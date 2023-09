escuchar

Argentina, 1985 fue una de las películas nacionales más importante de los últimos tiempos. La temática que aborda, el juicio a las Juntas Militares, abrió un importante debate a nivel social y desde distintos ámbitos salieron a opinar al respecto. Recientemente, Luis Brandoni volvió a referirse al tema, apuntó contra los realizadores del film -expresamente nombró a Ricardo Darín, su protagonista- y cuestionó que se haya omitido la presencia de Raúl Alfonsín “por temor a que la gente aplauda en el cine”. Ahora, el que se sumó a la discusión, fue justamente el hijo del expresidente “Ricardito” Alfonsín, quien reflexionó sobre la figura de su padre en la cinta nominada al Oscar y le respondió a actor y referente de la UCR.

El martes, Ricardo Alfonsín dio una entrevista en Vilouta 910 (Radio La Red) y fue consultado por la polémica que se generó en los últimos días tras los dichos de Brandoni sobre el film. Lo primero que señaló el entrevistado fue que no quería meterse en esa discusión, porque no creía que valiera la pena. “Hay que estar preocupados por los asuntos difíciles que tenemos que enfrentar en la Argentina; sobre todo, los momentos difíciles que pasan sectores mayoritarios de la sociedad, de la clase media, de la clase del trabajo, como consecuencia de la gestión del Gobierno”, enfatizó.

Argentina, 1985, ganó el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y recibió una nominación a los premios Oscar

Sin embargo, de igual manera, hizo mención a la cinta dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. “A mí me parece una película buena. No es una película en la que se pretenden agotar todos los temas”, sostuvo y lanzó: “Me gustó la película, más allá de que yo tengo mi propia visión. Yo hubiera hecho otra película, pero no tienen por qué los demás hacer la misma película. No creo que se falte a la verdad en esa película. Se omiten consideraciones, en todo caso”.

Al ser consultado por dichas “consideraciones” omitidas, el político reiteró que no quería “engancharse” en ese debate y respondió: “Yo creo que el mérito, el héroe, si existe la figura en sí, en aquella transición, fue la ciudadanía, fue el pueblo que votó entre dos alternativas; una que decía que había que derogar la Ley de impunidad más perversa que existía en materia de Derechos Humanos, que fue la Ley del perdón, la Ley del Olvido, que se habían sancionado los militares para disculparse los delitos que habían cometido en materia de violación de Derechos Humanos”.

Ricardo Alfonsín se metió en el debate sobre Argentina, 1985 y le respondió a Luis Brandoni

Tras escucharlo, Vilouta lo interrumpió y le mencionó las críticas que hizo Brandoni. “¿No tiene razón un poco Luis, que no está con fuerza la figura de tu padre que fue tan determinante?”, le preguntó. Sin alterar su postura de evitar meterse en el debate, Alfonsín enfatizó que “lo que debería estar con fuerza es el pueblo”: “Si no hubiera sido por la ciudadanía, hubiera sido imposible hacer eso, porque votó, entre las propuestas, aquella que decía que la Ley se debía derogar”.

"Me gustó la película, más allá de que yo tengo mi propia visión. Yo hubiera hecho otra película, pero no tienen porque los demás hacer la misma película", dijo Ricardo Alfonsín sobre Argentina, 1985 Ricardo Pristupluk / LA NACION - Archivo

“Pero, además, yo no soy el más adecuado para opinar sobre eso. Con todos los problemas que hay, ¿a vos te parece que yo me puedo enganchar en una discusión de ese tipo?”, cuestionó el Embajador de la Argentina en España y, acto seguido, fue consultado por su relación con Luis Brandoni. Si bien indicó que tienen diferencias, aseguró: “Yo lo quiero mucho, porque mis diferencias políticas no se traducen en sentimientos de enemistad”.

Si bien Alfonsín remarcó que no iba a dejar de ser amigo del actor, por eso, hizo énfasis en que no coincide “con lo que él dice, desde el año 2015 en adelante, en nada, en absolutamente nada. Sobre todo cuando habla de lo que representa Juntos por el Cambio; de lo que pasó durante la gestión de Cambiemos sobre Mauricio Macri de 2015 a 2019, cuando opina acerca de lo que es el peronismo, no creo que contribuya a terminar con la grita”. Por último, enfatizó que si bien no coincide “en nada” con Luis Brandoni, “eso no quiere decir que no lo quiera”.