separarnos. Chris tiene una energía muy tranquilizadora”, ha declarado la cantante a la revista. “Ha sido una incorporación maravillosa a mi vida y a la de mi hija. Soy madre soltera. Mi hija tiene 17 años [Scarlet Starr, fruto de su relación con el promotor inmobiliario Thomas Starr] y somos bastante fuertes juntas; somos un equipo. Para cualquiera que entrara en nuestras vidas… iba a ser difícil, y él encaja a la perfección. Es una dinámica preciosa”, ha añadido.

Aunque ha sido una boda íntima de la que no han trascendido demasiados detalles, sí se sabe que entre los invitados se encontraban sus excompañeras de las Spice Girls: Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel B. Victoria Beckham, que se encontraba en Nueva York para presenciar en primera persona la final del Mundial 2026, fue la única que no acudió al enlace, pero, aun así, estuvo presente a través del vestido de novia. “Obviamente, me ofrecí a hacerle el vestido de sus sueños”, ha contado Beckham, ahora diseñadora de su marca homónima, a Vogue. “Victoria quería que fuera mucho más personal para mí. Encontró un precioso encaje vintage y todo fue teñido con mucha delicadeza al tono perfecto. Es muy favorecedor, abierto en la espalda”, ha descrito Mel C la prenda, diseñada a partir de motivos florales de encaje de Lyon. “Victoria estaba muy ilusionada con la idea de hacer esto por mí, y tenerla a ella y a Scarlet allí... cada paso del proceso ha sido muy especial. Además, me encanta su ropa”, ha confirmado la spice deportista.

Según la publicación, el “algo prestado” para la ceremonia en Sídney también era del catálogo de Victoria Beckham. “Me comentó, con toda naturalidad, que se iba a Australia en dos días para casarse. Cuando le pregunté qué iba a llevar, me dijo que había encargado uno de mis vestidos, pero que no le quedaba bien y que no tenía tiempo de arreglarlo antes de irse. Casualmente, tenía ese mismo vestido en mi armario y me ofrecí a prestárselo”, ha explicado la diseñadora.

“La chispa surgió de inmediato”

En general, Mel C describe su boda como “bastante discreta, relajada, romántica y elegante”. Dingwall y ella se conocieron a finales de 2023 en la aplicación de citas Raya. “La chispa surgió de inmediato”, celebra la cantante. En cuanto al pedido de matrimonio, la artista ha recordado que fue durante unas vacaciones en Mallorca en julio de 2025. “Nos alojábamos en un hotel precioso y habíamos pedido el menú degustación con maridaje de vinos, así que la cena se estaba haciendo eterna”, comienza a narrar. Después, los dos regresaron a su suite “un poco ebrios y algo llenos”, y Mel C descubrió que la habitación estaba llena de velas: “Fue precioso, solo nosotros dos. Él no podía creer que me hubiera sorprendido, pero yo estaba alucinada”.

La pareja fue vista por primera vez en público cuando fueron fotografiados de la mano en el Festival de Glastonbury de 2024 en Somerset, Inglaterra. En noviembre de 2025, Mel C reveló en el podcast Life Uncut cómo fueron esos inicios tras hacer match en la aplicación de citas, cuando ella vivía en Londres y él en Sídney. “Pensé: ‘Bueno, desde luego no está aquí para mí’, pero tenía planeada una gira por Australia como DJ, y pensé: ‘Bueno, es muy guapo. Vale la pena intentarlo”, dijo.