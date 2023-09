escuchar

Los personajes menos pensados se trenzaron en un culebrón mediático. Luis Brandoni fue con los zapatos de punta contra el abordaje histórico que plantea el film Argentina 1985, de Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín, y su excompañero en la telecomedia Mi cuñado salió a retrucarle, aunque con cierta cautela .

LA NACION se comunicó con Darín, quien prefirió poner un freno y no echarle más leña al fuego. “Todo dicho ya” , dijo el actor ante el requerimiento de una nueva reflexión sobre el cruce que mantuvo con Brandoni.

El debate se inició hace pocos días cuando el periodista Osvaldo Bazán entrevistó al actor para el diario mendocino El Sol. En un momento de esa charla, donde se hablaba del peronismo, Luis Brandoni se refirió al abordaje narrativo de Argentina 1985 , film que compitió en la última edición de los premios Oscar que entrega la Academia de Hollywood. “Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine . Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, dijo enfáticamente.

En otro momento de esa misma charla, se despachó a gusto sobre la figura de Ricardo Darín: “ ¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película, que es una canallada?” . Finalmente, remarcó: “Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la Conadep porque querían la amnistía”, en referencia al rol del peronismo durante los primeros años de la democracia y el juzgamiento de los militares que actuaron durante la última dictadura. En Argentina 1985, se muestra el trabajo de la Conadep durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

La primera reacción de Darín al conocer las duras palabras de Brandoni fue mostrarse contrariado. “No pienso contestarle a Luis (Brandoni) porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma . No pienso responder a esto porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, le dijo a Clarín.

Rebote mediático

En declaraciones con Vilouta 910 (radio La Red), Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl Alfonsín y actual embajador argentino en España, consideró: “Me gustó la película, más allá de que yo tengo mi propia visión. Yo hubiera hecho otra película, pero no tienen por qué los demás hacer la misma película. No creo que se falte a la verdad en esa película . Se omiten consideraciones, en todo caso ”.

En esa misma charla con Vilouta, al ser consultado sobre su vínculo con Brandoni, el embajador reconoció: “Yo lo quiero mucho porque mis diferencias políticas no se traducen en sentimientos de enemistad”.

Ricardo Alfonsín se refirió a las declaraciones de Luis Brandoni y dio su opinión sobre el film de Santiago Mitre

En la década del noventa, Luis Brandoni y Ricardo Darín compartieron el protagónico de la telecomedia Mi cuñado (Telefe) y, años después fueron parte del elenco coral del film La odisea de los giles, dirigido por Sebastián Borensztein.

El buen vínculo entre ambos siempre existió hasta que Brandoni, que forma parte de Juntos por el cambio , se manifestó duramente contra su excompañero.

