Richard Gere y un divertido comentario sobre una de sus películas más exitosas

Las últimas instancias del Festival de cine de Venecia dejan postales muy importantes vinculadas al séptimo arte. Películas consagradas, nombres ganadores y homenajes de todo tipo, fueron las constantes en el marco de un evento que llamó la atención de todo el mundo. Y durante este fin de semana, hubo un momento muy especial protagonizada por Richard Gere.

El actor cumplió los setenta y cinco años el sábado 31 de agosto, y en el transcurso del domingo dio una charla abierta en Venecia. Durante esa masterclass, Gere habló sobre su carrera profesional, y mostró fragmentos de sus largometrajes más importantes. Luego de compartir algunas escenas del film de 1978, Días de gloria, el artista avanzó hasta llegar a Mujer bonita. La comedia romántica estrenada en 1990, le significó al actor uno de sus picos más altos de popularidad, y la dinámica con Julia Roberts aún hoy es recordada por todos sus fans.

Con mucho sentido del humor, Gere comentó sobre Mujer Bonita: “Lo ven, ese actor y esa actriz obviamente no tenían química”. El público reaccionó entre risas y aplausos, cuando muy divertido, Gere agregó: “La verdad es que no había visto esto en un largo tiempo. Es una escena muy sexy”.

Sobre el film, el intérprete le explicó a quienes habían asistido a la clase: “Esta es una pieza muy chica, con un maravilloso director llamado Gary Marshall. Y lo cierto es que nos divertimos muchísimo haciendo esta pequeña película. Pensamos que jamás nadie iría a prestarle atención a este modesto proyecto”.

Su matrimonio con Cindy Crawford

Aunque fue breve y hace mucho tiempo, el matrimonio de Cindy Crawford y Richard Gere quedó en el recuerdo de todos. La modelo se casó con el actor en 1991 y, aunque sólo estuvieron juntos cuatro años, este romance ocupó los principales titulares de la época. Casi tres décadas después, esta relación volvió a reflotar cuando “la chica del lunar” habló de ella en un documental.

Las declaraciones de Crawford surgieron en el marco del documental de Apple TV+, The Super Models, donde la estrella de las pasarelas en los 90 habló de las primeras etapas de amor con el galán de Hollywood. “Creo que tenía 22 años cuando nos conocimos. Al comienzo de una relación, cuando eres una mujer joven, pensás: ‘¿Te gusta el béisbol?’ Entonces a mí me gusta el béisbol. ‘¿Realmente te gusta el budismo tibetano?’ Puede que a mí también me guste. Lo intentaré”, expresó en referencia a la práctica religiosa del actor.

La diferencia de edad entre ellos (él le lleva 17 años) fue un factor fundamental para que la modelo moldeara su personalidad y sus gustos. “Estás dispuesta a moldearte en torno a quien sea cuando estás enamorada”, reveló justificando sus acciones y por qué dejo de hacer la vida de una joven veinteañera. “Él era mayor así que yo estaba en un círculo diferente y ya no hacía esas cosas de moda”, reconoció.

Su matrimonio con Gere ocurrió justo en pleno auge de su carrera cuando saltó a la fama gracias a un comercial de una marca de gaseosas para el Super Bowl de 1992. “Hubo un momento en el que me alejé de la elite de la alta costura”, confesó dando cuenta de que su imagen se volvió más popular al salir con el protagonista de Mujer Bonita. De hecho, todos aún recuerdan su aparición en la alfombra de los premios Oscar de 1991, evento al que asistió como compañía del galán, donde deslumbró con un impactante vestido rojo de Versace.

Si bien eran una de las parejas más cool del ambiente, en 1995 Gere y Crawford decidieron ponerle punto final a su matrimonio. Al parecer, la distancia y las ajetreadas agendas laborales influyeron en la ruptura. “No pasamos suficiente tiempo juntos y somos igualmente responsables de eso. Pensamos que estaría bien si volábamos de París a Los Ángeles para pasar una noche juntos y vernos. No lo fue”, confesó en una nota con People tras separarse.

Esa fue una de las pocas veces que la modelo habló de su relación con Gere. De hecho, en su autobiografía Becoming (publicada en 2015) Crawford decidió no hacer demasiada referencia a este momento de su vida. “No es algo que quiera compartir. Quiero ser respetuosa”, le explicó cuando le preguntaron los motivos de no mencionar este romance. Lo único que dijo fue que “aprendió mucho de él, inclusive cómo ser famosa”.

