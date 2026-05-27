Mel C, de las Spice Girls, enfrentó los rumores que cuestionan desde hace décadas su orientación sexual: “Me parece mezquino”

A más de tres décadas del fenómeno global de las Spice Girls, Melanie “Mel C” Chisholm decidió encarar uno de los temas que la acompañó durante buena parte de su carrera: los rumores sobre su orientación sexual. La cantante británica, conocida mundialmente como “Sporty Spice”, recordó cómo durante los años de mayor popularidad del grupo muchos asumieron que era lesbiana debido a su imagen andrógina y su estilo deportivo, muy distinto al glamour hipersexualizado que caracterizaba a otras estrellas pop femeninas de los años 90.

En una reciente entrevista en el programa The Mitch Churi Chat Show, la intérprete de “Wannabe” explicó que las especulaciones comenzaron casi desde el nacimiento mismo del quinteto. “Tienes a cuatro chicas diferentes y la que lleva ropa deportiva… Y entonces, se insinuó y se asumió que yo era gay”, señaló. Lejos de mostrarse incómoda por la posibilidad de que la asociaran con la comunidad LGBTQ+, Chisholm aclaró que nunca tuvo un problema personal con esos comentarios, aunque sí cuestionó el prejuicio detrás de ellos.

Dentro de las Spice Girls, cada integrante representaba un personaje fácilmente identificable: Victoria Beckham era Posh Spice (la elegante) , Emma Bunton Baby Spice (la ingenua), Geri Halliwell Ginger Spice (la picante) y Melanie Brown Scary Spice (la aterradora). En ese esquema perfectamente diseñado para conquistar al mercado global, Mel C ocupaba el rol de la chica deportiva, de jogging ancho, tops atléticos y zapatillas. Esa estética terminó marcando parte de la percepción pública sobre ella.

“Siempre creí que basar la opinión en la apariencia de alguien o en su forma de vestir era un poco mezquino”, sostuvo la artista de 52 años. Su reflexión apunta a un clima cultural muy diferente al actual, en el que las identidades y expresiones de género estaban mucho más atravesadas por estereotipos rígidos. En los años 90, una mujer de pelo corto, ropa holgada y actitud atlética podía convertirse rápidamente en objeto de especulaciones públicas, especialmente dentro de una industria pop que privilegiaba y promovía determinados modelos de feminidad.

Sin embargo, lejos de renegar de que la vincularan con la comunidad homosexual, la cantante reconoce que las Spice Girls desarrollaron una conexión muy fuerte con el público LGBTQ+, seguramente promovida por el mensaje de libertad, amistad y empoderamiento femenino que impulsó el grupo. “Es algo que nos supera”, aseguró sobre el enorme apoyo que recibieron durante años por parte de ese colectivo.

Mel C también destacó que, gracias a esa relación con sus fans, pudo participar en numerosos festivales, celebraciones y Marchas del Orgullo a lo largo de su carrera solista. Con el tiempo, según explicó la artista, transformó aquellas especulaciones en una oportunidad para mostrarse cercana y comprometida con una comunidad que siempre abrazó a las Spice Girls como símbolos de diversidad y autenticidad.

En el plano personal, la cantante actualmente está en una relación con Chris Dingwall. El romance comenzó a través de una exclusiva aplicación de citas para celebridades y figuras públicas. “Nadie lo sabe, pero en realidad nos conocimos en Raya”, reveló el año pasado en el podcast Life Uncut.

Según contó, decidió abrirse nuevamente al mundo de las citas después de finalizar su relación anterior con el productor Joe Marshall, con quien estuvo en pareja entre 2015 y 2022. “Llegas a ese punto, generalmente en una noche de copas con amigas, y pensás: ‘Tenés que volver a salir. Tenés que empezar a tener citas’”, relató entre risas.

Antes de esa relación, Mel C mantuvo durante una década un vínculo con Thomas Starr, padre de su hija Scarlett Star, hoy de 17 años. La cantante comparte la crianza de la adolescente con su expareja y suele mantener un perfil bastante reservado respecto de su vida familiar.